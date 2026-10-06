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Η Polyplast LTD ενισχύει τη βιώσιμη παραγωγή με νέα επένδυση στην ανακύκλωση εύφλεκτων υλικών
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18:17 - 06 Οκτ 2026

Η Polyplast LTD ενισχύει τη βιώσιμη παραγωγή με νέα επένδυση στην ανακύκλωση εύφλεκτων υλικών

Reporter.gr Newsroom

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Η Polyplast LTD συνεχίζει να επενδύει στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής της δραστηριότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη, προχωρώντας στην απόκτηση νέου μηχανήματος ανακύκλωσης εύφλεκτων υλικών για τις εγκαταστάσεις της στον Αυλώνα.

Η νέα επένδυση εντάσσεται στη συνολική περιβαλλοντική στρατηγική της εταιρείας και έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τις πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης που ήδη εφαρμόζει. Με την αξιοποίηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, η Polyplast LTD επιδιώκει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υλικών που προκύπτουν από την παραγωγική της δραστηριότητα, ενισχύοντας παράλληλα την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην καθημερινή λειτουργία της.

Η απόκτηση του νέου μηχανήματος αποτελεί συνέχεια των επενδύσεων και πρωτοβουλιών που έχει υλοποιήσει η Polyplast LTD τα τελευταία χρόνια για τη σταδιακή μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η εταιρεία επενδύει σε ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ εφαρμόζει σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης και παρακολουθεί συστηματικά βασικούς περιβαλλοντικούς δείκτες.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση αποτυπώνεται και στην Έκθεση Βιωσιμότητας και Εταιρικής Υπευθυνότητας 2025 της Polyplast LTD, μέσα από την οποία παρουσιάζονται οι πρωτοβουλίες και οι επιδόσεις της εταιρείας στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και οι στόχοι της για τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών της.

Για την Polyplast LTD, η επένδυση σε νέες τεχνολογίες αποτελεί βασικό μέρος της εξέλιξης του παραγωγικού της μοντέλου. Η ενσωμάτωση του νέου μηχανήματος ανακύκλωσης εύφλεκτων υλικών συνδέει τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο αποδοτικό και κυκλικό μοντέλο παραγωγής.

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