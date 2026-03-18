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Polyplast: Δέσμευση στη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17:50 - 18 Μαρ 2026

Polyplast: Δέσμευση στη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης

Reporter.gr Newsroom
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Η ελληνική βιομηχανία Polyplast, με πολυετή εμπειρία στην παραγωγή πλαστικών προϊόντων εύκαμπτης και αυτόματης συσκευασίας, συνεχίζει να επενδύει στη στρατηγική προσαρμοστικότητα και την παραγωγική ευελιξία, διατηρώντας σταθερή παρουσία στην αγορά και παράλληλα ενισχύοντας τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, προκειμένου να μειώνει τα μη ανακυκλώσιμα υλικά και να ενισχύει την ανακύκλωση. Στην καθημερινή παραγωγική δραστηριότητα, συλλέγονται και διαχωρίζονται υλικά όπως πλαστικό, χαρτί, χαρτόνι και ξύλο, τα οποία παραδίδονται σε εξειδικευμένους συνεργάτες ανακύκλωσης. Η πλειονότητα των αποβλήτων αφορά πλαστικά προϊόντα, γεγονός που καθιστά την ανακύκλωσή τους στρατηγικό στόχο της εταιρείας.

Παράλληλα, η Polyplast παρακολουθεί στενά την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO₂ ανά τόνο παραγωγής, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εταιρεία αναγνωρίζει τις ευκαιρίες βελτίωσης και έχει προγραμματίσει πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν:

  • τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την ορθολογική διαχείριση των πόρων,
  • την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας μέσω της ανακύκλωσης και της μείωσης των μη ανακυκλώσιμων υλικών,
  • την ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων, και
  • την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των βιώσιμων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα.

Με υπευθυνότητα και μακροπρόθεσμο όραμα, η Polyplast συνεχίζει να εξελίσσεται ως μια σύγχρονη βιομηχανία που συνδυάζει αξιοπιστία, καινοτομία και περιβαλλοντική συνείδηση, δημιουργώντας αξία για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/03/2026 - 14:37
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