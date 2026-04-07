Polyplast – Ετήσιος Απολογισμός: Βιώσιμη ανάπτυξη στην πράξη και το 2025

Η Polyplast παρουσιάζει την Έκθεση Βιωσιμότητας και Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2025, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη συνεχή της δέσμευση στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, τη διαφάνεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο ετήσιος απολογισμός αποτυπώνει τη συνολική προσέγγιση της εταιρείας στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας τις βασικές πρωτοβουλίες και τις επιδόσεις της κατά τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς και τους στόχους για τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών της.

Στον πυρήνα της στρατηγικής της Polyplast βρίσκεται η περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Κατά το 2025, η εταιρεία συνέχισε να επενδύει σε ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Παράλληλα, εφαρμόζει σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, ενισχύοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και παρακολουθώντας συστηματικά βασικούς περιβαλλοντικούς δείκτες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ανθρώπους της εταιρείας, μέσα από τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη συνεργασία και την εξέλιξη. Η Polyplast επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, προάγοντας την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καθώς και την ίση μεταχείριση.

Η κοινωνική υπευθυνότητα της εταιρείας εκτείνεται και πέρα από τον χώρο εργασίας. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Polyplast ανέπτυξε δράσεις που ενισχύουν τη σύνδεση με την εκπαίδευση και τη νέα γενιά, όπως η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, προσφέροντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν στην πράξη τη λειτουργία μιας σύγχρονης βιομηχανίας. Παράλληλα, συνέβαλε ενεργά στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες.

Η Polyplast είναι ενεργό μέλος της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας, καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων.

Η Έκθεση Βιωσιμότητας 2025 αποτελεί έναν ακόμη σταθμό στη συνεχή πορεία εξέλιξης της Polyplast προς ένα υπεύθυνο, καινοτόμο και διαφανές επιχειρηματικό μοντέλο, με σταθερή προσήλωση στη δημιουργία αξίας για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Με 48 εργαζόμενους, περισσότερους από 2.500 πελάτες και παρουσία σε αγορές εντός κι εκτός συνόρων, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που προσφέρουν αξία για τους πελάτες, τους μετόχους και την κοινωνία.

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