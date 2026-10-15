Ευάγγελος Μυτιληναίος: Πώς επηρεάζει το πλαφόν των 500 MW τις επενδύσεις στις μπαταρίες

Το ζήτημα των περιορισμών στην ανάπτυξη μεγάλων έργων αποθήκευσης ενέργειας επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς η Ελλάδα καλείται να επιταχύνει την ενίσχυση των υποδομών που θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της πράσινης ηλεκτροπαραγωγής και τη θωράκιση του ενεργειακού συστήματος. Στο επίκεντρο βρίσκεται το όριο των 500 MW για τη συγκέντρωση ισχύος σε αυτόνομες μονάδες μπαταριών, το οποίο προκαλεί προβληματισμό στην αγορά ως προς τη δυνατότητα ανάπτυξης επενδύσεων μεγάλης κλίμακας.

Τη συγκεκριμένη παράμετρο ανέδειξε ο εκτελεστικός πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, στο περιθώριο των εγκαινίων της νέας μονάδας αποθήκευσης στις Νέες Καρυές Λάρισας, υποστηρίζοντας ότι ο περιορισμός δυσχεραίνει την επίτευξη του εθνικού στόχου για εγκατεστημένη ισχύ αποθήκευσης 7 GW. Όπως ανέφερε, εάν δεν υπήρχε το συγκεκριμένο όριο, η METLEN θα μπορούσε να αναπτύξει χαρτοφυλάκιο έργων μπαταριών συνολικής ισχύος έως 2 GW, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες περαιτέρω επέκτασης των επενδύσεών της στον συγκεκριμένο τομέα.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στον περιορισμό της υπερβολικής συγκέντρωσης ισχύος και εμπορικής επιρροής σε μικρό αριθμό συμμετεχόντων στην αγορά, ενώ αντίστοιχοι περιορισμοί αφορούν και τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ), οι οποίοι αναλαμβάνουν την εμπορική εκπροσώπηση και διαχείριση μονάδων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Από την πλευρά της αγοράς, ωστόσο, διατυπώνεται ο προβληματισμός ότι οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να επιβραδύνουν την ανάπτυξη μεγάλων επενδυτικών χαρτοφυλακίων, ακόμη και όταν υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια, η τεχνογνωσία και η δυνατότητα υλοποίησης σύνθετων έργων.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία η αποθήκευση αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα για την ενεργειακή μετάβαση. Η αυξανόμενη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ηλεκτρικό σύστημα εντείνει την ανάγκη για υποδομές που θα μπορούν να απορροφούν την πλεονάζουσα παραγωγή και να την επιστρέφουν στο δίκτυο όταν υπάρχει ζήτηση. Παράλληλα, η αποθήκευση συνδέεται με την ευελιξία του συστήματος, την ενεργειακή ασφάλεια και την προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων από τις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών.

Επένδυση 170 εκατ. ευρώ με ισχύ 330 MW και χωρητικότητα 790 MWh

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νέα αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας που αναπτύχθηκε από τη METLEN σε συνεργασία με τον Όμιλο Καράτζη στις Νέες Καρυές Λάρισας. Πρόκειται για επένδυση ύψους 170 εκατ. ευρώ, η οποία τέθηκε σε λειτουργία και εγκαινιάστηκε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η εγκατάσταση διαθέτει ισχύ 330 MW και συνολική ενεργειακή χωρητικότητα 790 MWh, μεγέθη που την κατατάσσουν μεταξύ των μεγαλύτερων έργων αυτόνομης αποθήκευσης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και μεταξύ των σημαντικών αντίστοιχων εγκαταστάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η μονάδα λειτουργεί με όρους αγοράς, χωρίς λειτουργική ή επενδυτική ενίσχυση. Ο ρόλος της είναι να αποθηκεύει την ηλεκτρική ενέργεια που περισσεύει σε περιόδους αυξημένης παραγωγής και να την αποδίδει στο σύστημα όταν οι ανάγκες κατανάλωσης το απαιτούν. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η αξιοποίηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, η οποία δεν συμπίπτει πάντοτε χρονικά με τη ζήτηση.

Η αποθήκευση αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία όσο αυξάνεται η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών και των αιολικών πάρκων. Σε περιόδους υψηλής παραγωγής από ΑΠΕ, η δυνατότητα μεταφοράς μέρους της διαθέσιμης ενέργειας σε ώρες αυξημένης ζήτησης μπορεί να ενισχύσει την ευελιξία του συστήματος και να περιορίσει την ανάγκη για περικοπές παραγωγής. Παράλληλα, οι μονάδες μπαταριών, σε συνδυασμό με τα δίκτυα και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης.

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Στο προσκήνιο η ενεργειακή ασφάλεια και η ανθεκτικότητα

Στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική αναφέρθηκε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά την τελετή εγκαινίων, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η ανθεκτικότητα αποκτούν αυξανόμενη βαρύτητα, παράλληλα με τους στόχους της πράσινης μετάβασης.

«Σήμερα διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα, στην οποία η ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι όσο μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών μιας χώρας καλύπτεται από δικούς της πόρους τόσο περιορίζεται η έκθεσή της στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών και στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Όπως εξήγησε, η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές δεν ακολουθεί σταθερά το προφίλ της κατανάλωσης. Για τον λόγο αυτό, όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν οι υποδομές αποθήκευσης, οι οποίες επιτρέπουν την αξιοποίηση της ενέργειας στον χρόνο που είναι περισσότερο αναγκαία.

«Μαζί με τα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, η αποθήκευση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα σύστημα με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα», σημείωσε, αναδεικνύοντας τη συμπληρωματική λειτουργία των διαφορετικών ενεργειακών υποδομών.

Η τοποθέτησή του συνδέθηκε και με την ανάγκη αναπροσαρμογής των προτεραιοτήτων της Ευρώπης, η οποία καλείται να συνδυάσει την ενεργειακή μετάβαση με την επαναβιομηχάνιση και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι στόχοι αυτοί προϋποθέτουν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, οι οποίες, όμως, δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς ένα ανταγωνιστικό και προβλέψιμο ενεργειακό περιβάλλον.

Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της METLEN υπογράμμισε ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε ανταγωνιστική ενέργεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις με βάση τις οικονομικές συνθήκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατά τη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεών τους, με το ενεργειακό κόστος να συγκαταλέγεται στους καθοριστικούς παράγοντες.

Η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για την ενεργειακή μετάβαση, την επαναβιομηχάνιση και την παραγωγική αυτονομία, όπως σημείωσε, δεν εξαρτάται μόνο από τη θέσπιση φιλόδοξων πολιτικών, αλλά και από τη δημιουργία των κατάλληλων οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη έργων αποθήκευσης, η ενίσχυση των δικτύων και η αναβάθμιση των διασυνδέσεων αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη διαμόρφωση ενός συστήματος που θα μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της αγοράς.

«Η ενεργειακή μετάβαση είναι μέρος μιας ευρύτερης ενεργειακής στρατηγικής», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια προϋποθέτει εγχώριες υποδομές και παραγωγικές δυνατότητες, ενώ η βιομηχανική ανάπτυξη απαιτεί ενέργεια με ανταγωνιστικό κόστος.

Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ ενεργειακής πολιτικής και βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν παραγωγούς από αγορές με διαφορετικές συνθήκες κόστους.

Αντώνης Καράτζης: Μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία

Στη σημασία της επένδυσης για την ενεργειακή αγορά αναφέρθηκε και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Καράτζη, Αντώνης Καράτζης, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας και διοχέτευσής της στο σύστημα όταν προκύπτει ανάγκη.

Όπως σημείωσε, η ανάπτυξη τέτοιων υποδομών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ υπογράμμισε ότι ο Όμιλος προσανατολίζεται σε επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ουσιαστική συμβολή στην οικονομία.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τη METLEN, αναγνωρίζοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στην υλοποίηση σύνθετων ενεργειακών έργων.

Η σύμπραξη των δύο ομίλων αποτυπώνει τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει η συνεργασία μεταξύ ελληνικών επιχειρηματικών σχημάτων στον τομέα των ενεργειακών υποδομών, με στόχο την αξιοποίηση των νέων αναγκών που δημιουργεί η μετάβαση σε ένα σύστημα με μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ.

Η επενδυτική παρουσία της METLEN στη Θεσσαλία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και στο αποτύπωμα των επενδύσεων της METLEN στην περιφερειακή οικονομία, με επίκεντρο τη Θεσσαλία. Όπως ανέφερε, ο Όμιλος έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στη Λάρισα και στον Βόλο, συμβάλλοντας στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της περιοχής.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η METLEN συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων εργοδοτών στη Θεσσαλία, στοιχείο που, όπως υπογράμμισε, αναδεικνύει τη σημασία των επενδύσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η δημιουργία ενεργειακών υποδομών συνδέεται, σε αυτό το πλαίσιο, με ένα ευρύτερο αναπτυξιακό μοντέλο που περιλαμβάνει τη βιομηχανική δραστηριότητα, την απασχόληση και την ενίσχυση της εξαγωγικής δυναμικής. Η υλοποίηση μεγάλων έργων εκτός των κύριων αστικών κέντρων μπορεί να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα στην περιφέρεια και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για τις τοπικές κοινωνίες.

Προοπτικές για την επόμενη ημέρα της αποθήκευσης

Η λειτουργία της μονάδας στις Νέες Καρυές αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν ως προς τη ρυθμιστική οργάνωση και την ταχύτητα υλοποίησης νέων επενδύσεων.

Από τη μία πλευρά, η χώρα χρειάζεται μεγαλύτερη αποθηκευτική δυναμικότητα, ώστε να αξιοποιεί αποτελεσματικότερα την παραγωγή από ΑΠΕ και να ενισχύει την ευελιξία του συστήματος. Από την άλλη, η διασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού και η αποτροπή υπερβολικής συγκέντρωσης ισχύος αποτελούν επίσης στόχους της ενεργειακής πολιτικής.

Η ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών επιδιώξεων αναμένεται να επηρεάσει την πορεία της αγοράς τα επόμενα χρόνια και την επίτευξη του στόχου των 7 GW. Την ίδια στιγμή, η προοπτική περαιτέρω επενδύσεων από τη METLEN και τον Όμιλο Καράτζη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους.