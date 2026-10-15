ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η δικαίωση του Ανδρουλάκη στην υπόθεση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Πολιτική
08:12 - 15 Οκτ 2026

Η δικαίωση του Ανδρουλάκη στην υπόθεση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Γιώργος Ραυτόπουλος

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η θητεία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα ως πρέσβειρας των ΗΠΑ έληξε πρόωρα και άδοξα, πριν καν συμπληρώσει έναν χρόνο. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα ασχοληθεί περισσότερο με τον «χαμό» που προκάλεσε ως celebrity προσωπικότητα και λιγότερο με το διπλωματικό της αποτύπωμα, το οποίο εκ των πραγμάτων είναι αρκετά περιορισμένο.

Υπό το πρίσμα των διαδοχικών δημοσιευμάτων της Wall Street Journal και άλλων μέσων ενημέρωσης, που έφεραν στο φως καταγγελίες για συμπεριφορές οι οποίες αποκλίνουν από τους συνήθεις διπλωματικούς κανόνες, έχει ενδιαφέρον να θυμηθεί κανείς ποιοι έσπευδαν να φωτογραφηθούν μαζί της, ενισχύοντας τη δημόσια εικόνα της και τη συμπεριφορά της. Πρόκειται για επιχειρηματικούς κύκλους, υπουργούς της κυβέρνησης και, φυσικά, για πολιτικές προσωπικότητες της αντιπολίτευσης που επέλεξαν να προβάλουν τις επαφές τους με την πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Ανάμεσά τους, η ευρωβουλευτής και επικεφαλής της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, που πολιτεύεται με οδηγό το δόγμα MAGA, και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, του οποίου το νέο κόμμα βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Στην ίδια κατηγορία θα μπορούσε να ενταχθεί και ο πρώην επικεφαλής των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος, ο οποίος φωτογραφήθηκε μαζί της στην Ουάσινγκτον, πριν ακόμη αναλάβει καθήκοντα στην Ελλάδα, σπεύδοντας να διακηρύξει ότι πρόκειται για «δικό μας άτομο».

Εντούτοις, η παρέλαση είχε και… κεντροαριστερό άρωμα, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε με την Γκιλφόιλ τον Ιούνιο του 2026. Είναι μάλιστα αξιοπρόσεκτο ότι ο πρώην πρωθυπουργός διατυπώνει με αρκετά μεγάλη προσοχή την κριτική του στις πρακτικές Τραμπ, προβάλλοντας περισσότερο το γεγονός ότι ο ίδιος, ως πρωθυπουργός κατάφερε να συνεργαστεί μαζί του, υπονοώντας ότι είναι σε θέση να τον χειριστεί.

Από την άλλη πλευρά, ο έτερος ηγέτης της Κεντροαριστεράς, Νίκος Ανδρουλάκης, απέφυγε να συναντήσει την Αμερικανίδα πρέσβη. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ την Τετάρτη (14/10), είχε διακρίνει συμπεριφορές «πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες».

Η στάση αυτή έχει τη σημασία της. Ο Ανδρουλάκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τέταρτος πολιτειακός παράγοντας της χώρας, επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις, αντί να προσφέρει πολιτική νομιμοποίηση στους τρόπους και στις πρακτικές της Γκιλφόιλ. Υπό το φως των αποκαλύψεων που άνοιξαν τον δρόμο για την αποπομπή της από τον Τραμπ, η επιλογή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δικαιώνεται.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ επί του θέματος:

«Είναι προφανές ότι δεν γνώριζα όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα, αλλά έβλεπα μια συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Για μένα, η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές. Όταν έρχεται εδώ ο Ζελένσκι για να υπογράψει με τη χώρα μας και τον Πρωθυπουργό μια συμφωνία, τι γύρευε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη μέση της φωτογραφίας; Τι είδους μήνυμα είναι αυτό για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και για τον ίδιο τον ελληνικό λαό; Αυτό για μένα δεν είναι δείγμα εθνικής αξιοπρέπειας και σοβαρής κυβέρνησης.

Κράτησα μία συγκεκριμένη στάση. Νομίζω ότι, ακόμη και αυτή η στάση δείχνει ότι βούληση μου είναι να σέβονται τη χώρα μας, να σέβονται τους κανόνες και να υπάρχουν πάντα πλαίσια που θα κινείται ο καθένας. Και όχι να βλέπουμε πράγματα που μπορούν να οδηγήσουν σε περίεργα και επικίνδυνα μονοπάτια. Υπάρχει πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες. Υπήρχε μια κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα, έχει εκτεθεί πολιτικά.

Θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα; Ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλον ένα κανόνα της σιωπής που ζήσαμε και σε άλλες περιπτώσεις;»

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2026 - 08:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι πραγματικοί μισθοί των Αμερικανών δεν έχουν αυξηθεί καθόλου στη δεύτερη θητεία του Τραμπ
Ειδήσεις

Οι πραγματικοί μισθοί των Αμερικανών δεν έχουν αυξηθεί καθόλου στη δεύτερη θητεία του Τραμπ

Αντώνης Λαιμός: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στη ναυτιλιακή της ισχύ και όχι στη μαζική ναυπήγηση εμπορικών πλοίων
Ναυτιλία

Αντώνης Λαιμός: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στη ναυτιλιακή της ισχύ και όχι στη μαζική ναυπήγηση εμπορικών πλοίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η χαρά του συνωμοσιολόγου: η συνάντηση Μητσοτάκη – Μέρντοχ λίγο πριν από τα δημοσιεύματα της WSJ για την Γκίλφοϊλ
Ανεμοδείκτης

Η χαρά του συνωμοσιολόγου: η συνάντηση Μητσοτάκη – Μέρντοχ λίγο πριν από τα δημοσιεύματα της WSJ για την Γκίλφοϊλ

Στην Βουλή η αντιπαράθεση για Γκιλφόιλ: Σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης – Στο στόχαστρο η «συναλλακτική διπλωματία»
Πολιτική

Στην Βουλή η αντιπαράθεση για Γκιλφόιλ: Σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης – Στο στόχαστρο η «συναλλακτική διπλωματία»

Γερουλάνος: Τα παιδιά, οι γονείς και οι δάσκαλοι της Γκράβας δικαιούνται συγκεκριμένες απαντήσεις και εγγυήσεις
Πολιτική

Γερουλάνος: Τα παιδιά, οι γονείς και οι δάσκαλοι της Γκράβας δικαιούνται συγκεκριμένες απαντήσεις και εγγυήσεις

Εξειδίκευση μέτρων «κονσέρβα», λόγω... Γκιλφόιλ
Ανεμοδείκτης

Εξειδίκευση μέτρων «κονσέρβα», λόγω... Γκιλφόιλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
15/10/2026 - 08:52

Κεφαλογιάννη: Στο Παρίσι για τον πολιτιστικό τουρισμό, στις Βρυξέλλες για την κλιματική ανθεκτικότητα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/10/2026 - 08:43

Στην πεντάδα των μεσογειακών προορισμών η Ελλάδα για ταξιδιώτες μακρινών αποστάσεων – Στοίχημα η επιμήκυνση της σεζόν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/10/2026 - 08:31

METLEN και Όμιλος Καράτζη: Εγκαινιάστηκε στη Θεσσαλία η μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15/10/2026 - 08:25

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Πώς επηρεάζει το πλαφόν των 500 MW τις επενδύσεις στις μπαταρίες

Ειδήσεις
15/10/2026 - 08:15

Ο Μασκ «δείχνει» την αμερικανική κυβέρνηση για τον περιορισμό της ταχύτητας των ουκρανικών drones

Πολιτική
15/10/2026 - 08:12

Η δικαίωση του Ανδρουλάκη στην υπόθεση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Επιχειρήσεις
15/10/2026 - 08:02

Η Apple μαζί με την Nvidia στο κλαμπ των εταιρειών με αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων

Ειδήσεις
15/10/2026 - 08:00

Η δίκη για το Nord Stream: Αναπάντητα ερωτήματα και γεωπολιτικά διακυβεύματα

ΜΕΤΑΛΛΑ
15/10/2026 - 07:59

Έναρξη παραγωγής στο νέο μεταλλείο Σκουριών: Η τεχνολογία στην αιχμή της μεταλλευτικής δραστηριότητας

Ειδήσεις
15/10/2026 - 07:49

Οι πραγματικοί μισθοί των Αμερικανών δεν έχουν αυξηθεί καθόλου στη δεύτερη θητεία του Τραμπ

Ναυτιλία
15/10/2026 - 07:35

Αντώνης Λαιμός: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στη ναυτιλιακή της ισχύ και όχι στη μαζική ναυπήγηση εμπορικών πλοίων

Magazino
14/10/2026 - 23:55

Cabaret dinner show «BIJOUX»: Λαμπερή avant-première στο ανανεωμένο Baraonda Cabaret Dinner Club

Χρηματιστήρια
14/10/2026 - 23:23

Στο «κόκκινο» η Wall Street: Πιέσεις από πληθωρισμό, ομόλογα, τεχνολογία

Ειδήσεις
14/10/2026 - 23:05

«Καμπανάκι» Κουμπίλιους για την ευρωπαϊκή άμυνα ενόψει των περικοπών στον προϋπολογισμό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 22:40

Εθνική Τράπεζα: Απόκτηση του 30% της Allianz και αποκλειστική συνεργασία bancassurance

Magazino
14/10/2026 - 22:30

Αγόρια – Κορίτσια: Οι διαφορές από την πρώτη ημέρα της ζωής – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Ειδήσεις
14/10/2026 - 22:20

Λεπέν: Αμφισβητεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία

Ειδήσεις
14/10/2026 - 22:05

ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκαν πάνω από 3.000 όπλα σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 21:47

Πειραιώς: UNEP FI Mediterranean Forum 2026 στην Αθήνα - Για την προώθηση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας στη Μεσόγειο

Ειδήσεις
14/10/2026 - 21:30

Γροιλανδία: Διαψεύδει τον Τραμπ για μαζικές έρευνες πετρελαίου και ορυκτών

Ειδήσεις
14/10/2026 - 21:04

Παραμένει το απαγορευτικό σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

Magazino
14/10/2026 - 20:56

Πώς βλέπουν τον κόσμο τα μωρά;

Ειδήσεις
14/10/2026 - 20:48

Ζελένσκι κατά Τραμπ: Είναι οδυνηρό που παίρνει το μέρος της Ρωσίας

Ειδήσεις
14/10/2026 - 20:30

Πάπας Λέων: Ομαλά εξελίσσεται η ανάρρωσή του μετά την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε

Ακίνητα
14/10/2026 - 20:10

Νέος οργανισμός για Κτηματολόγιο και πολεοδομίες - Από 11% σε 5% η μη συμμόρφωση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Πολιτική
14/10/2026 - 20:07

Παπαθανάσης: €9 εκατ. για νέα Ογκολογική Μονάδα στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης

Magazino
14/10/2026 - 19:59

Γιατί το παιχνίδι είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του μωρού σας

Πολιτική
14/10/2026 - 19:58

Δήμας: Τον Οκτώβριο στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ

Ειδήσεις
14/10/2026 - 19:58

Ιρλανδία: Μαζική απεργία των εργαζομένων του δημοσίου με πάνω από 300.000 συμμετέχοντες

Χρηματιστήρια
14/10/2026 - 19:41

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παίρνοντας ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ