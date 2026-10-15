Η δικαίωση του Ανδρουλάκη στην υπόθεση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η θητεία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα ως πρέσβειρας των ΗΠΑ έληξε πρόωρα και άδοξα, πριν καν συμπληρώσει έναν χρόνο. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα ασχοληθεί περισσότερο με τον «χαμό» που προκάλεσε ως celebrity προσωπικότητα και λιγότερο με το διπλωματικό της αποτύπωμα, το οποίο εκ των πραγμάτων είναι αρκετά περιορισμένο.

Υπό το πρίσμα των διαδοχικών δημοσιευμάτων της Wall Street Journal και άλλων μέσων ενημέρωσης, που έφεραν στο φως καταγγελίες για συμπεριφορές οι οποίες αποκλίνουν από τους συνήθεις διπλωματικούς κανόνες, έχει ενδιαφέρον να θυμηθεί κανείς ποιοι έσπευδαν να φωτογραφηθούν μαζί της, ενισχύοντας τη δημόσια εικόνα της και τη συμπεριφορά της. Πρόκειται για επιχειρηματικούς κύκλους, υπουργούς της κυβέρνησης και, φυσικά, για πολιτικές προσωπικότητες της αντιπολίτευσης που επέλεξαν να προβάλουν τις επαφές τους με την πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Ανάμεσά τους, η ευρωβουλευτής και επικεφαλής της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, που πολιτεύεται με οδηγό το δόγμα MAGA, και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, του οποίου το νέο κόμμα βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Στην ίδια κατηγορία θα μπορούσε να ενταχθεί και ο πρώην επικεφαλής των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος, ο οποίος φωτογραφήθηκε μαζί της στην Ουάσινγκτον, πριν ακόμη αναλάβει καθήκοντα στην Ελλάδα, σπεύδοντας να διακηρύξει ότι πρόκειται για «δικό μας άτομο».

Εντούτοις, η παρέλαση είχε και… κεντροαριστερό άρωμα, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε με την Γκιλφόιλ τον Ιούνιο του 2026. Είναι μάλιστα αξιοπρόσεκτο ότι ο πρώην πρωθυπουργός διατυπώνει με αρκετά μεγάλη προσοχή την κριτική του στις πρακτικές Τραμπ, προβάλλοντας περισσότερο το γεγονός ότι ο ίδιος, ως πρωθυπουργός κατάφερε να συνεργαστεί μαζί του, υπονοώντας ότι είναι σε θέση να τον χειριστεί.

Από την άλλη πλευρά, ο έτερος ηγέτης της Κεντροαριστεράς, Νίκος Ανδρουλάκης, απέφυγε να συναντήσει την Αμερικανίδα πρέσβη. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ την Τετάρτη (14/10), είχε διακρίνει συμπεριφορές «πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες».

Η στάση αυτή έχει τη σημασία της. Ο Ανδρουλάκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τέταρτος πολιτειακός παράγοντας της χώρας, επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις, αντί να προσφέρει πολιτική νομιμοποίηση στους τρόπους και στις πρακτικές της Γκιλφόιλ. Υπό το φως των αποκαλύψεων που άνοιξαν τον δρόμο για την αποπομπή της από τον Τραμπ, η επιλογή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δικαιώνεται.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ επί του θέματος:

«Είναι προφανές ότι δεν γνώριζα όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα, αλλά έβλεπα μια συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Για μένα, η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές. Όταν έρχεται εδώ ο Ζελένσκι για να υπογράψει με τη χώρα μας και τον Πρωθυπουργό μια συμφωνία, τι γύρευε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη μέση της φωτογραφίας; Τι είδους μήνυμα είναι αυτό για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και για τον ίδιο τον ελληνικό λαό; Αυτό για μένα δεν είναι δείγμα εθνικής αξιοπρέπειας και σοβαρής κυβέρνησης.

Κράτησα μία συγκεκριμένη στάση. Νομίζω ότι, ακόμη και αυτή η στάση δείχνει ότι βούληση μου είναι να σέβονται τη χώρα μας, να σέβονται τους κανόνες και να υπάρχουν πάντα πλαίσια που θα κινείται ο καθένας. Και όχι να βλέπουμε πράγματα που μπορούν να οδηγήσουν σε περίεργα και επικίνδυνα μονοπάτια. Υπάρχει πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες. Υπήρχε μια κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα, έχει εκτεθεί πολιτικά.

Θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα; Ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλον ένα κανόνα της σιωπής που ζήσαμε και σε άλλες περιπτώσεις;»