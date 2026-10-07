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Τσαβδαρίδης στο Συμπόσιο Καφέ: Η Πολιτεία σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος μιας δυναμικής αγοράς
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
23:00 - 07 Οκτ 2026

Τσαβδαρίδης στο Συμπόσιο Καφέ: Η Πολιτεία σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος μιας δυναμικής αγοράς

Reporter.gr Newsroom

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Στη σημαντική συμβολή του κλάδου του καφέ στην ελληνική οικονομία, την απασχόληση, την εστίαση, το λιανεμπόριο και τον τουρισμό, καθώς και στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός σταθερού και φιλικού προς την ανάπτυξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, κατά τον χαιρετισμό του στο 1ο Πανελλαδικό Συμπόσιο Καφέ, που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Καφέ στην Αθήνα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ.

Το Συμπόσιο, με κεντρικό τίτλο «Διαμορφώνοντας το μέλλον του καφέ: Έμπνευση, Ανθεκτικότητα, Εξέλιξη», έφερε στο ίδιο βήμα εκπροσώπους της Κυβέρνησης, θεσμικών και παραγωγικών φορέων, της εστίασης, της βιομηχανίας και επιχειρήσεων του κλάδου, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις αλλά και τις προοπτικές μιας αγοράς με ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική βαρύτητα.

Ο κ. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε ότι ο καφές στην Ελλάδα αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από ένα εμπορικό προϊόν, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την καθημερινότητα, τη φιλοξενία και την κοινωνική ζωή. Παράλληλα, επεσήμανε το ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου, με την εγχώρια κατανάλωση να ξεπερνά τους 40.000 τόνους ετησίως και περισσότερους από 25.000 εργαζόμενους να δραστηριοποιούνται άμεσα σε αυτόν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις σημαντικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η αγορά, από την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της στις καλλιέργειες και τις σοδειές, έως τις διακυμάνσεις στις τιμές των πρώτων υλών και των μεταφορών και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις η Πολιτεία οφείλει να είναι παρούσα ως σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος της επιχειρηματικότητας, στηρίζοντας κάθε μικρή, μεσαία και μεγάλη επιχείρηση που επενδύει, καινοτομεί και δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε: «Στόχος μας είναι να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε επαγγελματία, σε κάθε μικρή, μεσαία και μεγάλη επιχείρηση που επενδύει στο μέλλον με αξιοπρέπεια, καινοτομία και όραμα», επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπό τον Υπουργό κ. Θεοδωρικάκο, εργάζεται για ένα σταθερό και ασφαλές αναπτυξιακό περιβάλλον, με λιγότερη γραφειοκρατία και ενίσχυση της πράσινης μετάβασης.

Κλείνοντας, ο κ. Τσαβδαρίδης εξέφρασε την ευχή το 1ο Πανελλαδικό Συμπόσιο Καφέ να αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικού διαλόγου, συνεργασίας και νέων πρωτοβουλιών, με στόχο έναν ακόμη πιο ανθεκτικό, καινοτόμο και βιώσιμο κλάδο καφέ στην Ελλάδα.

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