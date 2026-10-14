Vivartia: Πώληση της Evergood (Goody’s, Everest, Flocafé, La Pasteria) στη Recipe του Prem Watsa

Η Recipe είναι στρατηγικός
«Η Evergood κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και διαθέτει μια εξαιρετική διοικητική ομάδα με μεγάλη εμπειρία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη συνεργασία ιδανική για την επιτάχυνση της διεθνούς μας ανάπτυξης», δήλωσε ο Frank Hennessey, Διευθύνων Σύμβουλος της Recipe Unlimited. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη διοικητική ομάδα της εταιρείας, αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική πλατφόρμα για να δημιουργήσουμε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς».
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις εγκρίσεις και προϋποθέσεις ολοκλήρωσης.
Η Evergood έχει στο χαρτοφυλάκιό της μεγάλα ονόματα της ελληνικής εστίασης, ανάμεσα στα οποία Goody’s, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo.
Σύμβουλοι της συναλλαγής για τη Vivartia Holding: Η Rothschild & Co ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Vivartia στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Deloitte παρείχε υπηρεσίες vendor due diligence
Σύμβουλοι της συναλλαγής για τη Recipe Unlimited: Η EY-Parthenon Greece παρείχε φορολογικές και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, η Scotiabank (Scotia Capital I