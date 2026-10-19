Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) επενδύει στην επιστημονική γνώση

Για την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), η ανάδειξη της διατροφικής αξίας των φρέσκων ελληνικών ψαριών εκτροφής, της ποιότητας και της ασφάλειάς τους αποτελούν κύρια στοιχεία για την επιλογή τους από τον καταναλωτή που συνδέονται άμεσα με τη γνώση, την εμπιστοσύνη και τη διαφανή ενημέρωση.

Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των διαιτολόγων, των διατροφολόγων και των καρδιολόγων στην ενημέρωση του κοινού, η ΕΛΟΠΥ επενδύει στη συνεργασία της με το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) και την Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία (ΕΛΔΕ) και συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη διατροφική αξία των ελληνικών ψαριών εκτροφής, τη θέση τους στην ισορροπημένη διατροφή και τη σημασία τους στην υγεία της καρδιάς. Στόχος είναι η αποσαφήνιση μύθων και παρανοήσεων και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους μέσα από την επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΟΠΥ συμμετείχε στις ομιλίες και προσέφερε γευσιγνωσία, στην ετήσια εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής (Παρασκευή17 Οκτωβρίου) που διοργάνωσε η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία (ΕΛΔΕ) και το δίκτυο διαιτολογικών μονάδων «Απίσχνασης - Λόγω Διατροφής», αναδεικνύοντας τη γεύση, την ποιότητα και τη διατροφική αξία των φρέσκων ελληνικών ψαριών Fish from Greece. Στην ερώτηση «Πόσο ποιοτικά και ασφαλή είναι τα ελληνικά ψάρια εκτροφής σε σύγκριση με τα ψάρια ελεύθερης αλιείας;» η Ισμήνη Μπογδάνου, Διευθύντρια Επικοινωνίας στης ΕΛΟΠΥ απάντησε; « Και τα δύο μπορούν να αποτελούν εξαιρετικές διατροφικές επιλογές. Τα ελληνικά ψάρια εκτροφής παράγονται σε ένα οργανωμένο πλαίσιο ελέγχων και απαιτήσεων για την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό που έχει σημασία είναι να διασφαλίζουμε την ποιότητα, την ιχνηλασιμότητα και τη σωστή ενημέρωση του καταναλωτή. Στόχος μας δεν είναι να αντιπαραθέσουμε τα ψάρια εκτροφής με τα ψάρια ελεύθερης αλιείας, αλλά να αναδείξουμε την αξία τους ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.»

Η ΕΛΟΠΥ συμμετείχε και στην εκδήλωση Cardio Life Style 2026 (Σάββατο 17 Οκτωβρίου), που διοργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ), ενισχύοντας τον διάλογο γύρω από τη διατροφή και την καρδιαγγειακή υγεία και αναδεικνύοντας τη θέση των ψαριών σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πρότυπο. Ο Απόστολος Τουραλιάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΟΠΥ, ανέφερε στην τοποθέτηση του: «Ζούμε σε μια εποχή όπου η πληροφορία και η παραπληροφόρηση βρίσκεται γύρω μας. Συχνά, όμως, είναι αποσπασματική, αντιφατική ή δε στηρίζεται σε επαρκή επιστημονικά δεδομένα. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, υποστηρίζουμε ότι ο καταναλωτής πρέπει να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστη ενημέρωση και ότι οι επιστήμονες πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία της. Οι γιατροί, οι καρδιολόγοι, οι διαιτολόγοι και οι διατροφολόγοι διαθέτουν τη γνώση και την επιστημονική ευθύνη να εξηγούν τα επιστημονικά δεδομένα, να αναφέρονται στην έρευνα, να εστιάζουν την προσοχή μας εκεί που έχει σημασία και να μας συνιστούν τον τρόπο με τον οποίο θα βελτιώνουμε την υγεία μας με σωστό τρόπο. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται με συνεπή τεκμηρίωση, διαφανή ενημέρωση, με στοιχεία, με στόχο να απαντούμε με ειλικρίνεια στα εύλογα ερωτήματα του πολίτη.»