ΕΛΟΠΥ: Η υδατοκαλλιέργεια ως μοχλός ανάπτυξης για τη Θεσπρωτία

Η στήριξη της ελληνικής περιφέρειας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), η οποία βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στα Μέλη της και στις τοπικές κοινωνίες όπου αναπτύσσεται η ιχθυοκαλλιέργεια. Μέσα από τη στήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, η ΕΛΟΠΥ συμβάλλει στην αποκέντρωση, στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας και στην αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών. Η ιχθυοκαλλιέργεια μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό κρίκο ανάμεσα στην παραγωγή και την περιφερειακή ανάπτυξη, κρατώντας ανθρώπους και επενδύσεις στον τόπο και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τις τοπικές κοινωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, δυναμική ήταν η εκπροσώπηση της ΕΛΟΠΥ στη σημαντική Ημερίδα « Η θάλασσα της Θεσπρωτίας μας οδηγεί στο Μέλλον. Υδατοκαλλιέργεια, τόπος και άνθρωποι σε μια κοινή πορεία», με αντικείμενο την υδατοκαλλιέργεια και τη συμβολή της στην τοπική και εθνική οικονομία. Η διοργάνωση του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), του Συλλόγου Υδατοκαλλιεργητών Νομού Θεσπρωτίας και της ΘΕΣ.ΠΟΑΥ Α.Ε., έφερε στο ίδιο τραπέζι την Πολιτεία, την Αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και τον παραγωγικό κόσμο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η οικονομική και εξαγωγική δυναμική του κλάδου, η απασχόληση, η διατροφική αξία των προϊόντων, η περιβαλλοντική παρακολούθηση και η οργανωμένη χωροθέτηση των μονάδων. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι προκλήσεις που δημιουργούν το ενεργειακό και χρηματοδοτικό κόστος, καθώς και η ανάγκη για σταθερό θεσμικό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές.

Την Ημερίδα χαιρέτησαν οι: Κώστας Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Αντώνης Νικολάου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, Γιάννης Χεκίμογλου, Πρόεδρος Συλλόγου Υδατοκαλλιεργητών Νομού Θεσπρωτίας, Απόστολος Τουραλιάς, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΟΠΥ, Κωνσταντίνος Μπόκας, Μέλος και Ταμίας της ΕΛΟΠΥ, Βασίλης Γιόγιακας, Βουλευτής Θεσπρωτίας ΝΔ, Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής Ιωαννίνων ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής, Παναγιώτης Νταής, Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, Παρασκευάς Βλάχος, Δήμαρχος Φιλιατών και η νομικός Μαρία Πάντου, Πρόεδρος της ΘΕΣ.Π.Ο.Α.Υ. Α.Ε,

Το βράδυ πριν από την ημερίδα, η ΕΛΟΠΥ παρέθεσε στα Σύβοτα δείπνο με ψάρια της Θεσπρωτίας, προς τιμήν των μελών της, των προσκεκλημένων φορέων και των ομιλητών. Η συνάντηση αποτέλεσε μια ευκαιρία γνωριμίας, δικτύωσης και ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων για τα ζητήματα και τις προοπτικές της υδατοκαλλιέργειας, σε ένα φιλικό και άτυπο περιβάλλον, ενισχύοντας παράλληλα τους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και τη σύνδεση του κλάδου με την τοπική παραγωγή και γαστρονομία.

Το Σάββατο ακολούθησε ενημερωτική επίσκεψη στις μονάδες των μελών της ΕΛΟΠΥ στη Λωρίδα Σαγιάδας, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία εκτροφής των ψαριών και να ενημερωθούν από τους ίδιους τους επαγγελματίες για όλα τα στάδια της παραγωγής, «από το αυγό στο πιάτο». Η επίσκεψη ανέδειξε στην πράξη τη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία, την τεχνογνωσία και τη δουλειά των ανθρώπων του κλάδου, ενώ ολοκληρώθηκε με γεύμα σε παραθαλάσσιο εστιατόριο της περιοχής, όπου τα ψάρια της Θεσπρωτίας πέρασαν από την παραγωγή στο τραπέζι, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ιχθυοκαλλιέργειας με την τοπική γαστρονομία.

Επιπλέον τοποθετήθηκαν σε ένα εύρος θεμάτων σχετικά με τον κλάδο οι: Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης, Πρόεδρος Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρίας (ΕΛΔΕ), Έφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, Γιάννης Πάσχος, Επίτιμος Καθηγητής Ιχθυολογίας και συγγραφέας, Δρ. Παύλος Αβραμίδης, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Αντώνης Ζαμπέλης, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΥΠΕΝ, Ευαγγελία Γκούβα, Ιχθυολόγος, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.