ΕΛΟΠΥ: Η υδατοκαλλιέργεια ως μοχλός ανάπτυξης για τη Θεσπρωτία

Σε αυτό το πλαίσιο, δυναμική ήταν η εκπροσώπηση της ΕΛΟΠΥ στη σημαντική Ημερίδα « Η θάλασσα της Θεσπρωτίας μας οδηγεί στο Μέλλον. Υδατοκαλλιέργεια, τόπος και άνθρωποι σε μια κοινή πορεία», με αντικείμενο την υδατοκαλλιέργεια και τη συμβολή της στην τοπική και εθνική οικονομία. Η διοργάνωση του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), του Συλλόγου Υδατοκαλλιεργητών Νομού Θεσπρωτίας και της ΘΕΣ.ΠΟΑΥ Α.Ε., έφερε στο ίδιο τραπέζι την Πολιτεία, την Αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και τον παραγωγικό κόσμο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η οικονομική και εξαγωγική δυναμική του κλάδου, η απασχόληση, η διατροφική αξία των προϊόντων, η περιβαλλοντική παρακολούθηση και η οργανωμένη χωροθέτηση των μονάδων. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι προκλήσεις που δημιουργούν το ενεργειακό και χρηματοδοτικό κόστος, καθώς και η ανάγκη για σταθερό θεσμικό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές.
Την Ημερίδα χαιρέτησαν οι: Κώστας Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Αντώνης Νικολάου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, Γιάννης Χεκίμογλου, Πρόεδρος Συλλόγου Υδατοκαλλιεργητών Νομού Θεσπρωτίας, Απόστολος Τουραλιάς, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΟΠΥ, Κωνσταντίνος Μπόκας, Μέλος και Ταμίας της ΕΛΟΠΥ, Βασίλης Γιόγιακας, Βουλευτής Θεσπρωτίας ΝΔ, Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής Ιωαννίνων ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής, Παναγιώτης Νταής, Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, Παρασκευάς Βλάχος, Δήμαρχος Φιλιατών και η νομικός Μαρία Πάντου, Πρόεδρος της ΘΕΣ.Π.Ο.Α.Υ. Α.Ε,
Το βράδυ πριν από την ημερίδα, η ΕΛΟΠΥ παρέθεσε στα Σύβοτα δείπνο με ψάρια της Θεσπρωτίας, προς τιμήν των μελών της, των προσκεκλημένων φορέων και των ομιλητών. Η συνάντηση αποτέλεσε μια ευκαιρία γνωριμίας, δικτύωσης και ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων για τα ζητήματα και τις προοπτικές της υδατοκαλλιέργειας, σε ένα φιλικό και άτυπο περιβάλλον, ενισχύοντας παράλληλα τους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και τη σύνδεση του κλάδου με την τοπική παραγωγή και γαστρονομία.
Επιπλέον τοποθετήθηκαν σε ένα εύρος θεμάτων σχετικά με τον κλάδο οι: Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης, Πρόεδρος Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρίας (ΕΛΔΕ), Έφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, Γιάννης Πάσχος, Επίτιμος Καθηγητής Ιχθυολογίας και συγγραφέας, Δρ. Παύλος Αβραμίδης, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Αντώνης Ζαμπέλης, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΥΠΕΝ, Ευαγγελία Γκούβα, Ιχθυολόγος, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.