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Food Expo Athens: Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) αναδεικνύει το δυναμισμό της
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
23:30 - 17 Μαρ 2026

Food Expo Athens: Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) αναδεικνύει το δυναμισμό της

Reporter.gr Newsroom
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Λειτουργώντας ως ένα δυναμικό hub συνάντησης Μελών, στελεχών, συνεργατών, πελατών και πολιτείας, η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) έδωσε δυναμικό «παρών» στη Food Expo Athens 2026, προσελκύοντας στο ανανεωμένο περίπτερό της το ενδιαφέρον του κλάδου, της αγοράς, της πολιτικής ηγεσίας και των διεθνών συνεργατών

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, οι διεθνείς εξελίξεις και οι πιθανές επιπτώσεις τους στη θετική πορεία των πωλήσεων φρέσκων ελληνικών ψαριών εκτροφής. Οι ανταλλαγές απόψεων επιβεβαίωσαν τη σταθερή προσήλωση των 22 Μελών της ΕΛΟΠΥ στη στρατηγική ανάπτυξη του τομέα, με ευρύτερο αποτύπωμα στην εθνική οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ δήλωσε:

«Ο κλάδος της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας έχει αποδείξει στην πράξη τη δυναμική και την ανθεκτικότητά του. Ωστόσο, παρόλο το θετικό αποτύπωμα των πωλήσεων, για να μπορέσει να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε Μεσόγειο και ΕΕ - 27, απαιτείται η άμεση επίλυση χρόνιων θεσμικών ζητημάτων που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξή του.»

Το περίπτερο της ΕΛΟΠΥ διατήρησε και φέτος τον ζωντανό και φιλόξενο χαρακτήρα του, όπου οι ουσιαστικές συζητήσεις συνδυάστηκαν με υψηλού επιπέδου γαστρονομικές εμπειρίες. Φρέσκα ελληνικά ψάρια εκτροφής με την υπογραφή Fish from Greece, μεταμορφώθηκαν σε street food μεζέδες, διά χειρός του chef Κωνσταντίνου Βασάλου, και συνοδεύτηκαν από επιλεγμένα κρασιά της Οινοποιητικής Νεμέας. Ξεχώρισε η εκδήλωση της ΕΛΟΠΥ στο Mediterranean Food Stage, όπου ο chef Αλέξανδρος Τσιοτίνης, μαζί με την ομάδα του, παρουσίασε πρωτότυπες συνταγές με τσιπούρα και λαβράκι Fish from Greece εμπνευσμένες από τη Μεσόγειο και τα αυθεντικά ελληνικά αρώματα, που ανέδειξαν τον χαρακτήρα των ψαριών και ενθουσίασαν το κοινό.

Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας, «βουτώντας» στον κόσμο της ιχθυοκαλλιέργειας κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Στις τρεις ημέρες της έκθεσης, επισκέφθηκαν το περίπτερο της ΕΛΟΠΥ πάνω από 350 άτομα μεταξύ των οποίων πολλοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η επίσκεψη των κκ. Κώστα Τσιάρα, Υπουργός ΥΠΑΑΤ, Χρήστου Κέλλα και Ιωάννη Ανδριανού, Υφυπουργοί ΥΠΑΑΤ, Αντώνιου Φιλιππή, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων, Αργυρούς Ζέρβα, Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Σταμάτη Καμπόλη, Διευθυντής Ιδιαίτερου Γραφείου Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ΥΠΑΑΤ, Μαρίνας Πέτρου, Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΑΤ, Ευθυμίας Γιόκαλα, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ “Αλιείας και Θάλασσας”, Αντώνιου Ζαμπέλα, Πρόεδρος ΕΦΕΤ.

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