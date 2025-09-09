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ΕΛΟΠΥ: Θετική η εξαγγελία Πρωθυπουργού για Ολοκλήρωση του Χωροταξικού των Ιχθυοκαλλιεργειών
Επιχειρήσεις
10:36 - 09 Σεπ 2025

ΕΛΟΠΥ: Θετική η εξαγγελία Πρωθυπουργού για Ολοκλήρωση του Χωροταξικού των Ιχθυοκαλλιεργειών

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) εκφράζει την ικανοποίησή της και στηρίζει θερμά την πρόσφατη εξαγγελία του πρωθυπουργού στην ομιλία του στην 89η ΔΕΘ, σχετικά με την επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες και την αναγνώριση της ιδιαίτερης σημασίας του κλάδου για τον πρωτογενή τομέα της χώρας.

Η δέσμευση αυτή αποτελεί καθοριστικό βήμα προς τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, διαφανούς και βιώσιμου πλαισίου ανάπτυξης της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, το οποίο θα διασφαλίζει την ισορροπία ανάμεσα στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και τη συμβολή του κλάδου στην εθνική οικονομία.

Ο κ. Απόστολος Τουραλιάς, Πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ, δήλωσε: «Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Ιχθυοκαλλιέργειες (ΠΟΑΥ), αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ΕΛΟΠΥ και τα Μέλη της -για τους 12.000 εργαζόμενους, τις τοπικές κοινωνίες και τη συνεισφορά στις εξαγωγές της χώρας. Πρόκειται για μια διαχρονική εκκρεμότητα, που συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαφάνεια στις διαδικασίες αδειοδότησης και τη δημιουργία σαφούς πλαισίου για επενδύσεις.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού αποτελεί οδηγό για το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες και να προχωρήσει ουσιαστικά η υλοποίηση της εξαγγελίας αυτής. Ως ΕΛΟΠΥ έχουμε υποχρέωση, και το έχουμε αποδείξει διαχρονικά, ότι πρόθεσή μας είναι να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς έχοντας ως γνώμονα το κοινό συμφέρον, την περιβαλλοντική ισορροπία και την περιφερειακή ανάπτυξη».

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