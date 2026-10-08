ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
HELLENiQ ENERGY: Σε λειτουργία το πρώτο πάρκο «μπαταριών»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:20 - 08 Οκτ 2026

HELLENiQ ENERGY: Σε λειτουργία το πρώτο πάρκο «μπαταριών»

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η HELLENiQ Renewables, μέλος της HELLENiQ ENERGY, ολοκλήρωσε την κατασκευή του πρώτου έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες (Battery Energy Storage System – BESS) του Ομίλου, στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης.  

Με εγκατεστημένη ισχύ 100 MW και χωρητικότητα 200 MWh, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη.

Η ολοκλήρωση της επένδυσης αυτής, συνολικού ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη HELLENiQ ENERGY, καθώς διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της πέρα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, επενδύοντας στις κρίσιμες υποδομές που επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή της.

Παράλληλα, το έργο παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες ευελιξίας και εξισορρόπησης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς ενισχύει την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητά του και συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Ένα σημαντικό μέρος της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται όταν η στιγμιαία κατανάλωση είναι μικρότερη από την παραγωγή. Με το νέο αυτό έργο, μπορεί πλέον να αξιοποιείται περισσότερη πράσινη ενέργεια, η οποία αποθηκεύεται στην μπαταρία για να χρησιμοποιηθεί όταν τη χρειαζόμαστε περισσότερο. Ως αποτέλεσμα, στηρίζεται η αποδοτικότητα του ηλεκτρικού συστήματος, περιορίζονται οι περικοπές παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και δημιουργείται ο απαραίτητος «ηλεκτρικός χώρος» για την ένταξη νέων μονάδων ΑΠΕ στο εθνικό Σύστημα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ Renewables, Σωτήρης Καπέλλος, τόνισε: «Με συνεχείς επενδύσεις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχουμε αναπτύξει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μπαταριών που υπερβαίνει τα 6 GW, εκ των οποίων άνω των 700 MW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Σήμερα, επενδύουμε στρατηγικά στην Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας, μια κρίσιμη υποδομή για το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος. Οι μπαταρίες προσφέρουν την ευελιξία που απαιτείται για την ενσωμάτωση περισσότερων ΑΠΕ, περιορίζουν τις απώλειες πράσινης ενέργειας και συμβάλλουν σε ένα πιο αξιόπιστο, ασφαλές και οικονομικά αποδοτικό ενεργειακό σύστημα. Με το πρώτο μας έργο BESS στη Θεσσαλονίκη, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο αξιόπιστο, βιώσιμο και αποδοτικό ενεργειακό σύστημα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καθαρότερη και μακροπρόθεσμα πιο προσιτή ενέργεια προς όφελος των καταναλωτών».

Το έργο αποθήκευσης της HELLENiQ ENERGY θα πραγματοποιεί τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο φόρτισης και αποφόρτισης ημερησίως, αποθηκεύοντας περισσότερες από 200 MWh ηλεκτρικής ενέργειας. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στην πλήρη φόρτιση περίπου 3.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων κάθε μέρα, αποτυπώνοντας με απτό τρόπο τη συμβολή του έργου στην καλύτερη αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας.

Μεγάλης κλίμακας αποθήκευση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας

Το έργο αποθήκευσης πράσινης ενέργειας αναπτύχθηκε σε έκταση περίπου 100 στρεμμάτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης, και περιλαμβάνει τρεις σταθμούς αποθήκευσης συνολικής ισχύος 100 MW και συνολικής χωρητικότητας 200 MWh, καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων υποδομών διασύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Οι εγκατεστημένες μπαταρίες είναι τεχνολογίας Lithium Iron Phosphate (LFP) με σύστημα υγρής ψύξης και πληρούν τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Για τη διασύνδεση του έργου κατασκευάστηκε νέος υποσταθμός ανύψωσης τάσης 33/150 kV και υπόγεια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης μήκους περίπου πέντε χιλιομέτρων έως το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής δημιουργήθηκαν περίπου 100 άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ το έργο ενίσχυσε σημαντικά την τοπική οικονομία μέσω της συνεργασίας με επιχειρήσεις και προμηθευτές της ευρύτερης περιοχής.

Το νέο πάρκο μπαταριών αποτελεί επίσης σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της HELLENiQ ENERGY και της δέσμευσης της να επενδύει σε τεχνολογίες και υποδομές που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τη χώρα, το ενεργειακό σύστημα και τους πολίτες.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του 2ου έργου αποθήκευσης του Ομίλου στην Φλώρινα, ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Γιώργος Αλεξόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η αποθήκευση πράσινης ενέργειας αποτελεί κρίσιμη υποδομή, καθώς επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενισχύει την αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και πρόσβαση σε βιώσιμη, προσιτή ενέργεια για όλους.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η HELLENiQ ENERGY κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της για την δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα στον ηλεκτρισμό και τις ΑΠΕ, ως ένας καθετοποιημένος Όμιλος με ισχυρή παρουσία σε όλο το φάσμα των ενεργειακών δραστηριοτήτων».

Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αποθήκευσης υπό ανάπτυξη της HELLENiQ ENERGY υπερβαίνει τα 6 GW ισχύος, από τα οποία πάνω από 1 GW αφορούν σε έργα αποθήκευσης στην Ελλάδα, την Ρουμανία, την Κύπρο, και τη Βουλγαρία.

Στρατηγικός στόχος της HELLENiQ ENERGY είναι η λειτουργία έργων ΑΠΕ ισχύος 1,5 GW έως το 2028 και άνω των 2 GW έως το 2030, με ισορροπημένη παρουσία σε φωτοβολταϊκά, αιολικά και συστήματα αποθήκευσης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY): Η Ελλάδα είναι φυσική πύλη ενέργειας για τις ευρωπαϊκές αγορές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY): Η Ελλάδα είναι φυσική πύλη ενέργειας για τις ευρωπαϊκές αγορές

Μάρκο Ρούμπιο: Γιατί αποκτά η Ελλάδα μεγαλύτερο βάρος στην αμερικανική εξίσωση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Γιατί αποκτά η Ελλάδα μεγαλύτερο βάρος στην αμερικανική εξίσωση

Παπασταύρου από Μέγαρα: Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για την προστασία της Δυτικής Αττικής
Πολιτική

Παπασταύρου από Μέγαρα: Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για την προστασία της Δυτικής Αττικής

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως και 14 Οκτωβρίου η έκτακτη έκπτωση σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως και 14 Οκτωβρίου η έκτακτη έκπτωση σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/10/2026 - 18:51

Πιερρακάκης: «Στοίχημα» η προστασία από ενεργειακό κόστος με διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
08/10/2026 - 18:36

Μηνύματα ειρήνης

Πολιτική
08/10/2026 - 18:33

ΠΑΣΟΚ: Ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τους servicers

Αυτοδιοίκηση
08/10/2026 - 18:26

Γκράβα: Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος για την Παρασκευή (9/10)

Ειδήσεις
08/10/2026 - 18:22

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ τα οικονομικά της συναυλίας της Βίσση στο ΟΑΚΑ

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:58

Νέα δομή για την ενδυνάμωση των γυναικών στη δυτική Θεσσαλονίκη

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:57

Βρετανία: Νέο πακέτο πυρώσεων κατά της Ρωσίας με επίκεντρο το σκιώδη στόλο και τις πετρελαϊκές εταιρείες

Σχόλια Αγοράς
08/10/2026 - 17:49

Αιμορραγία στο Χρηματιστήριο: Κάτω από τις 2.600 ο ΓΔ, «βουτιά» άνω του 3% στις τράπεζες

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:38

Reuters: Τι προβλέπει η εξοπλιστική συμφωνία ύψους $4 δισ. μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 17:27

AKTOR: Παραδίδει έργο που θωρακίζει το Θριάσιο Πεδίο από πλημμυρικά φαινόμενα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/10/2026 - 17:20

HELLENiQ ENERGY: Σε λειτουργία το πρώτο πάρκο «μπαταριών»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/10/2026 - 17:12

ΕΛΓΑ: Παράταση για την εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του 2025

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:09

ΔΥΠΑ: 28 βρεφονηπιακοί σταθμοί για 1.541 παιδιά - Δωρεάν προσχολική αγωγή και φροντίδα για 1.361 οικογένειες

Χρηματιστήρια
08/10/2026 - 16:57

Wall Street: Δεύτερη σερί πτώση ελέω πετρελαίου και ομολόγων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/10/2026 - 16:44

CrediaBank: Μία βαθμίδα από την επενδυτική κατηγορία στις καταθέσεις

Εργασιακά
08/10/2026 - 16:32

ΓΣΕΕ: Πανεθνική κινητοποίηση για ακρίβεια, μισθούς και κόστος στέγασης

Ειδήσεις
08/10/2026 - 16:28

Άμεση Δράση: Εκτός λειτουργίας προσωρινά η γραμμή 100 - Που μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

ΜΕΤΑΛΛΑ
08/10/2026 - 16:12

Επίσημα εγκαίνια για το μεταλλείο Σκουριών - Τα μηνύματα για πράσινη μετάβαση και στρατηγική αυτονομία

Ειδήσεις
08/10/2026 - 16:09

Συναγερμός στην Ευρωζώνη για τη Γαλλία – Φόβοι για ντόμινο στις αγορές

Ειδήσεις
08/10/2026 - 15:57

Γερμανία: Στο στόχαστρο ιρανικών μυστικών υπηρεσιών οι αμερικανικές βάσεις

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 15:52

Ο Όμιλος CSG συμμετέχει στην ανάπτυξη του αυτόνομου συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών SwarmShot

Νομίσματα
08/10/2026 - 15:47

Χαμηλό 17 ημερών για το Bitcoin – Σε κόκκινο και τα περισσότερα altcoins

Οικονομία
08/10/2026 - 15:27

Επίδομα Παιδιού: Την Παρασκευή (9/10) η συμπληρωματική πληρωμή σε 49.545 δικαιούχους

Ειδήσεις
08/10/2026 - 15:26

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Φίλιππος Καμπούρης – Ο λόγος

Οικονομία
08/10/2026 - 15:19

Ελληνικές εξαγωγές: Άλμα 26,7% τον Αύγουστο – Στο +16,5% η άνοδος στο οκτάμηνο του 2026

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 15:04

Νέα επαγγελματική πιστοποίηση στο Credit Risk & Credit Analysis από την Τειρεσίας και το ΕΤΙ–ΕΕΤ

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 15:00

Samsung: Εννιαπλασιασμός κερδών από την «έκρηξη» των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης

Business Facts
08/10/2026 - 14:55

Η ASML και οι... άλλες: Δείτε ποια είναι η πολυτιμότερη εταιρεία σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα

Ειδήσεις
08/10/2026 - 14:34

Ουκρανία: Τουλάχιστον 33 νεκροί από ρωσική βομβιστική επίθεση

Ειδήσεις
08/10/2026 - 14:26

Στην Καναδή ποιήτρια και συγγραφέα, Αν Κάρσον, το Νόμπελ Λογοτεχνίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ