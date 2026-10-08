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ΕΛΓΑ: Παράταση για την εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του 2025
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17:12 - 08 Οκτ 2026

ΕΛΓΑ: Παράταση για την εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του 2025

Reporter.gr Newsroom

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Παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 δίνεται για την εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς έτους 2025 προς τον ΕΛΓΑ, η προθεσμία για την οποία είχε εκπνεύσει στις 31 Ιουλίου 2026.  

Με βάση τη νέα προθεσμία, οι ασφαλισμένοι αγρότες στον ΕΛΓΑ μπορούν να τακτοποιήσουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό έως και τις 30 Οκτωβρίου 2026, χωρίς περαιτέρω παράταση, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα στις προβλεπόμενες αποζημιώσεις του προγράμματος «Προανθικό 2025», καθώς και στις υπόλοιπες αποζημιώσεις που αφορούν το έτος 2025 και εκκρεμούν σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων.

Για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, η οποία προβλέπει την παράταση, καθώς και για τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, οι ασφαλισμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Οργανισμού ενημερώνονται και μέσω γραπτού μηνύματος SMS.

Η διοίκηση του ΕΛΓΑ υπενθυμίζει ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα του ν. 3877/2010, κανένας παραγωγός δεν μπορεί να λάβει αποζημίωση εφόσον δεν έχει καταβάλει εμπρόθεσμα στον Οργανισμό την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά που αντιστοιχεί στο έτος αναφοράς. Στην προκειμένη περίπτωση, η υποχρέωση αφορά την εισφορά του έτους 2025.

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