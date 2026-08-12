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ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13:40 - 12 Αυγ 2026

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Reporter.gr Newsroom
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Σε άμεση πρόσληψη 60 υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, προχωρά ο ΕΛΓΑ, με συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως και οκτώ μηνών, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες που έχουν προκύψει.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι εργαζόμενοι θα τοποθετηθούν στις οργανικές μονάδες του ΕΛΓΑ σε Λαμία, Λάρισα και Ηράκλειο, με την κατανομή να προβλέπει 20 θέσεις σε κάθε περιοχή.

Η διαδικασία πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει, μετά και την εγκριτική απόφαση υπ’ αριθμ. 104/11-08-2026 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν άμεσα απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες που έχουν προκύψει από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Οι προσλήψεις κρίθηκαν αναγκαίες για την άμεση διενέργεια εκτιμήσεων των ζημιών που έχουν προκληθεί σε αγροτικές καλλιέργειες. Οι ζημιές αφορούν τις πλημμύρες που σημειώθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου, τους ισχυρούς παγετούς του Μαΐου, καθώς και τα πλημμυρικά φαινόμενα του Ιουλίου, τα οποία εκδηλώθηκαν μετά από έντονες χαλαζοπτώσεις και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Παράλληλα, οι γεωπόνοι θα κληθούν να συνδράμουν στην καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών που προκάλεσαν οι εκτεταμένες καταστροφικές πυρκαγιές οι οποίες έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας.

Συνολικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ζημιές αφορούν περίπου 200.000 αγροτεμάχια, στα οποία καλλιεργούνται διαφορετικά είδη και ποικιλίες, σε βλαστικό στάδιο που καλύπτεται από την ασφαλιστική προστασία του ΕΛΓΑ.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την ειδικότητα ΠΕ Γεωπόνων αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ](mailto:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) έως την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59.

Η πρόσληψη των 60 γεωπόνων αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών, ώστε να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τους παραγωγούς που επλήγησαν από τα διαδοχικά ακραία καιρικά φαινόμενα και τις πυρκαγιές.

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