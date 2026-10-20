Κρήτη: Νέο ψηφιακό σύστημα για τη διαχείριση γεωργικών μηχανημάτων

Η παρουσίαση του λειτουργικού πρωτοτύπου, που βρίσκεται στην τελική φάση προετοιμασίας και έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση γεωργικών μηχανημάτων, έγινε στο Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή του ΙΤΕ. Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο ιδρυτής και επικεφαλής του εργαστηρίου, ομότιμος καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης.

Το νέο ψηφιακό εργαλείο για τις υπηρεσίες της Κρήτης

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί με στόχο να ανταποκρίνεται στο σύνολο των λειτουργικών αναγκών των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), οι οποίες δραστηριοποιούνται στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, όσον αφορά τη διαχείριση των γεωργικών μηχανημάτων.

Στο παρόν στάδιο, η εφαρμογή επιτρέπει την ταυτόχρονη αξιοποίηση ψηφιακών και έντυπων εγγράφων. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπάλληλοι των υπηρεσιών θα έχουν τον αναγκαίο χρόνο για να προσαρμοστούν σταδιακά στη νέα διαδικασία, καθώς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο εξακολουθεί να προβλέπει την τήρηση φυσικού αρχείου.

Όπως και σε άλλες ψηφιακές δράσεις που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Κρήτης, η ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες των αρμόδιων υπηρεσιών της, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας τους και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχετικών διαδικασιών.

Εφόσον ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σε ολόκληρη την Κρήτη, το σύστημα θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο καλής πρακτικής και να αξιοποιηθεί και σε ευρύτερη κλίμακα. Μεταξύ των πιθανών πεδίων επέκτασης περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες του αρμόδιου υπουργείου, αλλά και άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Στη συνάντηση για την παρουσίαση του πρωτοτύπου έλαβαν μέρος, από την πλευρά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέρβα, καθώς και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Παρόντες ήταν επίσης ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Ραπτάκης, διευθυντικά στελέχη του υπουργείου και της Περιφέρειας, καθώς και μέλη της επιστημονικής ομάδας του ΙΤΕ.