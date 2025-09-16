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Παπαστράτος στη ΔΕΘ: Συζήτηση για τις προκλήσεις της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:02 - 16 Σεπ 2025

Παπαστράτος στη ΔΕΘ: Συζήτηση για τις προκλήσεις της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση - στο εταιρικό περίπτερο της Παπαστράτος - με θέμα «Προκλήσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων», με τη συμμετοχή του Καθηγητή Χημείας Περιβάλλοντος και Ωκεανογραφίας του ΕΚΠΑ, Δρ. Μιχάλη Σκούλλου, του Διευθυντή Στρατηγικής και Καινοτομίας της ΕΥΔΑΠ, Γιώργου Σαχίνη και του Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων της Παπαστράτος, Τάσου Συκάκη. Τη συζήτηση συντόνισε ο επικοινωνιολόγος και ειδικός βιωσιμότητας της Sympraxis, Θάνος Μπελαλίδης.

Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία της βιώσιμης και ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, σε μια εποχή που η κλιματική κρίση, η πληθυσμιακή πίεση και η υποβάθμιση των υδάτινων αποθεμάτων καθιστούν το ζήτημα πιο επιτακτικό από ποτέ. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων προϋποθέτει την ανάγκη συνένωσης δυνάμεων, σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, αλλά απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό και συνέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία και η ορθολογική αξιοποίηση ενός πόρου ζωτικής σημασίας για τις επόμενες γενιές.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε τέσσερις βασικούς άξονες: τη μεγάλη εικόνα των παγκόσμιων, ευρωπαϊκών και εθνικών προκλήσεων που σχετίζονται με το νερό, την οικονομική διάσταση της διαχείρισης και την ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία, τις προτεραιότητες για την Ελλάδα προκειμένου να υπάρξει ολοκληρωμένη στρατηγική, καθώς και σε ορθές πρακτικές που μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα για τη βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση των υδάτινων πόρων.

Ο Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος και Ωκεανογραφίας του ΕΚΠΑ, Δρ. Μιχάλης Σκούλλος, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι: «η χώρα δεν έχει προετοιμαστεί επαρκώς για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η κλιματική αλλαγή σήμερα έχει δημιουργήσει μη αναστρέψιμα φαινόμενα για τα οποία είμαστε υπεύθυνοι» αναφερόμενος στο λιώσιμο των πάγων και τη συνεχιζόμενη αύξηση των θερμοκρασιών που οδηγεί σε μειωμένες βροχοπτώσεις. «Ακόμη και με τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, οι πάγοι θα συνεχίσουν να λιώνουν, γεγονός που καθιστά το ζήτημα θέμα ύψιστης ασφάλειας που συναγωνίζεται το θέμα της εθνικής ασφάλειας.»

Ο Διευθυντής Στρατηγικής και Καινοτομίας της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Σαχίνης υποστήριξε: «Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Αττική αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την ΕΥΔΑΠ. Η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της λειψυδρίας απαιτεί έργα και συντονισμένη προσπάθεια. Εκτός των άμεσων έργων υποδομής, η ΕΥΔΑΠ δίνει έμφαση στη σύμπραξη εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού προκειμένου να διαμορφωθεί μια κουλτούρα υπεύθυνης κατανάλωσης που θα συμβάλλει στη βιώσιμη επάρκεια για τις επόμενες γενιές.»

Ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της Παπαστράτος, Τάσος Συκάκης σημείωσε σχετικά: «Στην Παπαστράτος πιστεύουμε ότι οι μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις αντιμετωπίζονται μόνο μέσα από συλλογική δράση και βιώσιμες λύσεις. Η κλιματική κρίση και οι συνέπειές της, όπως η λειψυδρία, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ορθή και υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με έμφαση στη μείωση της κατανάλωσης και στην προστασία των φυσικών αποθεμάτων. Η σωστή διαχείριση του νερού δεν είναι υπόθεση μιας μόνο εταιρείας ή ενός φορέα, είναι ευθύνη όλων μας και απαιτεί συνεργασία και συμμαχίες σε κάθε επίπεδο. Η υδατική κρίση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα εθνικά μας θέματα.»

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