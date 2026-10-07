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Allwyn: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €150 εκατ.
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:32 - 07 Οκτ 2026

Allwyn: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €150 εκατ.

Reporter.gr Newsroom

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Η Allwyn AG (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σήμερα ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που ανακοινώθηκε στις 4 Ιουνίου 2026, η Εταιρεία απέκτησε στις 5 Οκτωβρίου 2026, 3.946 ίδιες μετοχές στη Euronext Athens, με τίμημα €45.184,07 και μέση τιμή €11,4506 ανά μετοχή.

Μετά την εν λόγω αγορά, η Εταιρεία ολοκλήρωσε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €150εκ., έχοντας αποκτήσει συνολικά 11.339.173 μετοχές μεταξύ 9 Ιουνίου και 5 Οκτωβρίου 2026. Οι μετοχές αυτές αντιστοιχούν σε περίπου 1,41% του μετοχικού κεφαλαίου της Allwyn, με μέση τιμή €13,2285 ανά μετοχή. Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία κατέχει 44.827.765 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,56% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η μετοχική σύνθεση της Allwyn AG είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας: https://www.allwyn.com/shareholder-structure

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