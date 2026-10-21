Ντίνος Μήτογλου και Σιλβέν Φρανσίσκο σουτάρουν χωρίς να βλέπουν το καλάθι

Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού φόρεσαν blindfolds και δοκίμασαν τις δυνάμεις τους σε ένα ξεχωριστό shooting challenge της Allwyn Hellas

Πόσο εύκολο είναι να βάλεις καλάθι όταν δεν μπορείς να δεις που βρίσκεται η μπασκέτα; Οι Ντίνος Μήτογλου και Σιλβέν Φρανσίσκο αποδέχθηκαν την μπασκετική πρόκληση της Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague, επιστρατεύοντας την τεχνική, το ένστικτο και την… έκτη τους αίσθηση.

Στο Blindfold Shooting Challenge, οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού έδεσαν τα μάτια τους και δοκίμασαν να ευστοχήσουν από διαφορετικά σημεία του παρκέ, χωρίς να έχουν οπτική επαφή με το καλάθι. Κάθε προσπάθεια ήταν μια νέα δοκιμασία, με τον στόχο να παραμένει ο ίδιος: η μπάλα να καταλήξει στο διχτάκι!

Δείτε το βίντεο της Allwyn Hellas:

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