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Ντίνος Μήτογλου και Σιλβέν Φρανσίσκο σουτάρουν χωρίς να βλέπουν το καλάθι
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13:22 - 21 Οκτ 2026

Ντίνος Μήτογλου και Σιλβέν Φρανσίσκο σουτάρουν χωρίς να βλέπουν το καλάθι

Reporter.gr Newsroom

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Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού φόρεσαν blindfolds και δοκίμασαν τις δυνάμεις τους σε ένα ξεχωριστό shooting challenge της Allwyn Hellas

Πόσο εύκολο είναι να βάλεις καλάθι όταν δεν μπορείς να δεις που βρίσκεται η μπασκέτα; Οι Ντίνος Μήτογλου και Σιλβέν Φρανσίσκο αποδέχθηκαν την μπασκετική πρόκληση της Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague, επιστρατεύοντας την τεχνική, το ένστικτο και την… έκτη τους αίσθηση.

Στο Blindfold Shooting Challenge, οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού έδεσαν τα μάτια τους και δοκίμασαν να ευστοχήσουν από διαφορετικά σημεία του παρκέ, χωρίς να έχουν οπτική επαφή με το καλάθι. Κάθε προσπάθεια ήταν μια νέα δοκιμασία, με τον στόχο να παραμένει ο ίδιος: η μπάλα να καταλήξει στο διχτάκι!

Δείτε το βίντεο της Allwyn Hellas:

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