Κατσαφάδος: Νέος οδικός χάρτης κράτους και ασφαλιστικών για τις φυσικές καταστροφές – Ενισχύσεις σε 5 ημέρες

Νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και της ασφαλιστικής αγοράς για την αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Συμβουλίου του Παρατηρητηρίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών, στις 21 Οκτωβρίου.

Την επικείμενη συνεδρίαση προανήγγειλε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) με θέμα «Φυσικές Καταστροφές – Χτίζοντας μια πιο ανθεκτική Ελλάδα». Όπως ανέφερε, στόχος είναι να προσδιοριστούν τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Ο υφυπουργός ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι σε περίπου έναν μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αυτοματοποιημένο σύστημα δήλωσης ζημιών από φυσικές καταστροφές και καταβολής κρατικών ενισχύσεων. Μέσω μίας ηλεκτρονικής αίτησης, οι πληγέντες θα μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα στοιχεία και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε, να λαμβάνουν την προβλεπόμενη ενίσχυση εντός πέντε ημερών.

Ο κ. Κατσαφάδος χαρακτήρισε κεκτημένο την ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο επίκεντρο η ασφαλιστική κάλυψη και η δημοσιονομική ανθεκτικότητα

Τη σημασία της ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης και της προστασίας της ιδιωτικής περιουσίας ανέδειξε η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θεώνη Αλαμπάση.

Όπως σημείωσε, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις αποσκοπούν στην καλύτερη θωράκιση των ασφαλισμένων, στην ενίσχυση της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι φυσικών κινδύνων και στη διασφάλιση της δημοσιονομικής ανθεκτικότητας. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, υπογράμμισε, απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας και της ασφαλιστικής αγοράς.

Από την πλευρά της εποπτείας, ο γενικός διευθυντής Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ιωάννης Τσικριπής, στάθηκε στην ανάγκη αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας και φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, οι εταιρείες πρέπει να διαθέτουν αξιόπιστα προβλεπτικά μοντέλα και να εξετάζουν ακόμη και ακραία μακροπρόθεσμα σενάρια, ώστε να προετοιμάζονται για μελλοντικούς κινδύνους.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η εποπτική αρχή δίνει έμφαση τόσο στην τιμολόγηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όσο και στη διαφάνεια και τη σαφήνεια των όρων τους.

Αυξάνονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα

Την επιβάρυνση που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην κοινωνία και την οικονομία ανέδειξε η διευθύντρια Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασιλική Κοτρώνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από το 2000 έως το 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 645 έντονα καιρικά φαινόμενα με κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ζημιές στην αγροτική οικονομία.

Κατά την περίοδο 2000-2012 καταγράφηκαν 245 περιστατικά, εκ των οποίων τα 86 είχαν τις σοβαρότερες συνέπειες. Την περίοδο 2013-2025 καταγράφηκαν 388 περιστατικά, με τα 116 να συγκαταλέγονται σε εκείνα με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις.

Οι ανθρώπινες απώλειες αυξήθηκαν από 108 στην πρώτη περίοδο σε 186 στη δεύτερη. Οι αιφνίδιες πλημμύρες αποτελούν, σύμφωνα με την κ. Κοτρώνη, το συχνότερο φαινόμενο με επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία, ενώ οι καύσωνες αναμένεται να απασχολήσουν εντονότερα την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Ενδεικτικό της τάσης αυτής είναι ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα τελευταία 40 χρόνια έχουν καταγραφεί 14 καύσωνες, εκ των οποίων οι πέντε σημειώθηκαν την περίοδο 2021-2025. Αναφερόμενη στις δασικές πυρκαγιές, διευκρίνισε ότι δεν αποτελούν κλιματικό φαινόμενο, ωστόσο επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του κλίματος, σημειώνοντας ότι κατά την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 42% των εκτάσεων της Αττικής.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης έχουν συμβάλει στη μείωση των θανάτων.

Περισσότερες ασφαλισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις

Σημαντική αύξηση της ασφαλιστικής κάλυψης της ιδιωτικής περιουσίας καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ, Ερρίκος Μοάτσος.

Όπως ανέφερε, το παγκόσμιο ασφαλιστικό κενό κυμαίνεται μεταξύ 50% και 60%, επισημαίνοντας ότι οι ασφαλισμένες κοινωνίες έχουν τη δυνατότητα να ανακάμπτουν ταχύτερα μετά από φυσικές καταστροφές σε σχέση με τις ανασφάλιστες.

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ασφαλιστηρίων κατοικίας αυξήθηκε από περίπου 1 εκατομμύριο το 2023 σε 1,35 εκατομμύρια το 2025. Αντίστοιχα, το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης των κατοικιών ενισχύθηκε από 14% σε 20,5%, εξέλιξη στην οποία έχουν συμβάλει και οι παρεμβάσεις της Πολιτείας, όπως η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες.

Αύξηση σημειώθηκε και στις ασφαλισμένες επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ. Το 2025 ανήλθαν σε 244.166, έναντι 216.051 το 2024, σε σύνολο 998.737 επιχειρήσεων που λειτουργούν στη χώρα.

Ο κ. Μοάτσος ανέφερε, ακόμη, ότι η ασφαλιστική αγορά αναμένει τα αποτελέσματα της διασταύρωσης στοιχείων από την Πολιτεία, προκειμένου να εντοπιστούν οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη αλλά παραμένουν ανασφάλιστες και να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.

Ζημιές 224 δισ. δολαρίων παγκοσμίως το 2025

Το οικονομικό βάρος των φυσικών καταστροφών σε διεθνές επίπεδο ανέδειξε η γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ, Ελίνα Παπασπυροπούλου.

Όπως ανέφερε, οι συνολικές ζημιές από φυσικές καταστροφές παγκοσμίως ανήλθαν το 2025 σε 224 δισ. δολάρια, εκ των οποίων τα 108 δισ. δολάρια καλύφθηκαν από ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Το υπόλοιπο κόστος, περίπου το ήμισυ των συνολικών απωλειών, επιβάρυνε κράτη, πολίτες και επιχειρήσεις.

Η κ. Παπασπυροπούλου σημείωσε ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει βήματα για την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας κράτους και ασφαλιστικών εταιρειών. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι απαιτείται ευρύτερος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.