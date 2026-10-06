Η μετεωρολογική παράμετρος των εκλογών

Ο χειμώνας προμηνύεται πολλαπλώς «σκληρός», υπό την έννοια, κατ' αρχάς, του υψηλού ενεργειακού κόστους και αν αποδειχθεί σκληρός και μετεωρολογικά, ο συνδυασμός μπορεί να είναι πολιτικά καταλυτικός.

Μέχρι στιγμής πάντως και ενώ δεν έχουμε φτάσει καν στο μέσον του φθινοπώρου, τα καιρικά φαινόμενα δείχνουν ότι μπορεί πολύ εύκολα να αποτελέσουν πολιτική παράμετρο καθοριστικής σημασίας. Χαρακτηριστική περίπτωση η καταστροφή στην αγροτική παραγωγή από την τελευταία κακοκαιρία στην Κρήτη.

Οι επιπτώσεις της αναμένονται βαριές, κατ’ αρχάς για τους ίδιους τους παραγωγούς και εν συνεχεία για την αγορά, από την οποία θα λείψει τους προσεχείς μήνες ένα τεράστιο τμήμα της αγροτικής παραγωγής της Κρήτης, με ό,τι αυτό θα σημάνει για την επιδείνωση του προβλήματος της ακρίβειας. Και επιπλέον, η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει έναν μαγικό τρόπο για την άμεση καταβολή αποζημιώσεων, ειδάλλως η Κρήτη μπορεί να μετατραπεί σε μία μεγάλη εκλογική περιπέτεια…