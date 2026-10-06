ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η μετεωρολογική παράμετρος των εκλογών
Ανεμοδείκτης
12:47 - 06 Οκτ 2026

Η μετεωρολογική παράμετρος των εκλογών

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο χειμώνας προμηνύεται πολλαπλώς «σκληρός», υπό την έννοια, κατ' αρχάς, του υψηλού ενεργειακού κόστους και αν αποδειχθεί σκληρός και μετεωρολογικά, ο συνδυασμός μπορεί να είναι πολιτικά καταλυτικός.

Μέχρι στιγμής πάντως και ενώ δεν έχουμε φτάσει καν στο μέσον του φθινοπώρου, τα καιρικά φαινόμενα δείχνουν ότι μπορεί πολύ εύκολα να αποτελέσουν πολιτική παράμετρο καθοριστικής σημασίας. Χαρακτηριστική περίπτωση η καταστροφή στην αγροτική παραγωγή από την τελευταία κακοκαιρία στην Κρήτη.

Οι επιπτώσεις της αναμένονται βαριές, κατ’ αρχάς για τους ίδιους τους παραγωγούς και εν συνεχεία για την αγορά, από την οποία θα λείψει τους προσεχείς μήνες ένα τεράστιο τμήμα της αγροτικής παραγωγής της Κρήτης, με ό,τι αυτό θα σημάνει για την επιδείνωση του προβλήματος της ακρίβειας. Και επιπλέον, η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει έναν μαγικό τρόπο για την άμεση καταβολή αποζημιώσεων, ειδάλλως η Κρήτη μπορεί να μετατραπεί σε μία μεγάλη εκλογική περιπέτεια…

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 13:19
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρινάκης: Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη
Πολιτική

Μαρινάκης: Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη

Νέα εποχή για τα ομόλογα: Γιατί οι υψηλές αποδόσεις ήρθαν για να μείνουν
Ομόλογα

Νέα εποχή για τα ομόλογα: Γιατί οι υψηλές αποδόσεις ήρθαν για να μείνουν

Έχει εξήγηση η πολιτική επιστροφή των Μπολσονάρο και η νέα δεξιά στροφή της Βραζιλίας
Ειδήσεις

Έχει εξήγηση η πολιτική επιστροφή των Μπολσονάρο και η νέα δεξιά στροφή της Βραζιλίας

Κρήτη: Χάθηκε στις πλημμύρες το 80% της καλλιέργειας πατάτας και 3.000 στρέμματα με κηπευτικά
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Κρήτη: Χάθηκε στις πλημμύρες το 80% της καλλιέργειας πατάτας και 3.000 στρέμματα με κηπευτικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 15:38

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία Cosmos Sports επί της Sport Vision

Περιβάλλον
06/10/2026 - 15:30

Νέα μελέτη για τα αστικά λύματα: Περιορισμένη η συμβολή των φαρμακευτικών ουσιών στο συνολικό τοξικό φορτίο

Ειδήσεις
06/10/2026 - 15:10

Μιχαηλίδου: Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη Μετεγκατάσταση με ενίσχυση €10.000

Ειδήσεις
06/10/2026 - 15:10

EuroLeague: «Όχι» στην πρόταση του NBA, προχωρά το πλάνο επέκτασης

Ειδήσεις
06/10/2026 - 15:08

Γαλλία: 1 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με προβλήματα ύδρευσης λόγω ξηρασίας

Πολιτική
06/10/2026 - 14:59

Ανδρουλάκης από Οροπέδιο Λασιθίου: Άμεσες αποζημιώσεις και ολοκληρωμένο σχέδιο για τις πληγείσες περιοχές

Ναυτιλία
06/10/2026 - 14:58

Ειδική βράβευση της ΟΛΠ για τη συμπλήρωση 10 ετών από την είσοδο της COSCO στη μετοχική σύνθεση

Ειδήσεις
06/10/2026 - 14:49

ΕΕ: Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη ευελιξία το ζητούμενο στον αγροτικό τομέα

Ειδήσεις
06/10/2026 - 14:45

Φουντώνουν οι διαδηλώσεις στο Κορνέλ για την υπόθεση ομαδικού βιασμού

Πολιτική
06/10/2026 - 14:41

Μαρινάκης: Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη

Ειδήσεις
06/10/2026 - 14:23

Φίλιππος Καμπούρης: Απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Δημοσίου – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ειδήσεις
06/10/2026 - 14:20

ΔΝΤ: «Καμπανάκι» για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη – Στο 2,5% οι προοπτικές ανάπτυξης

Νομίσματα
06/10/2026 - 14:17

Bitcoin: Συσσώρευση στα $86.000 – Ήπιες μεταβολές στην αγορά crypto

Ανεμοδείκτης
06/10/2026 - 14:12

Και στο "Kiku" ο Αλ. Εξάρχου

Πολιτική
06/10/2026 - 13:59

ΠΑΣΟΚ: Το Δημόσιο Σχολείο εκπέμπει SOS - Η κυβέρνηση οφείλει να ανταποκριθεί όσο είναι καιρός

Ομόλογα
06/10/2026 - 13:50

Νέα εποχή για τα ομόλογα: Γιατί οι υψηλές αποδόσεις ήρθαν για να μείνουν

Εμπορεύματα
06/10/2026 - 13:42

Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:40

Νόμπελ Ειρήνης: Ποιος θα διαδεχθεί τη Ματσάδο – Ο Τραμπ, τα φαβορί και οι εκπλήξεις

Magazino
06/10/2026 - 13:39

Νάνα Μούσχουρη: Τιμήθηκε με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας, δια χειρός Στάινμαϊερ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/10/2026 - 13:31

Morgan Stanley: Περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες – Ξεχωρίζει η Alpha Bank

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:21

Νόμπελ Φυσικής στον Φράνσις Χάλτσεν για το έργο του στην ανίχνευση κοσμικών σωματιδίων

Ανακοινώσεις
06/10/2026 - 13:14

CNL Capital: Προσωρινό μέρισμα €0,15 ανά μετοχή – Αποκοπή στις 2 Δεκεμβρίου 2026

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:13

Κατασκευές Ευρωζώνη: «Βουτιά» στη ζήτηση και νέο πλήγμα από το κόστος

Πολιτική
06/10/2026 - 13:08

Μητσοτάκης: Πιστεύω στην ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:59

Έχει εξήγηση η πολιτική επιστροφή των Μπολσονάρο και η νέα δεξιά στροφή της Βραζιλίας

Οικονομία
06/10/2026 - 12:57

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι αλλάζουν το τοπίο των διασυνοριακών πληρωμών

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:48

Τραμπ: Προσφέρει χείρα βοηθείας στη Ρωσία για την πανώλη

Ανεμοδείκτης
06/10/2026 - 12:47

Η μετεωρολογική παράμετρος των εκλογών

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:46

Ρεν (ΕΚΤ): Το ενεργειακό σοκ δεν έχει περάσει ακόμη σε τιμές και μισθούς

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:34

Γαλλία: Απρόσμενη πτώση 0,3% στη βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ