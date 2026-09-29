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ΕΑΕΕ: Τα 6 στα 10 συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου περιλαμβάνουν κάλυψη για φυσικές καταστροφές
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
13:02 - 29 Σεπ 2026

ΕΑΕΕ: Τα 6 στα 10 συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου περιλαμβάνουν κάλυψη για φυσικές καταστροφές

Reporter.gr Newsroom

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Περίπου έξι στις δέκα ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτοκινήτου έχουν εντάξει στα προϊόντα τους την υποχρεωτική, από την 1η Ιουνίου 2025, βάσει της νομοθεσίας, ασφάλιση οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών. Η συγκεκριμένη κάλυψη αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες.  

Τα στοιχεία προκύπτουν από την πιο πρόσφατη έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026 και καταγράφει την εξέλιξη του αριθμού των ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων που περιλαμβάνουν κάλυψη για φυσικά φαινόμενα.

Στην έρευνα του Ιουνίου 2026 συμμετείχαν 28 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων στον κλάδο των ασφαλίσεων αυτοκινήτων. Το δείγμα αντιστοιχεί σε περίπου 7,1 εκατ. ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης οχημάτων.

Από την εικόνα του χαρτοφυλακίου σε ισχύ των ανωτέρω επιχειρήσεων, το ποσοστό επί του συνόλου των συμβολαίων που διαθέτει την κάλυψη των φυσικών φαινομένων*, εξελίσσεται ως εξής:

rfv_f8fbbc109f3e0c57.jpeg

*Η κάλυψη μπορεί να αφορά δασική πυρκαγιά, πλημμύρα ή συνδυασμό αυτών.

Από το σύνολο των 28 επιχειρήσεων που παρείχαν την κάλυψη των φυσικών φαινομένων, οι 22 επιχειρήσεις διαχωρίζουν τις καλύψεις σε:

  • δασική πυρκαγιά
  • πλημμύρα
  • σεισμό (μη υποχρεωτική κάλυψη εκ του νόμου)

Οι επιχειρήσεις αυτές εκπροσωπούν το 83,4% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων αυτοκινήτων (περίπου 5,9 εκατ. ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης οχημάτων).

Από την εικόνα του χαρτοφυλακίου σε ισχύ την 30.06.2026 των ανωτέρω 22 επιχειρήσεων, προέκυψαν τα εξής:

rfdc_d3451b883c03b2ab.jpeg

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