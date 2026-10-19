ΕΣΠ για OpenBusiness: Ζητά σαφείς κανόνες και ουσιαστική ενημέρωση για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Την ανάγκη σαφούς και στοχευμένης ενημέρωσης των εμπορικών επιχειρήσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους στο πληροφοριακό σύστημα OpenBusiness επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με επιστολή του προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ενόψει της προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου 2026, για την απογραφή υφιστάμενων δραστηριοτήτων και την ανάρτηση δικαιολογητικών παλαιών γνωστοποιήσεων, ο ΕΣΠ υπογραμμίζει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν ποιες υποχρεώσεις τις αφορούν πραγματικά.

Το εμπόριο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την ένδυση, την υπόδηση, τα βιβλιοχαρτοπωλεία, τα λευκά είδη, τα κοσμήματα, τα παιχνίδια και τα είδη δώρων έως τα τρόφιμα, τα βιομηχανικά είδη, το χονδρικό εμπόριο και τις τροφοδοσίες

πλοίων.

Η αμιγής λιανική εμπορική δραστηριότητα δεν συνεπάγεται αυτομάτως υποχρέωση απογραφής στο OpenBusiness. Αντίθετα, επιχειρήσεις με δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος, εργαστήρια, παραγωγικές εγκαταστάσεις ή ειδικές αποθηκευτικές και διανεμητικές δραστηριότητες χρειάζεται να εξετάσουν το καθεστώς αδειοδότησής τους.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά από το Υπουργείο την έκδοση ειδικού, συνοπτικού οδηγού για τις εμπορικές επιχειρήσεις, με πρακτικά παραδείγματα ανά κλάδο, σαφή διάκριση των υποχρεώσεων και αποτελεσματικό μηχανισμό παροχής διευκρινίσεων.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Η ψηφιακή μετάβαση οφείλει να απλοποιεί την καθημερινότητα των επιχειρήσεων και όχι να προσθέτει νέα γραφειοκρατικά βάρη. Το εμπόριο δεν είναι μια ενιαία δραστηριότητα. Κάθε κλάδος έχει τις ιδιαιτερότητές του και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια τι υποχρεούνται να κάνουν και τι όχι. Χρειαζόμαστε απλές οδηγίες, πρακτικές λύσεις και έγκαιρη ενημέρωση, ώστε καμία επιχείρηση να μην επιβαρυνθεί άδικα από ασάφειες ή λανθασμένες διαδικασίες».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί τις επιχειρήσεις που ενδέχεται να υπάγονται στις σχετικές υποχρεώσεις να προχωρήσουν εγκαίρως στον απαραίτητο έλεγχο, αξιοποιώντας τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου και τη συνδρομή των αρμόδιων συνεργατών τους.

Η ψηφιοποίηση πρέπει να αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης και διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας, με λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη διαφάνεια και ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.