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Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τις νέες επιβαρύνσεις στις ταχυμεταφορές
Επιχειρήσεις
13:20 - 04 Ιουν 2026

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τις νέες επιβαρύνσεις στις ταχυμεταφορές

Reporter.gr Newsroom
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, την οποία κοινοποίησε στη Γεν. Γραμματεία Εμπορίου και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, με αφορμή την ανακοίνωση επιβολής επίναυλων καυσίμων από εταιρείες ταχυμεταφορών και τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εμπορικές επιχειρήσεις.

Στην επιστολή του ο ΕΣΠ επισημαίνει, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μια συνεχή αύξηση του λειτουργικού τους κόστους, η οποία περιλαμβάνει το ενεργειακό κόστος, τις τραπεζικές χρεώσεις, το κόστος συμμόρφωσης με τις ψηφιακές υποχρεώσεις, τα ενοίκια, τη μισθοδοσία και πλέον νέες επιβαρύνσεις στις μεταφορές και τις ταχυμεταφορές.

Ο Σύλλογος αναγνωρίζει ότι οι διεθνείς εξελίξεις και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας των εταιρειών μεταφοράς. Ωστόσο, τονίζει ότι η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με διαρκή μετακύλιση νέων βαρών στις εμπορικές επιχειρήσεις, χωρίς πλήρη διαφάνεια και τεκμηρίωση.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά:

  • Πλήρη διαφάνεια στον τρόπο υπολογισμού των επίναυλων καυσίμων.
  • Δημοσιοποίηση των στοιχείων που δικαιολογούν τις αυξήσεις.
  • Αυτόματη και αντίστοιχη αποκλιμάκωση των χρεώσεων όταν οι τιμές των καυσίμων μειώνονται.
  • Παρακολούθηση της αγοράς, ώστε να αποτραπεί η γενικευμένη υιοθέτηση πρόσθετων επιβαρύνσεων που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, ανέφερε: «Οι εμπορικές επιχειρήσεις καλούνται καθημερινά να απορροφούν νέες αυξήσεις και νέα λειτουργικά βάρη. Δεν είναι δυνατόν κάθε ανατίμηση που εμφανίζεται σε κάποιο σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας να μεταφέρεται αυτούσια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάζεται διαφάνεια, τεκμηρίωση και κυρίως ισορροπία, ώστε να διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα της αγοράς και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα και να παρεμβαίνει θεσμικά για τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

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