Vodafone: Νέα γενιά καταστημάτων με επενδύσεις άνω των €15 εκατ. - Eπέκταση στη λιανική τεχνολογίας

Η αναβάθμιση του δικτύου λιανικής και η διεύρυνση της παρουσίας στην αγορά τεχνολογικών προϊόντων αποτελούν τους δύο βασικούς άξονες της στρατηγικής που υλοποιεί η Vodafone στην Ελλάδα.

Μάλιστα, με επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 15 εκατ. ευρώ, το οποίο ξεκίνησε πέρυσι και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη διετία και πλέον, η εταιρεία επιδιώκει να μετασχηματίσει σταδιακά το δίκτυο των καταστημάτων της, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην εμπειρία του καταναλωτή και στις ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις. Αυτό αποτυπώθηκε σε συνάντηση με δημοσιογράφους, με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος στο The Mall Athens., όπου με νέο τρόπο και σε νέο τόπο εντός του μεγάλου εμπορικού κέντρου του Αμαρουσίου μεταφράζεται σε εικόνα και ράφι η φιλοσοφία «η τεχνολογία είναι εμπειρία» της νέας κατεύθυνσης της Vodafone. Το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο μεταφέρθηκε στον όροφο όπου δραστηριοποιούνται μεγάλες αλυσίδες τεχνολογίας, αποτελεί, μαζί με το κατάστημα στο Golden Hall, ένα από τα δύο καταστήματα “σημαίες” - flagship stores - μέσω των οποίων αποτυπώνεται στην πράξη η νέα προσέγγιση.

Πλέον, έτσι, τα φυσικά σημεία πώλησης καλούνται να υπερβούν τον παραδοσιακό ρόλο τους ως χώρων εξυπηρέτησης για υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Ουσιαστικά, στο νέο μοντέλο, η Vodafone επιχειρεί να αναδείξει τα καταστήματά της σε προορισμούς τεχνολογίας, όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να δοκιμάζουν συσκευές, να ενημερώνονται για νέες εφαρμογές και να επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Αλλάζει σταδιακά το δίκτυο των καταστημάτων

Στο μεταξύ, η αναμόρφωση των φυσικών σημείων πώλησης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με όσα τόνισε στη δημοσιογραφική παρουσίαση, ο Λευτέρης Αντωνόπουλος, επικεφαλής της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ της Vodafone Ελλάδος, περισσότερα από 60 καταστήματα έχουν ήδη εκσυγχρονιστεί, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού που αφορά το δίκτυο της εταιρείας. Στόχος είναι η νέα φιλοσοφία να εφαρμοστεί σταδιακά στο σύνολο των σημείων πώλησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, χωρίς να διαμορφωθεί ένα δίκτυο δύο ταχυτήτων.

Σημειώνεται, ότι η εταιρεία διαθέτει πανελλαδική παρουσία μέσω περίπου 265 καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων σημείων shop-in-shop, ενώ το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει την προσαρμογή των χώρων στις νέες ανάγκες της αγοράς. Η αναβάθμιση δεν αφορά μόνο την αισθητική, αλλά και τη λειτουργικότητα, καθώς ο σχεδιασμός επιδιώκει να διευκολύνει την παρουσίαση διαφορετικών προϊόντων και την προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση παραπέμπει σε θεατρική σκηνή, με την τεχνολογία να αναδεικνύεται σταδιακά μέσα στον χώρο. Παράλληλα, η ευελιξία αποτελεί βασική παράμετρο του σχεδιασμού, επιτρέποντας την εύκολη ανανέωση της προϊοντικής έκθεσης και την ενσωμάτωση νέων κατηγοριών, ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς.

Από την τηλεφωνία σε έναν ευρύτερο προορισμό τεχνολογίας

Κεντρικό στοιχείο της νέας στρατηγικής είναι η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων που διατίθενται στα καταστήματα. Πέρα από smartphones, tablets και αξεσουάρ, η Vodafone έχει ήδη εισαγάγει φορητούς υπολογιστές, ενώ ενισχύει την παρουσία της σε κατηγορίες όπως το gaming, οι projectors, τα wearables και οι έξυπνες τηλεοράσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά τηλεοράσεων και οθονών, η οποία, σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, καταγράφει ήδη θετική πορεία. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης κατηγορίας αναμένεται να συνδεθεί και με τη συνδρομητική τηλεόραση του ομίλου, για την οποία προαναγγέλθηκαν νεότερες ανακοινώσεις, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να αξιοποιήσει τις προοπτικές που δημιουργεί η ανάπτυξη των έξυπνων συσκευών για το σπίτι. Άλλωστε, τα προϊόντα Internet of Things (IoT) επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, την απομακρυσμένη διαχείριση λειτουργιών μιας κατοικίας, την ενίσχυση της ασφάλειας και την καλύτερη παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Πρόκειται για μια αγορά στην οποία η διεύρυνση της συνδεσιμότητας δημιουργεί νέα πεδία δραστηριοποίησης για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών.

Στο χαρτοφυλάκιο εντάσσεται και η τεχνολογία για παιδιά, κατηγορία που η Vodafone αναπτύσσει από πέρυσι σε συνεργασία με τη Samsung. Οι διαθέσιμες συσκευές και λύσεις στοχεύουν στην ασφαλέστερη χρήση της τεχνολογίας από ανηλίκους, παρέχοντας στους γονείς εργαλεία ελέγχου της χρήσης και περιορισμού της πρόσβασης σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Συμπληρωματικά λειτουργεί η υπηρεσία γονικού ελέγχου Qustodio, η οποία προσφέρει δυνατότητες διαχείρισης της ψηφιακής δραστηριότητας των παιδιών και λειτουργίες ασφάλειας, όπως το κουμπί SOS.

Τεχνική υποστήριξη, ασφάλιση συσκευών και νέες υπηρεσίες

Η εμπορική στρατηγική δεν εξαντλείται στην αύξηση των διαθέσιμων προϊόντων. Η Vodafone επιδιώκει να ενισχύσει τη σχέση της με τους πελάτες και μετά την αγορά, επενδύοντας σε υπηρεσίες που προσφέρουν υποστήριξη σε διαφορετικά στάδια χρήσης μιας συσκευής.

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο αναλαμβάνουν οι Tech Heroes, οι οποίοι παρέχουν εξατομικευμένη τεχνική βοήθεια, από την επιλογή και την αρχική ρύθμιση μιας συσκευής έως τη μεταφορά δεδομένων και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Μάλιστα, η εταιρεία εξετάζει την ενίσχυση της συγκεκριμένης ομάδας, με στόχο να μπορούν να απασχολούνται δύο εξειδικευμένοι συνεργάτες ανά κατάστημα, μέσα και από διαδικασίες επανεκπαίδευσης του προσωπικού.

Στις υπηρεσίες που συμπληρώνουν το νέο μοντέλο περιλαμβάνονται το Vodafone Tech Service για επισκευές συσκευών, το Tech Insurance για την ασφάλιση smartphones και tablets και το Tech Protect για την προστασία οθονών. Η κατεύθυνση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία πρόσθετων πηγών εσόδων, αλλά και στην ενίσχυση της πιστότητας των πελατών, μέσω μιας πιο ολοκληρωμένης εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Επόμενο βήμα αποτελεί η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στα φυσικά καταστήματα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, από τις αρχές του 2027 οι διαδραστικές οθόνες αναμένεται να ενσωματώσουν λειτουργίες AI, ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών και να γίνεται πιο στοχευμένη η αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες.

Την ίδια στιγμή, χρηματοδοτικές λύσεις όπως το Vodafone Flex διευκολύνουν την απόκτηση τεχνολογικών προϊόντων. Μέσω της υπηρεσίας, οι συνδρομητές μπορούν να αγοράζουν συσκευές με έως 36 άτοκες δόσεις, οι οποίες ενσωματώνονται στον λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει τις δυνατότητες αγοράς και να ενισχύσει τις πωλήσεις πέρα από τις παραδοσιακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Αναβαθμίζεται η τεχνολογική υποδομή των καταστημάτων

Παράλληλα με τις αλλαγές στην εμπορική παρουσία και την εξυπηρέτηση, η Vodafone προχωρά στην αναβάθμιση των υποδομών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του δικτύου λιανικής. Στο πλαίσιο αυτό, η αρχιτεκτονική SD-WAN συνδυάζει συνδέσεις οπτικών ινών και 5G, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας της συνδεσιμότητας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης.

Η αναβάθμιση των υποδομών στα καταστήματα εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της εταιρείας για την ανάπτυξη δικτύων υψηλών ταχυτήτων, τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Η σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση αποτελεί, άλλωστε, βασική προϋπόθεση για τη διάθεση νέων ψηφιακών υπηρεσιών και την αξιοποίηση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Οπτικές ίνες: Στόχος οι 850.000 γραμμές FTTH έως το 2027

Σημειώνεται ότι στον τομέα των σταθερών δικτύων, η Vodafone έχει επεκτείνει την κάλυψη οπτικών ινών μέχρι το σπίτι και την επιχείρηση (FTTH) σε περίπου 620.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι ενεργές συνδέσεις FTTH υπερδιπλασιάστηκαν το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ο διευθυντής Δικτύου της εταιρείας, Νίκος Πλεύρης, στο συνέδριο Advanced Telecom Summit.

Ο επόμενος στόχος αφορά την ανάπτυξη 850.000 γραμμών FTTH έως το 2027, στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω διείσδυση της ευρυζωνικότητας και σύγκλιση της ελληνικής αγοράς με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σημαντική παράμετρος για την εξέλιξη της αγοράς αποτελεί και η συμφωνία με τη ΔΕΗ για τη δημιουργία νέας εταιρείας χονδρικής στις οπτικές ίνες. Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο του ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας και την εξέτασή της από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Με βάση τον σχεδιασμό που έχει περιγραφεί, το νέο σχήμα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει με περίπου 1,6 εκατ. συνδέσιμα σημεία, λαμβάνοντας υπόψη και τις υφιστάμενες επικαλύψεις των δικτύων.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται, μάλιστα, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αγοράς χονδρικής, καθώς η ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών οπτικών ινών συνδέεται με την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη διεύρυνση της διαθεσιμότητας υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων.

Επενδύσεις σε υποθαλάσσια καλώδια και διεθνείς διασυνδέσεις

Εν τω μεταξύ, στο πεδίο των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, η Vodafone ενισχύει σταδιακά και τη συμμετοχή της στα υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα, με την Κρήτη να αποκτά κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό της. Ο σταθμός στο Τυμπάκι φιλοξενεί ήδη τα συστήματα 2Africa και India-Europe Xpress (IEX), δύο μεγάλα διεθνή δίκτυα υποθαλάσσιων οπτικών ινών που συνδέουν την Ελλάδα με την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει την κατασκευή υποθαλάσσιων και χερσαίων καλωδίων οπτικών ινών στο Αιγαίο και το Ιόνιο, συνολικού μήκους περίπου 1.500 χιλιομέτρων, ενώ έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος, του Thetis Express.

Το έργο προβλέπει δύο υποθαλάσσια τμήματα μήκους 129 και 163 χιλιομέτρων, καθώς και χερσαίες διασυνδέσεις μέσω της Μήλου και των σημείων προσαιγιάλωσης στην Κρήτη και την Αττική. Με συνολικό μήκος περίπου 340 χιλιομέτρων, το νέο καλωδιακό σύστημα σχεδιάζεται να συνδέσει κέντρα δεδομένων στο Ηράκλειο και την Αθήνα, ενισχύοντας τις εγχώριες διασυνδέσεις και τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων.

Η ανάπτυξη τέτοιων υποδομών αποκτά αυξανόμενη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για δεδομένα και υπηρεσίες cloud αυξάνεται, ενώ η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως κόμβου τηλεπικοινωνιών μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας.

Ουσιαστικά, με την αναμόρφωση του δικτύου καταστημάτων, την επέκταση της προϊοντικής γκάμας και τις επενδύσεις σε οπτικές ίνες και υποθαλάσσια καλώδια, η Vodafone επιχειρεί να συνδέσει την εμπειρία λιανικής με τη συνολικότερη αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της. Έτσι, προσδοκά, αφενός να αυξήσει την εμπορική αξιοποίηση του δικτύου της, και αφετέρου να ενισχύσει τη θέση της σε μια αγορά όπου η συνδεσιμότητα εξελίσσεται σταδιακά σε ευρύτερο οικοσύστημα τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών.