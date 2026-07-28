Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ

Θετικό πρόσημο στα οικονομικά της μεγέθη κατέγραψε η Vodafone Ελλάδος κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027 (Απρίλιος – Ιούνιος 2026), με την αυξημένη ζήτηση για ψηφιακές υπηρεσίες από τον δημόσιο τομέα και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας να στηρίζουν την πορεία της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο μητρικός όμιλος Vodafone, τα έσοδα από υπηρεσίες της ελληνικής θυγατρικής διαμορφώθηκαν στα 248 εκατ. ευρώ, έναντι 221 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Όπως επισημαίνεται, η αύξηση προήλθε τόσο από τις υπηρεσίες κινητής όσο και από τη σταθερή τηλεφωνία, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή του Vodafone Business μέσω των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου. Παράλληλα, η ανάπτυξη στην κινητή ενισχύθηκε από την αύξηση της πελατειακής βάσης συμβολαίου και τη βελτίωση του μέσου εσόδου ανά χρήστη (ARPU).

Υπενθυμίζεται ότι κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος η Vodafone Ελλάδος είχε καταγράψει έσοδα εξαμήνου 542 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDAaL είχε αυξηθεί στα 69 εκατ. ευρώ, από 40 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Στο επίκεντρο η συμφωνία με τη ΔΕΗ

Σημαντική επιχειρηματική εξέλιξη για το τρίμηνο αποτέλεσε η ανακοίνωση της μη δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ της Vodafone Ελλάδος και της ΔΕΗ για τη σύσταση κοινοπραξίας (joint venture) με ισότιμη συμμετοχή 50%-50%.

Η νέα εταιρεία θα συγκεντρώσει τα δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) και τις δραστηριότητες χονδρικής οπτικών ινών των δύο εταιρειών στην Ελλάδα. Τα δίκτυα των δύο πλευρών καλύπτουν ήδη περισσότερες από 1,6 εκατ. κατοικίες, ενώ στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών χονδρικής ανοικτής πρόσβασης προς όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της αγοράς.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξαρτάται από την ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού ελέγχου, την υπογραφή των δεσμευτικών συμβάσεων και την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Ενίσχυση στην κινητή – Σταθερή η βάση της σταθερής τηλεφωνίας

Η Vodafone Ελλάδος συνέχισε να ενισχύει το χαρτοφυλάκιο συνδρομητών συμβολαίου στην κινητή τηλεφωνία. Κατά το πρώτο τρίμηνο προστέθηκαν 13.000 νέες συνδέσεις συμβολαίου, ενώ η καρτοκινητή κατέγραψε καθαρές απώλειες 17.000 συνδέσεων.

Ο συνολικός αριθμός των συνδέσεων κινητής διαμορφώθηκε στα 3,927 εκατ., έναντι 3,931 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και 4,199 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Το ποσοστό των συνδρομητών συμβολαίου αυξήθηκε στο 55%, από 54,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 50,9% ένα χρόνο πριν, ενώ το μέσο έσοδο ανά χρήστη κινητής (ARPU) ανήλθε στα 11,5 ευρώ, έναντι 10,2 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στη σταθερή τηλεφωνία, οι συνδέσεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες στις 901.000.

Εκρηκτική αύξηση στη χρήση δεδομένων

Ιδιαίτερα ισχυρή παρέμεινε η αύξηση της κατανάλωσης δεδομένων, με τη συνολική διακίνηση να φθάνει τα 243.301 TB, από 180.233 το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ενίσχυση της χρήσης υπηρεσιών δεδομένων από τους συνδρομητές.

Δυναμικό ξεκίνημα και για τον όμιλο VODAFONE

Σε επίπεδο ομίλου, η Vodafone ανακοίνωσε αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 9,7%, στα 10,3 δισ. ευρώ, ενώ τα οργανικά έσοδα από υπηρεσίες ενισχύθηκαν κατά 5,2%, με ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές αγορές.

Το προσαρμοσμένο EBITDAaL αυξήθηκε οργανικά κατά 6,7%, στα 2,9 δισ. ευρώ, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2027 θα κινηθούν στο ανώτερο άκρο των προβλέψεων. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της αύξησης της συμμετοχής της Vodacom στη Safaricom ενίσχυσε περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου.