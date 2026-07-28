ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
09:59 - 28 Ιουλ 2026

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Θετικό πρόσημο στα οικονομικά της μεγέθη κατέγραψε η Vodafone Ελλάδος κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027 (Απρίλιος – Ιούνιος 2026), με την αυξημένη ζήτηση για ψηφιακές υπηρεσίες από τον δημόσιο τομέα και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας να στηρίζουν την πορεία της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο μητρικός όμιλος Vodafone, τα έσοδα από υπηρεσίες της ελληνικής θυγατρικής διαμορφώθηκαν στα 248 εκατ. ευρώ, έναντι 221 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Όπως επισημαίνεται, η αύξηση προήλθε τόσο από τις υπηρεσίες κινητής όσο και από τη σταθερή τηλεφωνία, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή του Vodafone Business μέσω των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου. Παράλληλα, η ανάπτυξη στην κινητή ενισχύθηκε από την αύξηση της πελατειακής βάσης συμβολαίου και τη βελτίωση του μέσου εσόδου ανά χρήστη (ARPU).

Υπενθυμίζεται ότι κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος η Vodafone Ελλάδος είχε καταγράψει έσοδα εξαμήνου 542 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDAaL είχε αυξηθεί στα 69 εκατ. ευρώ, από 40 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Στο επίκεντρο η συμφωνία με τη ΔΕΗ

Σημαντική επιχειρηματική εξέλιξη για το τρίμηνο αποτέλεσε η ανακοίνωση της μη δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ της Vodafone Ελλάδος και της ΔΕΗ για τη σύσταση κοινοπραξίας (joint venture) με ισότιμη συμμετοχή 50%-50%.

Η νέα εταιρεία θα συγκεντρώσει τα δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) και τις δραστηριότητες χονδρικής οπτικών ινών των δύο εταιρειών στην Ελλάδα. Τα δίκτυα των δύο πλευρών καλύπτουν ήδη περισσότερες από 1,6 εκατ. κατοικίες, ενώ στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών χονδρικής ανοικτής πρόσβασης προς όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της αγοράς.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξαρτάται από την ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού ελέγχου, την υπογραφή των δεσμευτικών συμβάσεων και την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Ενίσχυση στην κινητή – Σταθερή η βάση της σταθερής τηλεφωνίας

Η Vodafone Ελλάδος συνέχισε να ενισχύει το χαρτοφυλάκιο συνδρομητών συμβολαίου στην κινητή τηλεφωνία. Κατά το πρώτο τρίμηνο προστέθηκαν 13.000 νέες συνδέσεις συμβολαίου, ενώ η καρτοκινητή κατέγραψε καθαρές απώλειες 17.000 συνδέσεων.

Ο συνολικός αριθμός των συνδέσεων κινητής διαμορφώθηκε στα 3,927 εκατ., έναντι 3,931 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και 4,199 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Το ποσοστό των συνδρομητών συμβολαίου αυξήθηκε στο 55%, από 54,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 50,9% ένα χρόνο πριν, ενώ το μέσο έσοδο ανά χρήστη κινητής (ARPU) ανήλθε στα 11,5 ευρώ, έναντι 10,2 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στη σταθερή τηλεφωνία, οι συνδέσεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες στις 901.000.

Εκρηκτική αύξηση στη χρήση δεδομένων

Ιδιαίτερα ισχυρή παρέμεινε η αύξηση της κατανάλωσης δεδομένων, με τη συνολική διακίνηση να φθάνει τα 243.301 TB, από 180.233 το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ενίσχυση της χρήσης υπηρεσιών δεδομένων από τους συνδρομητές.

Δυναμικό ξεκίνημα και για τον όμιλο VODAFONE

Σε επίπεδο ομίλου, η Vodafone ανακοίνωσε αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 9,7%, στα 10,3 δισ. ευρώ, ενώ τα οργανικά έσοδα από υπηρεσίες ενισχύθηκαν κατά 5,2%, με ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές αγορές.

Το προσαρμοσμένο EBITDAaL αυξήθηκε οργανικά κατά 6,7%, στα 2,9 δισ. ευρώ, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2027 θα κινηθούν στο ανώτερο άκρο των προβλέψεων. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της αύξησης της συμμετοχής της Vodacom στη Safaricom ενίσχυσε περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix
Χρηματιστήρια

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τι αλλάζει για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις
Εργασιακά

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τι αλλάζει για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις

Χρηματιστήριο: Έχει μπροστά του δύο σημαντικά ορόσημα - Οι 3 μετοχές που προβληματίζουν
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Έχει μπροστά του δύο σημαντικά ορόσημα - Οι 3 μετοχές που προβληματίζουν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)
ΑΜΥΝΑ

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Optima για HELLENiQ ENERGY: Ισχυρό τρίμηνο, με οδηγό το διυλιστήριο
Αναλύσεις

Optima για HELLENiQ ENERGY: Ισχυρό τρίμηνο, με οδηγό το διυλιστήριο

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

Η Fitch βλέπει ισχυρότερη ΔΕΗ: Αναβάθμιση σε «BB» με φόντο επενδύσεις 24 δισ. ευρώ
Αναλύσεις

Η Fitch βλέπει ισχυρότερη ΔΕΗ: Αναβάθμιση σε «BB» με φόντο επενδύσεις 24 δισ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 10:47

Eurobank: Αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 10:42

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 10:26

Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 10:21

ΕΒΕΠ: Προτείνει μεταβατική περίοδο χωρίς πρόστιμα για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Πολιτική
28/07/2026 - 10:17

Προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Χουρδάκης

Αναλύσεις
28/07/2026 - 10:06

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
28/07/2026 - 09:59

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 09:48

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

Εργασιακά
28/07/2026 - 09:24

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τι αλλάζει για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 09:22

Χρηματιστήριο: Έχει μπροστά του δύο σημαντικά ορόσημα - Οι 3 μετοχές που προβληματίζουν

Πολιτική
28/07/2026 - 09:18

Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής: Τα πυρά Γερουλάνου και οι παραδοχές του ΥΠΕΘΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 09:07

Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία

Ειδήσεις
28/07/2026 - 08:55

Κινητικότητα για το Κυπριακό - Γκουτέρες: Δέσμευση για εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:41

Η ακτινογραφία της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας: Η δομή του στόλου και η γεωπολιτική διάσταση

Οικονομία
28/07/2026 - 08:31

Πήρε αναβολή για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:18

Το άγνωστο ναυτικό εγχείρημα του 1974 - Όταν το ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό έσπασε τον αποκλεισμό της Κύπρου

Τεχνολογία
28/07/2026 - 08:14

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 08:10

Στοά Αρσακείου: Σε τροχιά λειτουργίας η επένδυση των €18 εκατ. μετά από έξι χρόνια προετοιμασίας

Οικονομία
28/07/2026 - 08:03

ΑΑΔΕ: 10 απαντήσεις για τα ψηφιακά δελτία αποστολής – Τι αλλάζει για αγρότες, ελαιοπαραγωγούς, λαϊκές αγορές

Πολιτική
28/07/2026 - 07:55

Λ. Καρχιμάκης στο «R»: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μισθωτούς, συνταξιούχους και επιχειρήσεις

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 06:30

Το «παρών» της Ντόρας

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 23:39

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
27/07/2026 - 23:19

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:55

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:33

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

Magazino
27/07/2026 - 22:04

Tetragono Art Space: Το καταφύγιο όπου κάθε παιδί είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ