Στην πεντάδα των μεσογειακών προορισμών η Ελλάδα για ταξιδιώτες μακρινών αποστάσεων – Στοίχημα η επιμήκυνση της σεζόν

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πέντε δημοφιλέστερες επιλογές των ταξιδιωτών από μακρινές αγορές που σχεδιάζουν να επισκεφθούν τη Νότια και Μεσογειακή Ευρώπη το φθινόπωρο, συγκεντρώνοντας ποσοστό προτίμησης 15%. Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον για την περιοχή παραμένει ισχυρό και μετά το τέλος της θερινής περιόδου, δημιουργώντας περιθώρια για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με το Long-Haul Travel Barometer 3/2026 της European Travel Commission (ETC), το 67% των ταξιδιωτών που σχεδιάζουν να επισκεφθούν την Ευρώπη από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο επιλέγει τη Νότια ή Μεσογειακή Ευρώπη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2026 σε επτά αγορές μακρινών αποστάσεων: Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και ΗΠΑ.

Στην πέμπτη θέση των προτιμήσεων η Ελλάδα

Στην κατάταξη των προορισμών της Νότιας και Μεσογειακής Ευρώπης προηγούνται η Γαλλία με 52% και η Ιταλία με 35%. Ακολουθούν η Ισπανία με 25%, η Πορτογαλία με 19% και η Ελλάδα με 15%.

Η θέση της χώρας στην πρώτη πεντάδα καταδεικνύει ότι διατηρεί την ελκυστικότητά της για το κοινό των υπερπόντιων αγορών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκοί προορισμοί επιδιώκουν να ενισχύσουν τη ζήτηση πέρα από τους μήνες αιχμής.

Παράλληλα, οι ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών και αγορών μακρινών αποστάσεων, όπως η σχέση της Πορτογαλίας με τη Βραζιλία, αλλά και η δυνατότητα συνδυασμού γειτονικών προορισμών, επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές επιλογές. Για την Ελλάδα, η διατήρηση της θέσης της μεταξύ των βασικών μεσογειακών επιλογών δημιουργεί περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας της στις συγκεκριμένες αγορές.

Αυξημένη διάθεση για ταξίδια σε περισσότερες χώρες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τάση των ταξιδιωτών να συνδυάζουν περισσότερους από έναν ευρωπαϊκούς προορισμούς στο ίδιο ταξίδι. Μόλις το 34% σχεδιάζει να επισκεφθεί μία μόνο χώρα, ενώ το 66% προτίθεται να συμπεριλάβει τουλάχιστον δύο χώρες στο ταξιδιωτικό του πρόγραμμα.

Ο μέσος όρος διαμορφώνεται σε 2,7 χώρες ανά ταξίδι, ενώ οι Αυστραλοί εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διάθεση για πολυπροοριστικές διαδρομές, με μέσο όρο 3,3 χώρες.

Ως προς τη διάρκεια της παραμονής, το 58% προγραμματίζει ταξίδι επτά έως 14 διανυκτερεύσεων, με τον μέσο όρο να ανέρχεται σε περίπου 11 διανυκτερεύσεις στην Ευρώπη.

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν τη σημασία της ένταξης της Ελλάδας σε ευρύτερα ευρωπαϊκά και μεσογειακά ταξιδιωτικά προγράμματα. Η χώρα μπορεί να λειτουργήσει είτε ως βασικός προορισμός είτε ως μέρος μιας διαδρομής που περιλαμβάνει περισσότερες χώρες, διευρύνοντας τις δυνατότητες προσέλκυσης επισκεπτών.

Καθοριστικός παράγοντας η συνδεσιμότητα

Η ευκολία των μετακινήσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών αποτελεί σημαντική παράμετρο για την ανάπτυξη ταξιδιών πολλαπλών προορισμών.

Σύμφωνα με την ETC, το 45% των ερωτηθέντων σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους για μετακινήσεις μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, ενώ το 44% προσανατολίζεται σε εταιρείες πλήρους εξυπηρέτησης. Παράλληλα, το 40% εξετάζει τη χρήση σιδηροδρομικών καρτών και το 39% την αγορά εισιτηρίων τρένου για συγκεκριμένες διαδρομές.

Την εικόνα της Ευρώπης ως ενιαίου ταξιδιωτικού χώρου ενισχύει το γεγονός ότι το 39% των ταξιδιωτών την αντιλαμβάνεται ως έναν συνολικό προορισμό. Το ποσοστό αυξάνεται στο 43% μεταξύ όσων πρόκειται να την επισκεφθούν για πρώτη φορά, ενώ φτάνει το 68% στους Ιάπωνες και το 51% στους Νοτιοκορεάτες.

Η συνδεσιμότητα, η ευκολία μετακίνησης και οι κοινές διευκολύνσεις που προσφέρει η ευρωπαϊκή ταξιδιωτική εμπειρία ενισχύουν τη δυνατότητα συνδυασμού προορισμών. Για την Ελλάδα, η θέση της στις πολυπροοριστικές διαδρομές συνδέεται άμεσα με την προσβασιμότητα και την ευκολία ένταξής της σε ταξίδια που περιλαμβάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Υποχώρηση στις ταξιδιωτικές προθέσεις, αλλά η Ευρώπη παραμένει βασικός πόλος έλξης

Παρά το ενδιαφέρον για τη Μεσόγειο, ωστόσο, η συνολική πρόθεση για ταξίδια στο εξωτερικό κατά το τελευταίο τετράμηνο του 2026 εμφανίζεται μειωμένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ειδικότερα, το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ταξίδι στο εξωτερικό από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο, έναντι 55% το 2025. Αντίστοιχα, το ποσοστό όσων προτίθενται να επισκεφθούν την Ευρώπη υποχώρησε από 38% σε 34%.

Παρά τη μείωση, η Ευρώπη εξακολουθεί να συγκεντρώνει σημαντικό μέρος της ζήτησης για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, καθώς αντιστοιχεί περίπου στα δύο τρίτα της συνολικής πρόθεσης για ταξίδια αυτού του τύπου.

Οι επιδόσεις, ωστόσο, διαφέρουν ανά αγορά. Η Κίνα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό πρόθεσης επίσκεψης στην Ευρώπη, με 54%, αν και σημειώνει υποχώρηση κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Ακολουθεί η Βραζιλία με 45%, με το ποσοστό να παραμένει περίπου σταθερό σε ετήσια βάση.

Η Νότια Κορέα είναι η μόνη από τις επτά αγορές που καταγράφει αύξηση, από 33% σε 36%, χωρίς η μεταβολή να είναι στατιστικά σημαντική. Στον Καναδά, η πρόθεση επίσκεψης στην Ευρώπη διαμορφώνεται στο 30% και στην Αυστραλία στο 27%.

Το κόστος επηρεάζει τις επιλογές των ταξιδιωτών

Οι οικονομικοί παράγοντες εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής ζήτησης. Μεταξύ όσων προτιμούν προορισμούς εκτός Ευρώπης, το 30% επικαλείται τις υψηλές τιμές ως λόγο για την επιλογή του.

Για τις αγορές μακρινών αποστάσεων, όπου το κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων επιβαρύνει σημαντικά τον συνολικό προϋπολογισμό, η σχέση ποιότητας και τιμής μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την τελική απόφαση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, της αρχιτεκτονικής, της γαστρονομίας και του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας, διευρύνοντας το τουριστικό προϊόν πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Τα ευρήματα της έρευνας ενισχύουν αυτή την κατεύθυνση. Τα αρχιτεκτονικά μνημεία και τα αστικά αξιοθέατα συγκεντρώνουν από 36% στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών για τα φθινοπωρινά ταξίδια, ενώ ακολουθούν τα φυσικά αξιοθέατα με 35%.

Η έμφαση σε εμπειρίες που μπορούν να προσφερθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και εκτός της θερινής περιόδου, με την αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της χώρας.

Οι επισκέπτες πρώτης φοράς στο επίκεντρο

Σημαντική ευκαιρία για τους ευρωπαϊκούς προορισμούς αποτελεί και η προσέλκυση ταξιδιωτών που δεν έχουν επισκεφθεί ξανά την ήπειρο.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 53% όσων σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη το φθινόπωρο θα την επισκεφθεί για πρώτη φορά. Το ποσοστό ανέρχεται σε 61% στην Κίνα και σε 57% στις ΗΠΑ, ενώ διαμορφώνεται στο 52% στη Βραζιλία και στο 50% στη Νότια Κορέα.

Η συγκεκριμένη κατηγορία επισκεπτών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η πρώτη εμπειρία από έναν προορισμό μπορεί να επηρεάσει τις μελλοντικές ταξιδιωτικές επιλογές και να δημιουργήσει προοπτικές επαναλαμβανόμενων επισκέψεων.

Διαφορετική είναι, πάντως, η προσέγγιση ως προς την οργάνωση του ταξιδιού. Οι επισκέπτες που θα ταξιδέψουν για πρώτη φορά στην Ευρώπη εμφανίζουν μεγαλύτερη προτίμηση στα οργανωμένα πακέτα, με το 52% να σχεδιάζει να επιλέξει αυτή τη μορφή. Αντίθετα, όσοι έχουν ήδη επισκεφθεί την ήπειρο στρέφονται περισσότερο στην ανεξάρτητη οργάνωση των επιμέρους υπηρεσιών.

Για την Ελλάδα, η προσέλκυση νέων επισκεπτών από αγορές μακρινών αποστάσεων, σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση των πολυπροοριστικών ταξιδιών και την προβολή εμπειριών πέρα από τη θερινή περίοδο, αποτελεί μία από τις δυνατότητες ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της.