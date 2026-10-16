Ο Νίκος Καζαντζάκης ταξίδεψε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη με την Εθνική Λυρική Σκηνή

H Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) πραγματοποίησε την παρθενική της εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, παρουσιάζοντας στο ιστορικό Carnegie Hall τη συναυλία Nikos Kazantzakis: An Odyssey in Music.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων φιλανθρωπικής δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με τη χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη και της Capital Clean Energy Carriers, και υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Τη διοργάνωση υποστήριξαν, επίσης, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, η Libra Philanthropies και η Atlantic Bulk Carriers Management Ltd., ενώ έλαβε χώρα με τη στήριξη της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, και την οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Έργα Ελλήνων συνθετών, που ανήκουν σε διαφορετικές γενιές, μεταφέραν τον Νίκο Καζαντζάκη στην καρδιά της διεθνούς μουσικής σκηνής, 69 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Υπό τους ήχους της Ορχήστρας της ΕΛΣ, του Συνόλου Μάνος Χατζιδάκις και τη μουσική διεύθυνση του διεθνώς καταξιωμένου Έλληνα μαέστρου Βασίλη Χριστόπουλου, το κοινό της Νέας Υόρκης «μυήθηκε» στον πνευματικό κόσμο του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα, μέσα από εμβληματικές μουσικές δημιουργίες τις οποίες στιγμάτισε ανεξίτηλα ο ίδιος με το έργο και την προσωπικότητά του.

Οι μελωδίες των Μάνου Χατζιδάκι (Καπετάν Μιχάλης), Μίκη Θεοδωράκη (Ζορμπάς - αποσπάσματα) και Γιώργου Κουμεντάκη (Amor Fati) ενώθηκαν σε ένα μουσικό ταξίδι που στο κέντρο του έχει το σύμπαν του Νίκου Καζαντζάκη.

Τα διάσημα έργα ερμήνευσαν η διεθνώς αναγνωρισμένη μεσόφωνος, Ανίτα Ρατσβελισβίλι και η Ελληνίδα υψίφωνος, Μαρία Κωστράκη.

Όσοι βρέθηκαν στο Carnegie Hall είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και δύο μοναδικά έργα εμπνευσμένα από τη μακραίωνη ιστορία και τον λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης, του νησιού που επηρέασε καθοριστικά το έργο του Καζαντζάκη. Πρόκειται για τα έργα Τρεις Κρητικοί χοροί του Νίκου Σκαλκώτα και Κρητική γιορτή του Δημήτρη Μητρόπουλου.

Έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι ο Νίκος Καζαντζάκης αν και ταξίδεψε πολύ στη ζωή του, φτάνοντας μέχρι και την Ιαπωνία, δεν επισκέφτηκε ποτέ τις ΗΠΑ.

Η σύνδεση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Νίκο Καζαντζάκη

Η χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη συναυλία στο Carnegie Hall αντανακλά τη μακροχρόνια δέσμευση του στην προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη διεθνή σκηνή, καθώς και στην προώθηση των διαχρονικών ιδεωδών της ελευθερίας, της γενναιότητας και της ανεξάρτητης σκέψης, που βρίσκονται στην καρδιά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη. Στη Νέα Υόρκη, οι ιδέες αυτές αποκτούν ιδιαίτερη απήχηση: οι δημοκρατικές αρχές της ατομικής ελευθερίας και της ελευθερίας της σκέψης, που διατυπώθηκαν για πρώτη φορά στην αρχαία Ελλάδα, επηρέασαν βαθιά τους ιδρυτές των ΗΠΑ και παραμένουν μέρος της κοινής πνευματικής κληρονομιάς που συνδέει τη χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, η δέσμευση αυτή είναι και προσωπική.

Εφοπλιστής από τον Πειραιά, το μεγάλο λιμάνι της Ελλάδας, με οικογενειακές ρίζες στο Ηράκλειο της Κρήτης-τον ίδιο τόπο που διαμόρφωσε τον Καζαντζάκη και σε μεγάλο βαθμό το έργο του- ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανήκει σε μια ναυτική παράδοση που ταξιδεύει τους Έλληνες και τον ελληνικό πολιτισμό σε όλο τον κόσμο εδώ και αιώνες. Και οι δύο γονείς του κατάγονταν από το Ηράκλειο, από τον ίδιο τόπο με τον Καζαντζάκη, και ήταν ο πατέρας του εκείνος που έβαλε για πρώτη φορά στα χέρια του τα βιβλία του συγγραφέα σε πολύ μικρή ηλικία, μια επιρροή που του εμφύσησε έναν τρόπο σκέψης και ένα σύνολο αρχών απόλυτα ευθυγραμμισμένων με τις ιδέες του Καζαντζάκη. «Ν' αγαπάς την ευθύνη να λες εγώ, εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω». Η εμβληματική φράση από το κορυφαίο φιλοσοφικό έργο του Καζαντζάκη «Ασκητική» περιγράφει σε λίγες μόνο λέξεις την αντίληψη του συγγραφέα σχετικά με την ατομική ευθύνη. Είναι όμως και μια φράση που για τον Βαγγέλη Μαρινάκη συνιστά συνειδητή στάση ζωής.

Από το 2014, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι σταθερός υποστηρικτής του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά, το πατρικό χωριό του συγγραφέα, καθώς και πρωτοβουλιών που φέρνουν το έργο του σε νέα ακροατήρια σε όλο τον κόσμο.

Η διαχρονική στήριξη του ελληνικού Πολιτισμού

Στο πλαίσιο της δέσμευσης του για στήριξη του ελληνικού Πολιτισμού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει αναλάβει μια σειρά σημαντικών δράσεων και πρωτοβουλιών. H "Έδρα Μιλτιάδη Μαρινάκη για την Νεοελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό” στο αμερικανικό Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2020. Στο Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο σήμερα διδάσκουν παγκοσμίου φήμης μελετητές τη μητρική μας γλώσσα, τον πολιτισμό, καθώς και λαογραφία, ιστορία, λογοτεχνία. Εκτός των διδακτικών τους καθηκόντων και της έρευνας, συνεργάζονται στενά με την τοπική ελληνική κοινότητα και ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό για την διατήρηση και ενδυνάμωση των δεσμών των Ελλήνων της διασποράς και των Αμερικανών φοιτητών με την χώρα μας.

Πρόσφατα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέσα από μια μεγάλη χορηγία στήριξε το έργο προστασίας και ανάδειξης του Παναθηναϊκού Σταδίου. Είναι η πρώτη φορά μετά από περίπου 120 χρόνια, που πραγματοποιείται οργανωμένος καθαρισμός των μαρμάρινων επιφανειών του Καλλιμάρμαρου, με στόχο να αποκατασταθεί η φυσική όψη του πεντελικού μαρμάρου και να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η μοναδική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του μνημείου.