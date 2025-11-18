Στα γυρίσματα του Recrucified: Ο Παπαδουλάκης συναντά τον Καζαντζάκη στο μέλλον

Ο Θοδωρής Παπαδουλάκης ετοιμάζει στα Χανιά την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, μεταφέροντας στην οθόνη το αριστούργημα του Καζαντζάκη, «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται». Βρεθήκαμε για μία ημέρα στα γυρίσματα της ταινίας, και οι δημιουργοί της μάς μίλησαν για το όραμα, την ευθύνη και για ένα σύμπαν που χτίζεται εδώ και 7 χρόνια – και ανυπομονούν να το παρουσιάσουν.

Έχετε βρεθεί ποτέ σε ένα κινηματογραφικό σετ; Εγώ, πάντως, μέχρι πριν λίγο καιρό θα σας έλεγα όχι και πως θα ήταν όνειρό μου να βρεθώ. Ο ιδιαίτερος χώρος, οι τόσοι πολλοί άνθρωποι που όμως δεν δημιουργούν χάος αλλά μία καλοκουρδισμένη μηχανή, οι ηθοποιοί, τα κουστούμια, οι κάμερες, το μακιγιάζ. Φανταζόμουν τα γυρίσματα μίας ταινίας σαν ένα μαγικό μέρος, που όμως υπάρχει. Όσο βρισκόμουν στην Κρήτη λοιπόν, και συγκεκριμένα στα Χανιά για το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, ένα απόγευμα τρύπωσα σε ένα τέτοιο μαγικό μέρος και συγκεκριμένα στα γυρίσματα της νέας μεγάλου μήκους ταινίας του Θοδωρή Παπαδουλάκη, ο οποίος στήνει στην αγαπημένη του πόλη, το «Recrucified», την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Νίκου Καζαντζάκη, «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται».

