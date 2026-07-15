Η Πειραιώς χορηγός του αφιερώματος στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο και της όπερας «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Η Πειραιώς συνεχίζει τη συνεργασία της με την Εθνική Λυρική Σκηνή, με τη δημοφιλή όπερα «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι. Η όπερα παρουσιάζεται στο πλαίσιο του αφιερώματος στον Έλληνα σκηνοθέτη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο της όπερας Νίκο Σ. Πετρόπουλο και πραγματοποιείται με τη χορηγία της Τράπεζας.

Η «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι, σε παραγωγή του Νίκου Σ. Πετρόπουλου, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), υπό τη μουσική διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού, ολοκληρώνοντας το αφιέρωμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) στον σπουδαίο δημιουργό.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28 και 30 Ιουλίου 2026 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ.

Η συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς, αναδεικνύοντας τη σταθερή της δέσμευση για τη στήριξη του Πολιτισμού, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, ως και την πρόσβαση του κοινού σε έργα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας.