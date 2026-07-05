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PHOTOGRAPHER: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ
PHOTOGRAPHER: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ
Magazino
21:37 - 05 Ιουλ 2026

Ελεάνα Ανδρεούδη: Κάθε καλλιτέχνης όταν ανεβαίνει στη σκηνή οφείλει να αισθάνεται σταρ

Reporter.gr Newsroom
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Η prima ballerina της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ελεάνα Ανδρεούδη έχει δει και έχω ακούσει πολλά, ειδικά στην Ελλάδα όπου συχνά «είσαι ό,τι δηλώσεις». Εκείνη επιμένει στην ταπεινότητα, ακόµα κι αν καµιά φορά – στην Ελλάδα πάντα – εκλαµβάνεται ως αδυναµία.  

Σε λιγότερο από ένα χρόνο, συμπληρώνει μια δεκαετία ως Α’ χορεύτρια του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Κι αυτό ήταν μόνο ένα από τα σκαλοπάτια που ανέβηκε χορεύοντας: πρώτα Κορυφαία, μετά Σολίστ. Αυτά, μόνο στην Ελλάδα· αφού νωρίτερα είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει το όνειρο κάθε νέας χορεύτριας: είχε γίνει δεκτή στην American Ballet Academy (ΑΒΑ) και στο School of American Ballet.

Βεβαίως, αυτό δεν είναι το βιογραφικό της Ελεάνας Ανδρεούδη, αλλά ένα σύντομο χρονικό για μια δημιουργό που, παρά τα εμπόδια και τα απωθημένα, δεν σταματάει να εξελίσσεται, αφού πάντα, μετά από κάθε δυνατή στιγμή, φροντίζει να ορίζει τον επόμενο στόχο. Τι κι αν ήταν ένα παιδί γεμάτο συστολή και φόβο για τις λέξεις; Το σώμα της μίλησε για εκείνη, όπως και εξακολουθεί να κάνει με μεγάλες αξιώσεις.

Ήδη, ετοιμάζει τις βαλίτσες της για τη Βερόνα, έναν ακόμα από τους σταθμούς της διαδρομής της μέχρι σήμερα, ένα μόνο από τα διεθνή θέατρα που έχει χορέψει. Βεβαίως, στη Βερόνα συχνάζει κάθε καλοκαίρι από το 2018 – και πάλι ως prima ballerina – στο ρωμαϊκό αμφιθέατρο της Αρένας, βιώνοντας αδιάκοπα αυτό που ονομάζουμε «διεθνή καριέρα». Φέτος θα ερμηνεύσει τη Μαρίνα στο μπαλέτο «Ζορμπάς», σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και χορογραφία Λόρκα Μασίν – τον ρόλο που υποδύθηκε η Ειρήνη Παππά στην ομώνυμη ταινία. Λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση της, επισκέπτεται ένα άλλο εμβληματικό μνημείο, το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, από πολύ νωρίς, με την αυγή του ήλιου. Για ένα προσκύνημα στο φως όπου πάντα θέλει να βρίσκεται.

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