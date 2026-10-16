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Τι αποκαλύπτουν οι πρώτες φωτογραφίες που τραβούν τα παιδιά για τον κόσμο μας
Magazino
22:45 - 16 Οκτ 2026

Τι αποκαλύπτουν οι πρώτες φωτογραφίες που τραβούν τα παιδιά για τον κόσμο μας

Reporter.gr Newsroom

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Πριν τα smartphones και τα social media γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας, η πρώτη φωτογραφική μηχανή ενός παιδιού ήταν ένα από τα σημαντικότερα δώρα – ένα παράθυρο προς την ανεξαρτησία και έναν δικό του, προσωπικό κόσμο.

Ποια ήταν η πρώτη φωτογραφία που τραβήξατε; Αν και οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε κινητά με κάμερα καθημερινά, λίγοι αναρωτιούνται πώς ξεκίνησε αυτή η συνήθεια ή ακόμα και γιατί επιλέγουμε τις φωτογραφίες που κρατάμε.

Η φωτογραφία είναι ένα από τα πιο δημοφιλή χόμπι στον κόσμο, το οποίο συνήθως ξεκινά από την παιδική ηλικία, αλλά η επίδρασή της – ειδικά πριν από την εποχή των smartphone και της ψηφιακής εικόνας – δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα. Αυτό το κενό συναρπάζει την Annebella Pollen, καθηγήτρια οπτικής και υλικής κουλτούρας στο Πανεπιστήμιο του Μπράιτον.

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Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 22:30
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