Άρτεμις II: Η Σελήνη όπως δεν την έχουμε ξαναδεί – Νέες φωτογραφίες που καθηλώνουν

Η αποστολή Άρτεμις II μπορεί να ήταν μια απαιτητική επαγγελματική αποστολή για τους τέσσερις αστροναύτες που συμμετείχαν, ωστόσο αποτέλεσε ταυτόχρονα ένα ταξίδι ζωής. Τη Δευτέρα (4/5) η NASA δημοσιοποίησε την πρώτη μεγάλη «παρτίδα» φωτογραφιών που τράβηξε το πλήρωμα, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική ματιά στην εμπειρία τους.

Η αποστολή εκτοξεύτηκε την 1η Απριλίου, πλησίασε περισσότερο τη Σελήνη στις 6 Απριλίου και επέστρεψε στη Γη στις 10 Απριλίου. Κατά τη διάρκεια των δέκα ημερών, οι αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ της NASA, μαζί με τον Τζέρεμι Χάνσεν της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας, κατέγραψαν χιλιάδες φωτογραφίες. Ωστόσο, λόγω της προτεραιότητας στις κρίσιμες επικοινωνίες της αποστολής, το κοινό είχε μέχρι σήμερα δει ελάχιστα στιγμιότυπα.

Με την επιστροφή του πληρώματος –και των γεμάτων καρτών μνήμης– ξεκίνησε μια τεράστια επιχείρηση επεξεργασίας των δεδομένων. Όπως εξηγεί η πλανητική επιστήμονας Κέλσι Γιανγκ από το Goddard Space Flight Center της NASA, πρόκειται για μια «τιτάνια προσπάθεια» καταγραφής, οργάνωσης και ενσωμάτωσης του υλικού στα συστήματα της υπηρεσίας, καθώς ο όγκος των δεδομένων είναι εξαιρετικά μεγάλος.

Η πρώτη γεύση από αυτό το υλικό είναι πλέον διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας «Gateway to Astronaut Photography of Earth», όπου έχουν αναρτηθεί 12.217 φωτογραφίες από την αποστολή. Αν και τα εργαλεία αναζήτησης δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί πλήρως για την Άρτεμις II, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη τη συλλογή – με την επισήμανση ότι η φόρτωση ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω του όγκου.

Και αυτή ίσως να μην είναι η πλήρης εικόνα. Οι κωδικοί των φωτογραφιών υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να προστεθούν έως και 18.000 επιπλέον εικόνες το επόμενο διάστημα.

Η επιστημονική ομάδα της αποστολής έχει προθεσμία έως τον Οκτώβριο –έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της αποστολής– για να δημοσιεύσει τα πρώτα πορίσματα σχετικά με τα επιστημονικά δεδομένα και τη λειτουργία της αποστολής, καθώς και το πλήρες σύνολο των εικόνων της Σελήνης.

{https://x.com/NASA/status/2051361508181856362}

Στη συνέχεια, όλο το υλικό θα ενταχθεί στο Planetary Data System της NASA, μια βάση δεδομένων που συγκεντρώνει πληροφορίες από όλες τις αποστολές πλανητικής επιστήμης. Εκεί θα προστεθούν και οι ηχογραφήσεις των αστροναυτών κατά τη διάρκεια της διέλευσής τους από τη Σελήνη, καθώς και ένας αναλυτικός οδηγός χρήσης για τους ερευνητές.

Η επιστημονική ομάδα –περίπου 60 άτομα– βρίσκεται ήδη σε φάση εντατικής μελέτης των εικόνων. Το πρώτο βήμα είναι η ταξινόμηση και αξιολόγηση του υλικού, καθώς, όπως συμβαίνει με κάθε φωτογράφιση, δεν λείπουν οι θολές λήψεις ή τα αποτυχημένα καρέ.

Ακολουθεί η ταυτοποίηση των γεωλογικών χαρακτηριστικών της Σελήνης σε κάθε εικόνα. Ωστόσο, το πιο κρίσιμο στάδιο είναι η σύνδεση αυτών των παρατηρήσεων με τους βασικούς επιστημονικούς στόχους της αποστολής.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μελέτη του χρώματος και της φωτεινότητας της σεληνιακής επιφάνειας – στοιχεία που αποκαλύπτουν τη γεωλογική της ιστορία – η παρατήρηση συγκρούσεων μετεωριτών, η διερεύνηση πιθανών σημείων προσελήνωσης για μελλοντικές αποστολές, καθώς και η ανάλυση της εξαιρετικά αραιής σεληνιακής ατμόσφαιρας και της σκόνης που περιέχει.

Μέχρι να δημοσιευθούν τα πρώτα επιστημονικά συμπεράσματα, το κοινό μπορεί να απολαύσει εντυπωσιακές εικόνες: από τη Γη σε σχήμα ημισελήνου μέχρι σκοτεινές εκτάσεις λάβας και σπάνια φαινόμενα, όπως μια ολική ηλιακή έκλειψη όπως φάνηκε από τη Σελήνη.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Γιανγκ, είναι σχεδόν αδύνατο να μη νιώσει κανείς δέος μπροστά σε ορισμένες από αυτές τις εικόνες. Και πράγματι, η Άρτεμις II δεν μας φέρνει μόνο πιο κοντά στη Σελήνη – αλλά και σε μια νέα οπτική για τη θέση μας στο Σύμπαν.

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