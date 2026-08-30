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Νέες φωτογραφίες του Νικολάς Μαδούρο μέσα από τη φυλακή στις ΗΠΑ
Ειδήσεις
20:30 - 30 Αυγ 2026

Νέες φωτογραφίες του Νικολάς Μαδούρο μέσα από τη φυλακή στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Νέες φωτογραφίες του Νικολάς Μαδούρο, οι οποίες φέρεται να έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της κράτησής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημοσιεύθηκαν στον επίσημο λογαριασμό του Βενεζουελάνου ηγέτη στην πλατφόρμα Χ.

Στις εικόνες ο Μαδούρο εμφανίζεται χαμογελαστός, ενώ στο συνοδευτικό μήνυμα χαρακτηρίζει τις φωτογραφίες ένα «μικρό δώρο αγάπης και ελπίδας», απευθυνόμενος κυρίως στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που τον στηρίζουν.

«Στέλνω αυτές τις φωτογραφίες ως ένα μικρό δώρο σε όλα τα εγγόνια μου, στα αγόρια και στα κορίτσια, καθώς και σε όλους τους ευγενικούς ανθρώπους που μας αγαπούν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την ανάρτηση, όλες οι φωτογραφίες φέρουν ημερομηνία 25 Ιουνίου 2026.

Το μήνυμα προς την οικογένεια και τους υποστηρικτές του

Στην ίδια ανάρτηση, ο Μαδούρο υποστηρίζει ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, παραμένουν «σταθεροί», τονίζοντας ότι αντλούν δύναμη από την υποστήριξη των συγγενών τους και των ανθρώπων που βρίσκονται στο πλευρό τους.

«Θέλω να γνωρίζετε ότι παραμένουμε σταθεροί, με τις καρδιές μας γεμάτες από την αγάπη σας», αναφέρει, εκφράζοντας ευχαριστίες για τα μηνύματα, την αλληλεγγύη και τη στήριξη που, όπως σημειώνει, λαμβάνουν.

Το μήνυμά του ολοκληρώνεται με αναφορά στη σύζυγό του και στη θρησκευτική του πίστη: «Η Σίλια κι εγώ σας αγκαλιάζουμε για πάντα, με την ψυχή μας στραμμένη σε εσάς και με ακλόνητη την πίστη μας στον Θεό. Ο Θεός θα προνοήσει. Η Βενεζουέλα θα ξαναγεννηθεί».

{https://x.com/NicolasMaduro/status/2094048867662565583}

Η κράτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο Μαδούρο, σύμφωνα με το κείμενο, κρατείται στις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη.

Εκεί αντιμετωπίζει κατηγορίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία με σκοπό την εισαγωγή κοκαΐνης και κατοχή πολεμικών όπλων.

Οι νέες φωτογραφίες και το μήνυμα που τις συνοδεύει αποτελούν, σύμφωνα με την ανάρτηση, μια προσπάθεια του Βενεζουελάνου ηγέτη να επικοινωνήσει με την οικογένεια και τους υποστηρικτές του, διαμηνύοντας ότι παραμένει ακλόνητος παρά την κράτησή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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