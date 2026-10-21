Έζησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 2 Παγκόσμιους Πολέμους και τη δικτατορία: Η 117χρονη που διεκδικεί τον τίτλο της γηραιότερης γυναίκας στον κόσμο

Ποιο είναι το μυστικό της; Απλή ζωή, εργασία στον κήπο και η αγάπη πέντε γενεών της οικογένειάς της.

Μια γυναίκα από την Αλβανία, η οποία έχει συμπληρώσει τα 117 χρόνια ζωής, ενδέχεται να είναι η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα στον κόσμο. Η Qamile Marra, γεννημένη την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έχει ζήσει δύο Παγκόσμιους Πολέμους, την κομμουνιστική δικτατορία της Αλβανίας και την πτώση της, διατηρώντας μέχρι σήμερα μια καθημερινότητα γεμάτη από απλές, σταθερές συνήθειες.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, η ηλικιωμένη κατοικεί στο χωριό Φέρας, κοντά στην Κούτσοβα, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια των Τιράνων, όπου έχει περάσει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της. «Η ζωή είναι όμορφη, σαν το όρος Τομόρ όταν ανθίζει», δήλωσε χαμογελώντας στους δημοσιογράφους, καθώς καθόταν στον κήπο του σπιτιού της.

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