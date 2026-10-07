Ναυπηγεία Χαλκίδας: Στρατηγικές επενδύσεις και τεχνογνωσία στην αιχμή της Ανατολικής Μεσογείου

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον για τη ναυτιλία, η τεχνική υποστήριξη και η ετοιμότητα του στόλου αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ασφάλειας και επιχειρησιακής αξιοπιστίας.

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, τα Ναυπηγεία Χαλκίδας αναδεικνύονται σε έναν σταθερό και αξιόπιστο εταίρο για την ποντοπόρο ναυτιλία, προσφέροντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, τεχνογνωσία αιχμής και άμεση ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις των πλοιοκτητών. Η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας διευρύνεται σταδιακά, ενισχύοντας τη θέση της στον ναυπηγοεπισκευαστικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα, τα Ναυπηγεία Χαλκίδας έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονου δεξαμενισμού πλοίων μεταφορικής ικανότητας έως και 62.000 DWT (κατηγορίες Supramax & MR), εξυπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών — από εμπορικά και επιβατηγά σκάφη μέχρι πλοία ειδικού σκοπού. Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης περιλαμβάνει την ένταξη μιας νέας πλωτής δεξαμενής για πλοία μεγέθους έως 78.000 DWT (Panamax & LR). Η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την επιχειρησιακή ισχύ και την ευελιξία του ναυπηγείου, επιτρέποντας την υποδοχή μεγαλύτερων σκαφών και διευρύνοντας το μερίδιο αγοράς της εταιρείας.