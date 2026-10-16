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Δεσμεύτηκε η περιουσία του Φίλιππου Καμπούρη – Στο επίκεντρο της έρευνας και περιουσιακά στοιχεία του ΛΑΟΣ
Πολιτική
15:04 - 16 Οκτ 2026

Δεσμεύτηκε η περιουσία του Φίλιππου Καμπούρη – Στο επίκεντρο της έρευνας και περιουσιακά στοιχεία του ΛΑΟΣ

Reporter.gr Newsroom

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Σε δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του Φίλιππου Καμπούρη, συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων που φέρονται να συνδέονται με το κόμμα ΛΑΟΣ, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό την ηγεσία του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται το ενδεχόμενο το κόμμα να χρησιμοποιούνταν ως μέσο για τη διακίνηση και τη νομιμοποίηση παράνομων χρηματικών ποσών.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει και δεσμεύσει πέντε ακίνητα, τα οποία βρίσκονται τόσο σε περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής όσο και στην περιφέρεια. Παράλληλα, στη δέσμευση περιλαμβάνονται οκτώ οχήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα φέρεται να ανήκουν στο κόμμα ΛΑΟΣ.

Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρμόδιων αρχών, οι οποίες διερευνούν τα περιουσιακά στοιχεία και τις ενδεχόμενες οικονομικές διασυνδέσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

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