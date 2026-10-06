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Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρεκόρ εξαμήνου τον Σεπτέμβριο με 2.237 νέες ρυθμίσεις
Οικονομία
15:43 - 06 Οκτ 2026

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρεκόρ εξαμήνου τον Σεπτέμβριο με 2.237 νέες ρυθμίσεις

Reporter.gr Newsroom

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2.237 επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 640 εκατ. ευρώ - Έφτασαν τα 21,2 δισ. ευρώ οι συνολικές ρυθμίσεις

Σε υψηλούς ρυθμούς επανήλθε ο εξωδικαστικός μηχανισμός τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την πλήρη επαναφορά του εργαλείου στην κανονικότητα μετά την παραδοσιακή εποχικότητα του Αυγούστου. Οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφθασαν τις 2.237, εκ των οποίων οι 496 πραγματοποιήθηκαν βάσει της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών, ενώ οι αρχικές οφειλές που ρυθμίστηκαν ανέρχονται συνολικά σε 640 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για επίδοση που βρίσκεται σε υψηλό εξαμήνου, τόσο ως προς το πλήθος των ρυθμίσεων όσο και ως προς το συνολικό ύψος των αρχικών οφειλών που αυτές αφορούν.

Αθροιστικά, μέχρι και τον Σεπτέμβριο έχουν πλέον πραγματοποιηθεί 70.244 επιτυχείς ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 21,21 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η κινητικότητα στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, με τις εκκινήσεις νέων αιτήσεων τον Σεπτέμβριο στην πλατφόρμα να καταγράφουν επίσης ρεκόρ εξαμήνου φθάνοντας τις 7.493. Παράλληλα, οι οριστικές υποβολές αιτήσεων ανήλθαν σχεδόν στις 2.986.

Κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Θετικό πρόσημο συνεχίζει να διατηρεί η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν 270 επιτυχείς ρυθμίσεις ευάλωτων οφειλετών, εκ των οποίων οι 32 αφορούν Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Παράλληλα, κατά τον ίδιο μήνα, μέσω της επιτυχούς υπαγωγής στον εξωδικαστικό επιτεύχθηκαν 651 αναστολές πλειστηριασμών, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας των πολιτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς

Τον μήνα Αύγουστο συνεχίστηκαν -σε αναμενόμενα χαμηλό ρυθμό- και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις ύψους 164 εκ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 2.080 οφειλέτες.

Εξυπηρέτηση Πολιτών – myEGDIXlive

Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh είτε στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Ήδη μέσω της υπηρεσίας αυτής, από την αρχή του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 35.131 ραντεβού με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών.

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