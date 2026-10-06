ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα μελέτη για τα αστικά λύματα: Περιορισμένη η συμβολή των φαρμακευτικών ουσιών στο συνολικό τοξικό φορτίο
Περιβάλλον
15:30 - 06 Οκτ 2026

Νέα μελέτη για τα αστικά λύματα: Περιορισμένη η συμβολή των φαρμακευτικών ουσιών στο συνολικό τοξικό φορτίο

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Nέα επιστημονική έρευνα φέρνει στο φως νέα δεδομένα για το ζήτημα της μικρορύπανσης στα αστικά λύματα. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, υπό τον Καθηγητή Αναλυτικής Χημείας, Νίκο Θωμαΐδη.

Η επιστημονική ομάδα πραγματοποίησε συστηματικές δειγματοληψίες στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Ψυττάλειας και της Λάρισας. Αντικείμενο της έρευνας ήταν η εξέταση ενός ευρέος φάσματος μικρορύπων και η αξιολόγηση της συμβολής τους στο συνολικό οικοτοξικολογικό φορτίο των επεξεργασμένων λυμάτων.

Η μελέτη καταδεικνύει ότι η συμβολή των φαρμακευτικών ουσιών στο υπολογιζόμενο τοξικό φορτίο των επεξεργασμένων λυμάτων είναι περιορισμένη και διαμορφώνεται σε μόλις 7% κατά μέσο όρο στις δύο υπό εξέταση εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Το εύρημα αυτό διαφοροποιείται ουσιωδώς από τις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας, σύμφωνα με τις οποίες στις φαρμακευτικές ουσίες αποδόθηκε περίπου το 66% του συνολικού τοξικού φορτίου των σχετικών μικρορύπων.

Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν ότι η μικρορύπανση των αστικών λυμάτων αποτελεί ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό ζήτημα. Ενόψει της εφαρμογής της νέας ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα αστικά λύματα (UWWTD), η ΠΕΦ, ο ΣΦΕΕ και ο ΕΦΕΧ επισημαίνουν την ανάγκη η εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (EPR) να στηρίζεται στα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και να αντανακλά την πραγματική συμβολή των διαφορετικών κατηγοριών μικρορύπων.

Η ΠΕΦ, ο ΣΦΕΕ και ο ΕΦΕΧ επαναλαμβάνουν τη σταθερή δέσμευση της φαρμακοβιομηχανίας στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, ως κοινούς και αδιαπραγμάτευτους στόχους. Σε κάθε περίπτωση, η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας προϋποθέτει τη διαμόρφωση συνεκτικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων πολιτικών, καθώς και ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης, το οποίο θα θέτει σαφείς προτεραιότητες και θα βασίζεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα μελέτη: Tο 47% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί πλέον ΤΝ
Τεχνολογία

Νέα μελέτη: Tο 47% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί πλέον ΤΝ

Μελέτη: Η καθιστική εργασία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου ακόμη και αν γυμνάζεστε
Υγεία

Μελέτη: Η καθιστική εργασία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου ακόμη και αν γυμνάζεστε

Μειώθηκε κατά 54% η τεστοστερόνη στους άνδρες – Οι αιτίες
Υγεία

Μειώθηκε κατά 54% η τεστοστερόνη στους άνδρες – Οι αιτίες

Όσα η κυβέρνηση κάνει ότι δεν βλέπει
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Όσα η κυβέρνηση κάνει ότι δεν βλέπει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
06/10/2026 - 16:00

Σουηδία: Αναπτύσσει συστήματα Patriot στην Πολωνία για την προστασία του κόμβου του ΝΑΤΟ

Πολιτική
06/10/2026 - 15:55

Πιερρακάκης: Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα – Στο στόχαστρο ο παράνομος τζόγος και 18 influencers

Ειδήσεις
06/10/2026 - 15:50

Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην παρουσίαση του έργου Next Generation 112 για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Υγεία
06/10/2026 - 15:45

ΠΟΥ: «Μέτριος έως χαμηλός» ο κίνδυνος πανώλης στο Ιρκούτσκ - Πολύ χαμηλός για την Ευρώπη

Οικονομία
06/10/2026 - 15:43

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρεκόρ εξαμήνου τον Σεπτέμβριο με 2.237 νέες ρυθμίσεις

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 15:38

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία Cosmos Sports επί της Sport Vision

Περιβάλλον
06/10/2026 - 15:30

Νέα μελέτη για τα αστικά λύματα: Περιορισμένη η συμβολή των φαρμακευτικών ουσιών στο συνολικό τοξικό φορτίο

Ειδήσεις
06/10/2026 - 15:10

Μιχαηλίδου: Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη Μετεγκατάσταση με ενίσχυση €10.000

Ειδήσεις
06/10/2026 - 15:10

EuroLeague: «Όχι» στην πρόταση του NBA, προχωρά το πλάνο επέκτασης

Ειδήσεις
06/10/2026 - 15:08

Γαλλία: 1 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με προβλήματα ύδρευσης λόγω ξηρασίας

Πολιτική
06/10/2026 - 14:59

Ανδρουλάκης από Οροπέδιο Λασιθίου: Άμεσες αποζημιώσεις και ολοκληρωμένο σχέδιο για τις πληγείσες περιοχές

Ναυτιλία
06/10/2026 - 14:58

Ειδική βράβευση της ΟΛΠ για τη συμπλήρωση 10 ετών από την είσοδο της COSCO στη μετοχική σύνθεση

Ειδήσεις
06/10/2026 - 14:49

ΕΕ: Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη ευελιξία το ζητούμενο στον αγροτικό τομέα

Ειδήσεις
06/10/2026 - 14:45

Φουντώνουν οι διαδηλώσεις στο Κορνέλ για την υπόθεση ομαδικού βιασμού

Πολιτική
06/10/2026 - 14:41

Μαρινάκης: Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη

Ειδήσεις
06/10/2026 - 14:23

Φίλιππος Καμπούρης: Απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Δημοσίου – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ειδήσεις
06/10/2026 - 14:20

ΔΝΤ: «Καμπανάκι» για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη – Στο 2,5% οι προοπτικές ανάπτυξης

Νομίσματα
06/10/2026 - 14:17

Bitcoin: Συσσώρευση στα $86.000 – Ήπιες μεταβολές στην αγορά crypto

Ανεμοδείκτης
06/10/2026 - 14:12

Και στο "Kiku" ο Αλ. Εξάρχου

Πολιτική
06/10/2026 - 13:59

ΠΑΣΟΚ: Το Δημόσιο Σχολείο εκπέμπει SOS - Η κυβέρνηση οφείλει να ανταποκριθεί όσο είναι καιρός

Ομόλογα
06/10/2026 - 13:50

Νέα εποχή για τα ομόλογα: Γιατί οι υψηλές αποδόσεις ήρθαν για να μείνουν

Εμπορεύματα
06/10/2026 - 13:42

Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:40

Νόμπελ Ειρήνης: Ποιος θα διαδεχθεί τη Ματσάδο – Ο Τραμπ, τα φαβορί και οι εκπλήξεις

Magazino
06/10/2026 - 13:39

Νάνα Μούσχουρη: Τιμήθηκε με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας, δια χειρός Στάινμαϊερ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/10/2026 - 13:31

Morgan Stanley: Περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες – Ξεχωρίζει η Alpha Bank

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:21

Νόμπελ Φυσικής στον Φράνσις Χάλτσεν για το έργο του στην ανίχνευση κοσμικών σωματιδίων

Ανακοινώσεις
06/10/2026 - 13:14

CNL Capital: Προσωρινό μέρισμα €0,15 ανά μετοχή – Αποκοπή στις 2 Δεκεμβρίου 2026

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:13

Κατασκευές Ευρωζώνη: «Βουτιά» στη ζήτηση και νέο πλήγμα από το κόστος

Πολιτική
06/10/2026 - 13:08

Μητσοτάκης: Πιστεύω στην ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:59

Έχει εξήγηση η πολιτική επιστροφή των Μπολσονάρο και η νέα δεξιά στροφή της Βραζιλίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ