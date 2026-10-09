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Ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια: Γιατί δεν έχουν κανένα άμεσο όφελος νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Οικονομία
16:33 - 09 Οκτ 2026

Ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια: Γιατί δεν έχουν κανένα άμεσο όφελος νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom

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«Πράσινο φως» αποκλειστικά στην Ελλάδα έδωσε η Κομισιόν, ανταποκρινόμενη θετικά στο αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης ρήτρας διαφυγής, ώστε η χώρα να προχωρήσει σε επενδύσεις στην ενέργεια. Ωστόσο, στην πράξη για τους καταναλωτές – επιχειρήσεις και νοικοκυριά – που μαστίζονται από τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης δεν αλλάζει τίποτα.  

Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανοίγει τον «δρόμο» για επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στην ενέργεια μέχρι το 2028, οι οποίες θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και θα υπόκεινται σε καθεστώς εξαίρεσης από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ κατ’ έτος και 0,6% σωρευτικά έως το 2028.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, οι επενδύσεις θα αφορούν το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ΑΠΕ, ύψους 200 εκατ. ευρώ, αλλά επίσης και το πανελλαδικό πρόγραμμα εγκατάστασης αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων ύψους και πάλι 200 εκατ. ευρώ που θα αφορά 100.000 δικαιούχους.

Μεταξύ άλλων, στις επενδύσεις περιλαμβάνεται πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης 109 κτιρίων του Δημοσίου ή των Πανεπιστημίων (117 εκατ. ευρώ) και 246 σχολικών μονάδων (45 εκατ. ευρώ). ακόμη, 50 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη βιομηχανία για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, 20 εκατ. ευρώ σε σταθμούς φόρτισης λεωφορείων και 320 εκατ. ευρώ σε σιδηροδρομικά έργα.

Στο ίδιο πλαίσιο, στα σκαριά είναι ειδική δράση 50 εκατ. ευρώ στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη με παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, οι οποίες θα αφορούν 10.000 δικαιούχους.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, οι νέες επενδύσεις «θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από διεθνείς κρίσεις». Όπως σημείωσε ο ίδιος, με την απόφαση της Κομισιόν «διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν».

Ωστόσο, τα οφέλη από τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις δεν αναμένεται να γίνουν αισθητά άμεσα, αλλά σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Κι αυτό γιατί το «πράσινο φως» της Κομισιόν αφορά αποκλειστικά τη διεύρυνση των δημοσιονομικών περιθωρίων και όχι την έγκριση μέτρων άμεσης εφαρμογής ή έκτακτων επιδοτήσεων για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ο πραγματικός αντίκτυπος των κυβερνητικών παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί από τον χρόνο έναρξης των σχετικών προγραμμάτων, τη διάρκεια υλοποίησής τους, αλλά και τον αριθμό των δικαιούχων που θα πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Πρόκειται, επομένως, για επενδύσεις που απαιτούν χρόνο μέχρι να αποδώσουν, προσφέροντας κυρίως έμμεσο κοινωνικό όφελος, ενώ επί του παρόντος δεν προκύπτει κάποια άμεση ελάφρυνση, αφού χωρίς νέα μέτρα στήριξης οι πολίτες εξακολουθούν να εκτίθενται στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας και στο υψηλό κόστος.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2026 - 16:48
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