ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωπαϊκό «πράσινο φως» για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια
Οικονομία
15:22 - 09 Οκτ 2026

Ευρωπαϊκό «πράσινο φως» για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια

Γιώργος Αλεξάκης

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποκλειστικά για την Ελλάδα, το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή είχε σταλεί στις 6 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος.

Η παρεχόμενη δυνατότητα αποβλέπει στην κάλυψη μέτρων τα οποία ενισχύουν την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος και επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα κυριότερα έργα που προγραμματίζεται να ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι:

  • Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ύψους 200 εκατ. ευρώ.
  • Νέο πανελλαδικό πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες (100.000 δικαιούχοι) ύψους 200 εκατ. ευρώ.
  • Νέο έργο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά στη στέγη με μπαταρία) για 10.000 δικαιούχους στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη, ύψους 50 εκατ. ευρώ.
  • Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση 109 παλαιών κτηρίων του Δημοσίου και πανεπιστημίων, ύψους 117 εκατ. ευρώ.
  • Πρόγραμμα «ΦΟΙΒΟΣ - ΑΘΗΝΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων (δημοτικά, νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί) ύψους 45 εκατ. ευρώ.
  • Δράση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στη βιομηχανία ύψους 50 εκατ. ευρώ.
  • Σιδηροδρομικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας και επεκτάσεων ύψους 320 εκατ. ευρώ.

Σταθμοί φόρτισης λεωφορείων ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε σχετικά:

«Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία.

Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα, που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μάς επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από διεθνείς κρίσεις. Ταυτόχρονα, διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν.

Αυτή είναι η Ελλάδα που χτίζουμε. Με ισχυρή φωνή στην Ευρώπη, δυναμική οικονομία και μεγαλύτερη ασφάλεια για την κοινωνία».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2026 - 15:34
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο ρόλος της Βουλής στο ντέρμπι του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ο ρόλος της Βουλής στο ντέρμπι του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ

Ελευσίνα: Τι είπε ο 32χρονος που δέχτηκε επίθεση από ακροδεξιούς – Αναζητούνται οι δράστες
Ειδήσεις

Ελευσίνα: Τι είπε ο 32χρονος που δέχτηκε επίθεση από ακροδεξιούς – Αναζητούνται οι δράστες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Εν μέσω εντάσεων η συζήτηση για τον προϋπολογισμό ύψους 2 τρις στην ΕΕ
Ειδήσεις

Bloomberg: Εν μέσω εντάσεων η συζήτηση για τον προϋπολογισμό ύψους 2 τρις στην ΕΕ

Τι αλλάζει στα «κόκκινα» δάνεια – Νέοι κανόνες για servicers, ρυθμίσεις και πλειστηριασμούς
Οικονομία

Τι αλλάζει στα «κόκκινα» δάνεια – Νέοι κανόνες για servicers, ρυθμίσεις και πλειστηριασμούς

Τι έγινε στο Eurogroup: «Άκυρο» στην Ελλάδα για νέα μέτρα, με κομψές και αμφίσημες διατυπώσεις
Οικονομία

Τι έγινε στο Eurogroup: «Άκυρο» στην Ελλάδα για νέα μέτρα, με κομψές και αμφίσημες διατυπώσεις

Πιερρακάκης: «Στοίχημα» η προστασία από ενεργειακό κόστος με διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας
Πολιτική

Πιερρακάκης: «Στοίχημα» η προστασία από ενεργειακό κόστος με διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/10/2026 - 16:20

Επιχειρηματική ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον διαρκών προκλήσεων με την υποστήριξη του Allwyn Forward

Ειδήσεις
09/10/2026 - 16:18

Σαξονία-Άνχαλτ: Η BMW γυρίζει την πλάτη στην AfD, που στρέφεται στην Tesla

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/10/2026 - 16:17

Allwyn: Νέες αγορές μετοχών από βασικό μέτοχο ύψους €11,6 εκατ. ευρώ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/10/2026 - 16:12

Αναστέλλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις οι αλιείς: Περιμένουν τις κυβερνητικές δεσμεύσεις

Ειδήσεις
09/10/2026 - 16:11

Bloomberg: Εν μέσω εντάσεων η συζήτηση για τον προϋπολογισμό ύψους 2 τρις στην ΕΕ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:59

Νάβι Πιλάι: Ίσως μοιραστώ το Νόμπελ Ειρήνης με τον Τραμπ – Η χιουμοριστική αντίδρασή της

Ανεμοδείκτης
09/10/2026 - 15:54

Ο Στίβεν Κινγκ περιέλαβε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
09/10/2026 - 15:48

Ανδρουλάκης από Καστελόριζο: Αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:46

Κομισιόν: Η καταστολή κατά ΛΟΑΤΚΙ+ και ΜΜΕ απομακρύνει την Τουρκία από την ευρωπαϊκή προοπτική

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:34

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Δεν θα συμβιβαστούμε με τη θεωρία του ανθρώπινου λάθους»

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:33

Συνελήφθη ξανά ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο

Οικονομία
09/10/2026 - 15:22

Ευρωπαϊκό «πράσινο φως» για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια

Χρηματιστήρια
09/10/2026 - 15:19

Wall Street: «Χρυσό» τρίμηνο $19 δισ. για τις μετοχές – Οι πρωταγωνιστές και οι… ριγμένοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2026 - 15:11

Παπαγαρυφάλλου (Alpha Bank): Κλίμακα, νέες δυνατότητες και στρατηγικές συνεργασίες κρίνουν την επιτυχία στην τραπεζική

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
09/10/2026 - 15:08

Ο ρόλος της Βουλής στο ντέρμπι του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:06

Ελευσίνα: Τι είπε ο 32χρονος που δέχτηκε επίθεση από ακροδεξιούς – Αναζητούνται οι δράστες

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:01

«Οργή» Μερτς για την παρουσία Σρέντερ στα γενέθλια του Πούτιν

Εμπορεύματα
09/10/2026 - 14:50

ΕΕ: «Στο τραπέζι» η επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών

Πολιτική
09/10/2026 - 14:46

Μαργαρίτης: «Αδειάζει» τον Κωνσταντόπουλο για την αντιπαράθεσή του με την Παπαδοπούλου

Οικονομία
09/10/2026 - 14:45

Ανάκαμψη για το Bitcoin μετά το sell off – Εκροές στα crypto ETF

Ειδήσεις
09/10/2026 - 14:35

Ιταλία: Εγκρίθηκε η αμφιλεγόμενη εκλογική μεταρρύθμιση της Μελόνι - Με μπόνους εδρών οι εκλογές

Ειδήσεις
09/10/2026 - 14:13

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών

Πολιτική
09/10/2026 - 14:10

Χρηστίδης: Να καλυφθούν άμεσα τα «εκ παραδρομής» κενά στα σχολεία του Νοτίου Τομέα

Ειδήσεις
09/10/2026 - 14:02

Γαλλία: Το μέλλον των κινητοποιήσεων, οι κυβερνητικές παραχωρήσεις και η στάση των αγορών

Ειδήσεις
09/10/2026 - 13:57

Χίτλερ Μουσολίνι: Ένα όνομα που δύσκολα περνά απαρατήρητο στις εκλογές

Ειδήσεις
09/10/2026 - 13:50

Από το «Dexit» στον συμβιβασμό: Η AfD μαλακώνει τη στάση της για το ευρώ με το βλέμμα στην εξουσία

Οικονομία
09/10/2026 - 13:48

Οι Έλληνες ταξιδεύουν στη Βουλγαρία για να βάλουν βενζίνη - Διαφορά 45 λεπτών στην αντλία

Ειδήσεις
09/10/2026 - 13:43

ΕΕ: Προκαταρκτική συμφωνία για την εποπτεία των κεφαλαιαγορών – Αντιδράσεις από την Κομισιόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
09/10/2026 - 13:38

Ο Θεοχάρης Τσιρόπουλος αναλαμβάνει Υπεύθυνος του Δικτύου Συνεργατών του Ομίλου Softweb

Πολιτική
09/10/2026 - 13:31

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Έχει πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ