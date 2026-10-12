ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Allianz Trade: Τρεις ταχύτητες στην παγκόσμια οικονομία – Ποιοι κλάδοι ξεχωρίζουν στην Ελλάδα έως το 2027
Οικονομία
14:57 - 12 Οκτ 2026

Allianz Trade: Τρεις ταχύτητες στην παγκόσμια οικονομία – Ποιοι κλάδοι ξεχωρίζουν στην Ελλάδα έως το 2027

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Με τρεις διαφορετικές ταχύτητες που καθορίζονται από τρεις διαφορετικούς παράγοντες κινείται η παγκόσμια οικονομία προς το 2027, σύμφωνα με τον Άτλαντα Κλάδων 2026 της Allianz Trade. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του παγκόσμιου ηγέτη στην Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων, η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο +2,5% το 2026, πριν ανακάμψει στο +2,9% το 2027, με τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, οι γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις, καθώς και ο κατακερματισμός των αλυσίδων εφοδιασμού συνεχίζουν να επιβαρύνουν τις προοπτικές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο τεχνολογικός κλάδος που συνδέεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, με τις επενδύσεις σε υποδομές από τους μεγαλύτερους παίκτες της ψηφιακής οικονομίας να εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 725 δισ. δολάρια το 2026 και θα ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια το 2027, οδηγώντας τις πωλήσεις ημιαγωγών παγκοσμίως στο 1,5 τρισ. δολάρια. Ο «υπερκύκλος» αυτός διευρύνει την απόσταση μεταξύ των κλάδων που επωφελούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και εκείνων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος και ασθενή ζήτηση.

Ο Άτλας Κλάδων 2026 της Allianz Trade αναλύει τις συνθήκες που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις σε 17 κλάδους της οικονομίας, σε 70 χώρες, αξιολογώντας με βάση τη μεθοδολογία που η ίδια έχει αναπτύξει, τον κίνδυνο μη πληρωμής με βάση τη ζήτηση, την κερδοφορία, τη ρευστότητα και το λειτουργικό και ρυθμιστικό περιβάλλον.

Οι τρεις πιο ανθεκτικοί κλάδοι: Φαρμακοβιομηχανία, Λογισμικό & Πληροφορική, Ενέργεια

Η Allianz Trade κατατάσσει τον κίνδυνο των επιμέρους κλάδων σε τέσσερις κατηγορίες: Χαμηλό, Μεσαίο, Ευαίσθητο και Υψηλό. Κανένας από τους βασικούς βιομηχανικούς κλάδους δεν κατατάσσεται σήμερα στην κατηγορία «Υψηλού Κινδύνου». Την ισχυρότερη εικόνα παρουσιάζει η Φαρμακοβιομηχανία, εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού και των καινοτομιών που προκύπτουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τους πιο ανθεκτικούς κλάδους συμπληρώνουν το Λογισμικό και η Πληροφορική, που ενισχύονται από τη συνεχή ψηφιοποίηση, καθώς και η Ενέργεια, που υποστηρίζεται από την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ άλλων λόγω της επέκτασης των data centers, καθώς και τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Οι τρεις πιο ευάλωτοι κλάδοι: Αυτοκινητοβιομηχανία, Κλωστοϋφαντουργία, Χημική Βιομηχανία

Στον αντίποδα, μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται η Αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς ο ανταγωνισμός από τους Κινέζους κατασκευαστές συμπιέζει τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους, η Κλωστοϋφαντουργία, λόγω του αυξανόμενου κόστους και της ασθενούς καταναλωτικής ζήτησης και η Χημική Βιομηχανία, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου το υψηλό ενεργειακό κόστος περιορίζει την ανταγωνιστικότητα, σε σύγκριση π.χ. με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ελλάδα: Τουρισμός και επενδύσεις δίνουν ώθηση σε βασικούς κλάδους

Στην Ελλάδα, θετικότερη εικόνα παρουσιάζουν οι κλάδοι που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον Τουρισμό. Η ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων και βραχυχρόνιων μισθώσεων ενισχύει τη δραστηριότητα στις κατασκευές, τον οικιακό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ενώ η συνεχιζόμενη άνοδος των τουριστικών αφίξεων δίνει ώθηση και στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, το οποίο κερδίζει μερίδια έναντι των υπηρεσιών εστίασης.

Σημαντική ώθηση δίνουν και οι επενδύσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύοντας ιδιαίτερα τους κλάδους της Ενέργειας, της Πληροφορικής και των Κατασκευών, με σημαντικούς πόρους να κατευθύνονται στην πράσινη μετάβαση, τις ΑΠΕ, τα ενεργειακά δίκτυα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι εξίσου θετική σε όλους τους κλάδους. Η Ένδυση και η Υπόδηση βρίσκονται υπό πίεση από τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό και τις εισαγωγές χαμηλού κόστους, με επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγή και τις εξαγωγές. Την ίδια στιγμή, το υψηλό ενεργειακό κόστος συνεχίζει να επιβαρύνει δραστηριότητες όπως οι Μεταφορές και τα Logistics, διαμορφώνοντας μια μικτή εικόνα για την ελληνική αγορά, με ισχυρές αναπτυξιακές ευκαιρίες αλλά και επίμονες πιέσεις σε επιμέρους κλάδους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ παρουσίασε σχέδιο αποτροπής ρωσικής επίθεσης κατά της Ευρώπης
Ειδήσεις

Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ παρουσίασε σχέδιο αποτροπής ρωσικής επίθεσης κατά της Ευρώπης

Το Πλαίσιο εγκαινιάζει στην Πάτρα το νέο, υπερσύγχρονο κατάστημά του
Επιχειρήσεις

Το Πλαίσιο εγκαινιάζει στην Πάτρα το νέο, υπερσύγχρονο κατάστημά του

ifo: Νέα αύξηση στις ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση – Πιέσεις σε ηλεκτρονικά και χημικά
Ειδήσεις

ifo: Νέα αύξηση στις ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση – Πιέσεις σε ηλεκτρονικά και χημικά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Η ελληνοαμερικανική συνεργασία αποκτά «απτό περιεχόμενο»: την ενέργεια και την άμυνα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η ελληνοαμερικανική συνεργασία αποκτά «απτό περιεχόμενο»: την ενέργεια και την άμυνα

Ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια: Γιατί δεν έχουν κανένα άμεσο όφελος νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Οικονομία

Ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια: Γιατί δεν έχουν κανένα άμεσο όφελος νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ευρωπαϊκό «πράσινο φως» για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια
Οικονομία

Ευρωπαϊκό «πράσινο φως» για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια

Ελληνικές εξαγωγές: Άλμα 26,7% τον Αύγουστο – Στο +16,5% η άνοδος στο οκτάμηνο του 2026
Οικονομία

Ελληνικές εξαγωγές: Άλμα 26,7% τον Αύγουστο – Στο +16,5% η άνοδος στο οκτάμηνο του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/10/2026 - 15:21

Κόστα: Αμετακίνητη η ΕΕ για τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας

Magazino
12/10/2026 - 15:18

Η ζωντανή ιστορία των μεταλλείων Σερίφου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Επιχειρήσεις
12/10/2026 - 15:15

HSBC: Νέα πολιτική αμοιβών – Τέλος τα επιδόματα, αυξάνονται τα μπόνους

Ειδήσεις
12/10/2026 - 15:02

Δακτύλιος Αθήνας: Σε ισχύ από σήμερα τα μέτρα κυκλοφορίας - Ποια οχήματα εξαιρούνται

Οικονομία
12/10/2026 - 14:57

Allianz Trade: Τρεις ταχύτητες στην παγκόσμια οικονομία – Ποιοι κλάδοι ξεχωρίζουν στην Ελλάδα έως το 2027

Ειδήσεις
12/10/2026 - 14:50

Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ παρουσίασε σχέδιο αποτροπής ρωσικής επίθεσης κατά της Ευρώπης

Επιχειρήσεις
12/10/2026 - 14:49

Το Πλαίσιο εγκαινιάζει στην Πάτρα το νέο, υπερσύγχρονο κατάστημά του

Ειδήσεις
12/10/2026 - 14:43

ifo: Νέα αύξηση στις ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση – Πιέσεις σε ηλεκτρονικά και χημικά

Ειδήσεις
12/10/2026 - 14:37

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Πού θα «χτυπήσει»

Ειδήσεις
12/10/2026 - 14:35

ifo: Γιατί οι προσδοκίες διαμορφώνουν την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/10/2026 - 14:30

GR.EC.A.: Αντιδράσεις στην απαγόρευση μετρητών στις αντικαταβολές – Κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/10/2026 - 14:24

Ο Μιχάλης Κουβελιώτης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN

Ειδήσεις
12/10/2026 - 14:15

Νόμπελ Οικονομίας 2026: Στους Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γούντφορντ για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση κρίσεων

Επιχειρήσεις
12/10/2026 - 14:10

ΕΣΠ: Έξι συγκεκριμένες παρεμβάσεις για φορολογία, ρευστότητα, χρηματοδότηση και κόστος λειτουργίας των ΜμΕ

Ανεμοδείκτης
12/10/2026 - 14:06

Εταιρική ευθύνη από τους κολοσσούς των κοινωνικών δικτύων; Σωθήκαμε…

Ναυτιλία
12/10/2026 - 14:02

Επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και ανοικτά του Ομάν – Δύο ναυτικοί αγνοούνται

Νομίσματα
12/10/2026 - 14:01

Ανοδικές τάσεις στην αγορά crypto – Ποιοι παράγοντες κρίνουν την πορεία του Bitcoin

Υγεία
12/10/2026 - 14:00

«Άλμα Ζωής»: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού

Πολιτική
12/10/2026 - 13:53

Αναλυτικά όσα προβλέπει το νομοσχέδιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
12/10/2026 - 13:43

Οι Κλωστοϋφαντουργοί ζητούν ένταξη στο νέο πακέτο στήριξης για το ενεργειακό κόστος

Οικονομία
12/10/2026 - 13:43

ΤτΕ: Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026 μετά το «άλμα» του Σεπτεμβρίου

Πολιτική
12/10/2026 - 13:43

ΠΑΣΟΚ: Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξιοί συμπράττουν και χτυπούν τον Νίκο Ανδρουλάκη

Ναυτιλία
12/10/2026 - 13:36

Νέα ιδιοκτησία για δύο ιστορικά ευρωπαϊκά ναυπηγεία

Αυτοδιοίκηση
12/10/2026 - 13:30

Δούκας: Δεν υπάρχει Δημοκρατία χωρίς πολίτες που να την υπερασπίζονται καθημερινά

Εμπορεύματα
12/10/2026 - 13:27

Παραμένει στα ύψη το πετρέλαιο - Στα $105 η τιμή του Brent

Πολιτική
12/10/2026 - 13:02

Ανεβαίνουν οι τόνοι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ – Στο επίκεντρο οι υποθέσεις Παπαδοπούλου-Καρτερού

Εργασιακά
12/10/2026 - 12:57

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 25 Νοεμβρίου – Τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων

Πολιτική
12/10/2026 - 12:52

Απαγόρευση facebook, Instagram και TikTok στα παιδιά έως 15 ετών - Εκτός ρύθμισης το Youtube

Ειδήσεις
12/10/2026 - 12:51

Σαντιάγο Αμπασκάλ: Από τα «σπλάχνα» του Λαϊκού Κόμματος στην ηγεσία της ισπανικής ακροδεξιάς

Οικονομία
12/10/2026 - 12:39

ΙΕΛΚΑ: Στα €26 δισ. η ετήσια δαπάνη για είδη παντοπωλείου – Πώς άλλαξε το καλάθι των νοικοκυριών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ