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Πόθεν Έσχες 2026: Έως τις 3 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων
Οικονομία
17:41 - 20 Οκτ 2026

Πόθεν Έσχες 2026: Έως τις 3 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων

Reporter.gr Newsroom

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Πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ετήσιων δηλώσεων Πόθεν Έσχες 2026, καθώς οι υπόχρεοι καλούνται να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά τη διαδικασία έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη πλατφόρμα pothen.gr, η υποβολή των δηλώσεων ξεκίνησε στις 3 Αυγούστου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 3 Νοεμβρίου.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Πριν από την οριστική υποβολή, είναι απαραίτητο να ελεγχθούν προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί αυτόματα, καθώς και να προστεθούν οι πληροφορίες που δεν έχουν αντληθεί από τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά συστήματα.

Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση Πόθεν Έσχες

Η υποχρέωση υποβολής αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που κατέχουν θέσεις ή ασκούν ιδιότητες στον δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μεταξύ των υπόχρεων συγκαταλέγονται πολιτικά πρόσωπα, αιρετοί εκπρόσωποι, συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών και στελεχών, αλλά και επαγγελματίες που εμπίπτουν στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Οι κατηγορίες των προσώπων που οφείλουν να υποβάλουν δήλωση καθορίζονται από την ιδιότητα που κατέχουν και τις προβλέψεις του νόμου 5026/2023.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και, όπου απαιτείται, τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ). Στη δήλωση καταγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο έτος, ενώ προβλέπονται αντίστοιχες υποχρεώσεις και για τους συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για τα ανήλικα τέκνα, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Πώς υποβάλλεται η δήλωση στην πλατφόρμα pothen.gr

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Αφού συνδεθούν, καλούνται να εξετάσουν τα στοιχεία που εμφανίζονται στην πλατφόρμα και να συμπληρώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου η δήλωση να αποτυπώνει με ακρίβεια την περιουσιακή τους κατάσταση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο έλεγχος των δεδομένων που μεταφέρονται αυτόματα από τράπεζες και άλλους αρμόδιους φορείς. Η αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων δεν απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι η δήλωση είναι πλήρης και ορθή.

Εφόσον ορισμένες πληροφορίες δεν έχουν καταχωριστεί αυτόματα, θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον ίδιο τον υπόχρεο, όπου αυτό προβλέπεται.

Ποια στοιχεία πρέπει να ελεγχθούν πριν από την οριστική υποβολή

Πριν ολοκληρώσουν τη διαδικασία, οι υπόχρεοι θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία που αφορούν:

  • Τραπεζικούς λογαριασμούς και καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών στους οποίους συμμετέχουν ως συνδικαιούχοι.
  • Επενδυτικά προϊόντα, όπως μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.
  • Ακίνητα, οχήματα και εταιρικές συμμετοχές, τα οποία πρέπει να αποτυπώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.
  • Τραπεζικές θυρίδες και λοιπά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε δήλωση.

Εάν διαπιστωθούν λάθη, ελλείψεις ή ανακρίβειες, είναι απαραίτητο να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις πριν από την οριστικοποίηση. Η ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των δηλωθέντων στοιχείων εξακολουθεί να βαρύνει τον υπόχρεο, ακόμη και όταν μέρος των πληροφοριών έχει συμπληρωθεί αυτόματα.

Τι προβλέπεται για διορθώσεις μετά την υποβολή

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων μετά την υποβολή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

Ωστόσο, η δυνατότητα τροποποίησης μιας δήλωσης δεν συνεπάγεται παράταση της αρχικής προθεσμίας. Για τον λόγο αυτό, οι υπόχρεοι θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία και να επιβεβαιώσουν ότι η δήλωσή τους έχει υποβληθεί και οριστικοποιηθεί επιτυχώς.

Η έγκαιρη υποβολή, σε συνδυασμό με τον σχολαστικό έλεγχο όλων των στοιχείων, αποτελεί βασικό βήμα για την αποφυγή παραλείψεων και προβλημάτων κατά τον έλεγχο των δηλώσεων Πόθεν Έσχες.

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