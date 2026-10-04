Η λίμνη που εξαφανίζεται: SOS για την Κορώνεια

Πριν από την επέλαση της ξηρασίας, η λίμνη Κορώνεια στη βόρεια Ελλάδα ήταν ένας προστατευόμενος υγρότοπος, καταφύγιο για χιλιάδες μεταναστευτικά και υδρόβια πουλιά, μεταξύ των οποίων και φλαμίνγκο, αλλά και πόλος έλξης για τουρίστες, καθώς και για ντόπιους ψαράδες και αγρότες.

Σήμερα, έπειτα από μια δεκαετία χαμηλών βροχοπτώσεων και υπεράντλησης νερού για άρδευση, η Κορώνεια, που κάποτε ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, έχει συρρικνωθεί σε λιγότερο από το ένα δέκατο του αρχικού της μεγέθους, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το νερό που έχει απομείνει συγκεντρώνεται σε μια σειρά από θολές, λασπώδεις λιμνούλες, ενώ η εκτεθειμένη κοίτη της λίμνης έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λασπώδη έκταση, γεμάτη ρωγμές και ασπρισμένη από τον ήλιο που τη χτυπά για χρόνια, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters.

Η περιοχή έχει πλέον γίνει σύμβολο του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή και η ξηρασία επηρεάζουν τη βόρεια Ελλάδα, όπου οι βροχοπτώσεις έχουν γίνει πιο απρόβλεπτες και οι αγρότες, ολοένα και πιο απελπισμένοι να βρουν νερό, αντλούν όλο και περισσότερο από τη λίμνη για να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους.

Το πρόβλημα επηρέασε μεγάλο μέρος της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι, όταν οι καύσωνες και οι χαμηλές βροχοπτώσεις συρρίκνωσαν ποτάμια και λίμνες, φτάνοντάς τα σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα, επηρεάστηκε η μεταφορά εμπορευμάτων και περιορίστηκε η παραγωγή ενέργειας.

«Γνωρίζαμε τη λίμνη στις καλές της εποχές, με ψαράδες, με άφθονο νερό, ένα υπέροχο πάρκο και όμορφα τοπία με πουλιά. Σήμερα, αυτό που βλέπουμε είναι απογοητευτικό», δήλωσε ο Κώστας Χατζηβουλγαρίδης, επικεφαλής της κοινότητας Αγίου Βασιλείου, που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης.

Οι χαμηλές βροχοπτώσεις και η άνοδος της θερμοκρασίας πλήττουν τη λίμνη

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι οι υδάτινοι πόροι της λίμνης άρχισαν να μειώνονται μετά την ιδιαίτερα βροχερή περίοδο του 2015-2016. Έκτοτε, τα χρόνια με χαμηλές βροχοπτώσεις και θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο έχουν οδηγήσει στην εξάτμιση όχι μόνο των υδάτων της λίμνης, αλλά και των πηγών που κάποτε την τροφοδοτούσαν.

Δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δείχνουν ότι η επιφάνεια της λίμνης έχει συρρικνωθεί στα 2,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα, από 34,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2016.

«Ο βασικός παράγοντας πίσω από την πτώση της στάθμης της λίμνης είναι αναμφίβολα η ετήσια βροχόπτωση στη λεκάνη απορροής της, η οποία τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια ανέρχεται κατά μέσο όρο σε περίπου 400 χιλιοστά. Αυτό είναι περίπου 150 χιλιοστά λιγότερο από ό,τι τις προηγούμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Δημήτρης Παπαδήμος, επικεφαλής διαχείρισης υδατικών πόρων και κλιματικής αλλαγής στο Εθνικό Κέντρο Υγροτόπων, από το γραφείο του στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, καθώς οι μέσες τοπικές θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, η εξάτμιση έχει αυξηθεί κατά 100 έως 150 χιλιοστά ετησίως, ανέφερε.

Το πρόβλημα οφείλεται εν μέρει και στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι αγρότες, που αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερη ανάγκη για νερό για τα ζώα και τις καλλιέργειές τους, χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια το νερό της λίμνης για να αντισταθμίσουν τη μειωμένη βροχόπτωση, σύμφωνα με κατοίκους και αξιωματούχους.

Όταν δημοσιογράφος του Reuters επισκέφθηκε την περιοχή τον περασμένο μήνα, ένας αγρότης χρησιμοποιούσε μια τεράστια αντλία για να αντλεί νερό από ό,τι έχει απομείνει από τη λίμνη και να το διοχετεύει στα χωράφια του.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι έχουν λάβει μέτρα από τότε που το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε, το 2013, ότι η Ελλάδα δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα για την προστασία της Κορώνειας από την υπεράντληση για άρδευση, τις παράνομες γεωτρήσεις και τη ρύπανση.

Ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ελληνικού υπουργείου Περιβάλλοντος, Πέτρος Βαρελίδης, δήλωσε στο Reuters ότι πλέον εφαρμόζεται αυστηρότερη παρακολούθηση, με στόχο τον περιορισμό της άρδευσης.