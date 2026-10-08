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Η Γη κατέγραψε ρεκόρ ατμοσφαιρικής υγρασίας τον Σεπτέμβριο - Ανησυχία για ακραίες βροχοπτώσεις
Περιβάλλον
07:52 - 08 Οκτ 2026

Η Γη κατέγραψε ρεκόρ ατμοσφαιρικής υγρασίας τον Σεπτέμβριο - Ανησυχία για ακραίες βροχοπτώσεις

Reporter.gr Newsroom

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Ένα ακόμη σημαντικό κλιματικό ρεκόρ μόλις καταρρίφθηκε. Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, τα επίπεδα υγρασίας στην ατμόσφαιρα της Γης ήταν τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα, σύμφωνα με τα δεδομένα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας καιρού και κλίματος, τα οποία φτάνουν μέχρι το 1940.

Το ρεκόρ αυτό είναι αξιοσημείωτο λόγω του πόσο πολύ ξεπέρασε τον μέσο όρο. Τα επίπεδα υγρασίας ήταν 6,5% υψηλότερα από τον μέσο όρο του Σεπτεμβρίου για την περίοδο 1991-2020, γεγονός που καθιστά τον συγκεκριμένο μήνα τον πιο ακραία αποκλίνοντα μήνα που έχει καταγραφεί ποτέ.

Αυτός είναι ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο καταρρίπτεται ένα τέτοιο ρεκόρ και πιθανότατα σηματοδοτεί την αρχή μιας σειράς νέων ρεκόρ υγρασίας για τον πλανήτη, καθώς το ισχυρότερο Ελ Νίνιο που έχει καταγραφεί ποτέ, σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη, αυξάνει την ικανότητα της ατμόσφαιρας να συγκρατεί υδρατμούς.

Τον περασμένο μήνα, τα ρεκόρ υγρασίας δεν περιορίστηκαν σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτη. Επηρέασαν περιοχές από τον ισημερινό έως τους πόλους και αφορούσαν περίπου το 10% της επιφάνειας της Γης.

Περίπου το 17% του πλανήτη κατέγραψε μηνιαία βροχόπτωση που βρισκόταν στο ανώτερο 10% των ιστορικών τιμών — επίσης ρεκόρ για τον Σεπτέμβριο.

Παρόλο που το επίπεδο υγρασίας στην ατμόσφαιρα δεν συνδέεται άμεσα και απόλυτα με την ποσότητα της βροχής, η μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα ακραίων βροχοπτώσεων, εφόσον υπάρχει κάποιος μηχανισμός που μπορεί να την «πιέσει» και να την απομακρύνει από την ατμόσφαιρα, όπως ένα μέτωπο κακοκαιρίας ή ένα σύστημα χαμηλών πιέσεων.

Στη σειρά άρθρων «Floods Above», η Washington Post παρουσίασε λεπτομερώς το έτος-ρεκόρ του 2024 όσον αφορά την ατμοσφαιρική υγρασία και τις σοβαρές επιπτώσεις που είχε σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το 2027 να καταρρίψει το ρεκόρ που σημειώθηκε το 2024, με ακόμη πιο ακραίες βροχοπτώσεις να ακολουθούν.

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