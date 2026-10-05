Χρηματιστήριο: Στοίχημα η σταθεροποίηση μετά τις δύο πτωτικές συνεδριάσεις 

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (2/10), ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.636,54 μονάδες, έχοντας δοκιμάσει σχεδόν ακριβώς τον κινητό μέσο όρο 60 ημερών, ο οποίος βρίσκεται περίπου στις 2.620 μονάδες. Η ζώνη 2.620-2.635 μονάδων αποτελεί την πρώτη σημαντική περιοχή στήριξης, ενώ μια επιστροφή πάνω από τις 2.670-2.680 μονάδες θα αποτελούσε την πρώτη ένδειξη ότι η αγορά επιχειρεί να σταθεροποιηθεί.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα στον τραπεζικό δείκτη, όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή. Ο ΔΤΡ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.135 μονάδες, με την περιοχή των 3.100-3.115 μονάδων να αποτελεί την πρώτη στήριξη. Από την άλλη πλευρά, μια κίνηση πάνω από τις 3.200-3.225 μονάδες θα περιόριζε τη βραχυπρόθεσμη τεχνική επιδείνωση.
Οι μετοχές που ξεχωρίζουν
Στους τίτλους που εμφάνισαν σχετική ανθεκτικότητα ξεχώρισε την Παρασκευή η Metlen, η οποία έκλεισε στα 49 ευρώ, με άνοδο 1,32%, κόντρα στο πτωτικό κλίμα της αγοράς. Η ζώνη των 49,50-50 ευρώ αποτελεί την πρώτη αντίσταση, ενώ η διατήρηση της μετοχής πάνω από τα 48 ευρώ συντηρεί τη θετική βραχυπρόθεσμη εικόνα.
Ανάλογη εικόνα και για τη Cenergy Holdings, η οποία έκλεισε στα 24,20 ευρώ, ενισχυμένη κατά 1,26%. Μια ανοδική διάσπαση της περιοχής 24,20-24,50 ευρώ θα έφερνε στο προσκήνιο τα επίπεδα των 25-25,10 ευρώ, ενώ στα χαμηλότερα επίπεδα τα 23,20 ευρώ αποτελούν την πρώτη σημαντική στήριξη.
Στα 18,18 ευρώ έκλεισαν τα ΕΛΠΕ, με μικρή υποχώρηση, χωρίς ωστόσο να αλλάζει, σύμφωνα με την τεχνική εικόνα, η μεσοπρόθεσμη ανοδική δομή της μετοχής. Η πρώτη στήριξη εντοπίζεται στα 17,90-18 ευρώ, ενώ αντίσταση αποτελεί η περιοχή των 18,50-18,60 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τα περιθώρια διύλισης, η υποχώρηση των τιμών του αργού δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε επιδείνωσή τους, στοιχείο που παραμένει στο επίκεντρο της επενδυτικής παρακολούθησης.
Στο μικροσκόπιο ο πληθωρισμός
Στο μέτωπο της οικονομίας, ιδιαίτερη σημασία έχει η πορεία του πληθωρισμού. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat έδειξε επιτάχυνση του εναρμονισμένου πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 5,1% τον Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, έναντι 3,8% στην Ευρωζώνη.
Τα αναλυτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου αναμένονται από την ΕΛΣΤΑΤ στις 9 Οκτωβρίου, με την πορεία των τιμών να παραμένει κρίσιμη παράμετρος για τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις.
Παράλληλα, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 8 Ιανουαρίου 2027.
Το διεθνές περιβάλλον
Στις διεθνείς αγορές, η Wall Street έκλεισε ανοδικά την Παρασκευή (2/10), καθώς τα ασθενέστερα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ περιόρισαν τις προσδοκίες για άμεση νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed.
Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε μόλις 29.000 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,2%.
Τέλος, στην Ευρώπη, οι μετοχές ανέκαμψαν μετά τις ισχυρές πιέσεις της προηγούμενης συνεδρίασης, ωστόσο η αγορά ομολόγων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διαμόρφωση των αποτιμήσεων.