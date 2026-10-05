Χρηματιστήριο: Στοίχημα η σταθεροποίηση μετά τις δύο πτωτικές συνεδριάσεις 

Σε αναζήτηση σταθεροποίησης βρίσκεται η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μετά τις δύο έντονα πτωτικές συνεδριάσεις, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται σε κρίσιμη τεχνική περιοχή και τις τράπεζες να παραμένουν στο επίκεντρο των πιέσεων. Την ίδια ώρα, το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να απαιτεί αυξημένη προσοχή, καθώς οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων λειτουργούν ως αντίβαρο στις αποτιμήσεις των μετοχών.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (2/10), ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.636,54 μονάδες, έχοντας δοκιμάσει σχεδόν ακριβώς τον κινητό μέσο όρο 60 ημερών, ο οποίος βρίσκεται περίπου στις 2.620 μονάδες. Η ζώνη 2.620-2.635 μονάδων αποτελεί την πρώτη σημαντική περιοχή στήριξης, ενώ μια επιστροφή πάνω από τις 2.670-2.680 μονάδες θα αποτελούσε την πρώτη ένδειξη ότι η αγορά επιχειρεί να σταθεροποιηθεί.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στον τραπεζικό δείκτη, όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή. Ο ΔΤΡ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.135 μονάδες, με την περιοχή των 3.100-3.115 μονάδων να αποτελεί την πρώτη στήριξη. Από την άλλη πλευρά, μια κίνηση πάνω από τις 3.200-3.225 μονάδες θα περιόριζε τη βραχυπρόθεσμη τεχνική επιδείνωση.

Οι μετοχές που ξεχωρίζουν

Στους τίτλους που εμφάνισαν σχετική ανθεκτικότητα ξεχώρισε την Παρασκευή η Metlen, η οποία έκλεισε στα 49 ευρώ, με άνοδο 1,32%, κόντρα στο πτωτικό κλίμα της αγοράς. Η ζώνη των 49,50-50 ευρώ αποτελεί την πρώτη αντίσταση, ενώ η διατήρηση της μετοχής πάνω από τα 48 ευρώ συντηρεί τη θετική βραχυπρόθεσμη εικόνα.

Ανάλογη εικόνα και για τη Cenergy Holdings, η οποία έκλεισε στα 24,20 ευρώ, ενισχυμένη κατά 1,26%. Μια ανοδική διάσπαση της περιοχής 24,20-24,50 ευρώ θα έφερνε στο προσκήνιο τα επίπεδα των 25-25,10 ευρώ, ενώ στα χαμηλότερα επίπεδα τα 23,20 ευρώ αποτελούν την πρώτη σημαντική στήριξη.

Στα 18,18 ευρώ έκλεισαν τα ΕΛΠΕ, με μικρή υποχώρηση, χωρίς ωστόσο να αλλάζει, σύμφωνα με την τεχνική εικόνα, η μεσοπρόθεσμη ανοδική δομή της μετοχής. Η πρώτη στήριξη εντοπίζεται στα 17,90-18 ευρώ, ενώ αντίσταση αποτελεί η περιοχή των 18,50-18,60 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα περιθώρια διύλισης, η υποχώρηση των τιμών του αργού δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε επιδείνωσή τους, στοιχείο που παραμένει στο επίκεντρο της επενδυτικής παρακολούθησης.

Στο μικροσκόπιο ο πληθωρισμός

Στο μέτωπο της οικονομίας, ιδιαίτερη σημασία έχει η πορεία του πληθωρισμού. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat έδειξε επιτάχυνση του εναρμονισμένου πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 5,1% τον Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, έναντι 3,8% στην Ευρωζώνη.

Τα αναλυτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου αναμένονται από την ΕΛΣΤΑΤ στις 9 Οκτωβρίου, με την πορεία των τιμών να παραμένει κρίσιμη παράμετρος για τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις.

Παράλληλα, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 8 Ιανουαρίου 2027.

Το διεθνές περιβάλλον

Στις διεθνείς αγορές, η Wall Street έκλεισε ανοδικά την Παρασκευή (2/10), καθώς τα ασθενέστερα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ περιόρισαν τις προσδοκίες για άμεση νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed.

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε μόλις 29.000 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,2%.

Τέλος, στην Ευρώπη, οι μετοχές ανέκαμψαν μετά τις ισχυρές πιέσεις της προηγούμενης συνεδρίασης, ωστόσο η αγορά ομολόγων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διαμόρφωση των αποτιμήσεων.