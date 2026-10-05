Μητσοτάκης: Νέα... επιστολή στην ΕΕ για δημοσιονομική ευελιξία – «Όχι» σε τουρκική συμμετοχή στο SAFE

Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Λιθουανού προέδρου, Γκιτάνας Ναουσέντα, στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε μία καλή ευκαιρία για να στείλει νέο μήνυμα στην ΕΕ για δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να υπάρξουν επιπλέον παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών έναντι της ενεργειακής κρίσης. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE.

«Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή», τόνισε αρχικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των δηλώσεων που ακολούθησαν της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου, τη Δευτέρα (05/10).

«Η Λιθουανία γνωρίζει ότι η ελευθερία ποτέ δεν είναι δεδομένη γι’ αυτό και επέλεξε τον δρόμο της Ευρώπης» πρόσθεσε.

Επίσης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε «την απόλυτη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Λιθουανία η οποία έχει δεχθεί διαδοχικές υβριδικές επιθέσεις», προσθέτοντας ότι «αντιλαμβανόμαστε πλήρως τους φόβους για την ρωσική απειλή. Οι μη εξουσιοδοτημένες διελεύσεις, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι δολιοφθορές από όπου κι αν προέρχονται, αφορούν πια ολόκληρη την Ευρώπη και απαιτούν μια συντονισμένη απάντηση.»

Συνεχίζοντας ο Κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «αποστολή μας είναι να διαφυλάξουμε αυτήν την Ένωση της ευημερίας, της ελευθερίας, ενισχύοντας όμως ταυτόχρονα την άμυνα αλλά και την ανθεκτικότητά της.»

Για το μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «ως χώρες της μεθορίου γνωρίζουμε πολύ καλά τι θα πεί εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών. Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας κρατώντας ακέραιες τις αξίες μας και με την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο να κρίνεται πλέον στην πράξη.»

Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω τοποθέτησης της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στην πρόταση της Ελλάδος για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και μεταναστευτικής πίεσης.

Όχι στην άνευ όρων συμμετοχή τρίτων κρατών στο SAFE

Αναφερόμενος στην Τουρκία, χωρίς να την κατονομάσει, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί κάποιος στο SAFE ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ’ όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αστερίσκους.»

«Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται όχι μόνο στους πολίτες. Ξέρω, ότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλιείς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι κατά τη συνάντηση με τον Γκιτάνας Ναουσέντα συζητήθηκε το κοινό πρόγραμμα «της λεγόμενης τριάδας των προεδρείων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιρλανδία, Λιθουανία, Ελλάδα) που έχουν «μία κοινή πυξίδα που δείχνει σταθερά προς μία Ευρώπη ελεύθερη και δημοκρατική, ισχυρή και ασφαλή, ευημερούσα και ανταγωνιστική».

Ως προς τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «οι πόροι που αρχικά προτείνονται δεν ανταποκρίνονται δυστυχώς στις αυξημένες φιλοδοξίες της Ευρώπης και πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι η συνοχή ουσιαστικά δεν είναι εχθρός της ανταγωνιστικότητας. Είναι μάλλον προϋπόθεση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, με την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς να καθίσταται αναγκαία, αλλά και με την πρωτοπορία να συμβαδίζει με τη γεωγραφική ισορροπία.»

Χρειαζόμαστε μια λελογισμένη δημοσιονομική ευελιξία

Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «χρειαζόμαστε μια λελογισμένη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να μπορούν να στηρίζουν, πάντα με στοχευμένα μέτρα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον όποιο πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο μπορεί να διαθέτουν. Γι’ αυτό και προ ημερών, με επιστολή μου προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζήτησα να διατυπωθεί μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Πιστεύω ότι αν η πρόταση μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μια κοινή και έγκαιρη αντίδραση.»

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγκόσμια κρίση στην αγορά ομολόγων και σε καμία περίπτωση η χώρα μας δεν θα έθετε σε κίνδυνο την πολύ μεγάλη κατάκτηση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των αγορών προς τη βούληση της κυβέρνησης να μείνει σταθερή στον δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο για τη χώρα μας.

Όμως εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει πρόσθετα έξοδα πέρα και πάνω από αυτό το οποίο προέβλεπε από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εξαιτίας αποκλειστικά και μόνο του πληθωρισμού, ο οποίος εκπορεύεται από την ενέργεια, ενδεχομένως λογιστικά και το τονίζω πάλι λογιστικά, αυτά τα πρόσθετα έσοδα να μπορούν να αξιοποιηθούν για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης της κοινωνίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

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Οι Ουκρανοί φυλούν τις Θερμοπύλες

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας σε μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», η οποία θα σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και θα συνοδεύεται από αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της πίεσης προς τη Ρωσία, μεταξύ άλλων, μέσω των ευρωπαϊκών κυρώσεων. «Οι Ουκρανοί φυλούν σήμερα Θερμοπύλες. Κερδίζουν επάξια τον σεβασμό μας. Οφείλουμε να παραμείνουμε στο πλευρό τους», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο, ο πρωθυπουργός ζήτησε άμεση αποκλιμάκωση, προειδοποιώντας ότι η παράταση της έντασης πλήττει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξάνει το ενεργειακό κόστος, το οποίο τελικά μεταφέρεται στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα θα αναδείξει στον ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για σεβασμό του Δικαίου της Θάλασσας και της ελεύθερης διέλευσης, ενώ ανακοίνωσε ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας θα αποτελέσει προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας και ζήτημα που η Αθήνα θα αναδείξει και κατά την προεδρία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (τον Οκτώβριο).

Την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών τεχνολογικών λύσεων για την αντιμετώπιση των drones, με δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, πρότεινε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κοινή πρόκληση για τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να βρεθούν οικονομικότεροι τρόποι προστασίας του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ώστε να μην απαιτείται η χρήση πανάκριβων συστημάτων ή η απογείωση μαχητικών αεροσκαφών κάθε φορά που πρέπει να αναχαιτιστεί ένα εισερχόμενο drone.

«Αυτές είναι κοινές προκλήσεις και κοινές τεχνολογικές προκλήσεις», ανέφερε, σημειώνοντας ότι μια λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ωφελούσε όλες τις χώρες της ΕΕ και πρωτίστως εκείνες που βρίσκονται στα εξωτερικά της σύνορα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι χώρες της Βαλτικής αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις λόγω της εγγύτητάς τους στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ αντίστοιχα υπάρχουν ειδικές προκλήσεις για την Ελλάδα στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης.