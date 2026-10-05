ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Πικρός» ο λογαριασμός του καφέ: Γιατί ανεβαίνουν ξανά οι τιμές – Τι λέει η αγορά
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13:16 - 05 Οκτ 2026

«Πικρός» ο λογαριασμός του καφέ: Γιατί ανεβαίνουν ξανά οι τιμές – Τι λέει η αγορά

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο καφές δεν είναι απλώς μια αγαπημένη καθημερινή συνήθεια μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Έχει εξελιχθεί σε έναν μικρό, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό «δείκτη» της καθημερινότητας και της οικονομίας. Από το πρώτο φλιτζάνι στο σπίτι μέχρι τον καφέ στο χέρι, η κατανάλωση παραμένει σταθερή, την ώρα που οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα.

Ενδεικτικό της ιδιαίτερης θέσης που έχει αποκτήσει ο καφές στην ελληνική οικονομία είναι ακόμη και ο τίτλος «οικονομία του καφέ», που είχε χρησιμοποιηθεί σε έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για να περιγράψει την οικονομική κατάσταση της χώρας. Ένας τίτλος που κάθε άλλο παρά κολακευτικός ήταν, αλλά αποτύπωνε με εύστοχο τρόπο τη σημασία που έχει το συγκεκριμένο προϊόν στην καθημερινή ζωή και την οικονομική δραστηριότητα.

Το ερώτημα, πλέον, είναι ένα: πόσο ακόμη θα ακριβύνει ο καφές;

Οι διεθνείς εξελίξεις δείχνουν ότι η πίεση στις τιμές της πρώτης ύλης δεν έχει τελειώσει. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, Τάσος Γιάγκογλου, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1, η αγορά δεν επηρεάστηκε τόσο από την κρίση στην Ουκρανία όσο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διπλοί παγετοί που σημειώθηκαν σε Βραζιλία και Βιετνάμ είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων καφέ. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση από μεγάλες αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία αυξήθηκε, δημιουργώντας ένα σημαντικό έλλειμμα στα αποθέματα και οδηγώντας τις τιμές της πρώτης ύλης υψηλότερα.

Στην εξίσωση προστέθηκαν στη συνέχεια και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Όπως ανέφερε ο κ. Γιάγκογλου, οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ επηρέασαν την αγορά, καθώς τα ναύλα αυξήθηκαν σημαντικά, προσθέτοντας ακόμη μία επιβάρυνση στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Και τώρα, όπως σημείωσε, η αγορά βλέπει εκ νέου ανατιμητικές τάσεις.

Διπλασιάστηκε η τιμή της πρώτης ύλης στον Arabica

Τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ αποτυπώνουν το μέγεθος της πίεσης που έχει δεχθεί ο κλάδος.

«Μιλάμε για 100% για την τελευταία τριετία», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η χρηματιστηριακή τιμή της πρώτης ύλης έχει αυξηθεί κατά περίπου 100% στην ποικιλία Arabica και κατά 52% στην ποικιλία Robusta.

Και οι αυξήσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχουν σταματήσει. Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν εκ νέου ανοδικές τάσεις στις τιμές της πρώτης ύλης, γεγονός που δημιουργεί νέες πιέσεις για την αγορά και, τελικά, για την τσέπη του καταναλωτή.

Ωστόσο, η αύξηση που βλέπει ο καταναλωτής στο ράφι είναι μέχρι σήμερα αρκετά μικρότερη από την άνοδο της διεθνούς τιμής της πρώτης ύλης.

Ο καφές έχει αυξηθεί περίπου 25% σε σχέση με πριν από δύο χρόνια, παρά το γεγονός ότι η τιμή της πρώτης ύλης έχει καταγράψει πολύ μεγαλύτερη άνοδο.

Πόσο απορρόφησε η αγορά τις αυξήσεις

Η εξήγηση βρίσκεται, σύμφωνα με τον κ. Γιάγκογλου, στον έντονο ανταγωνισμό που χαρακτηρίζει τον κλάδο, αλλά και στα αποθέματα που υπήρχαν στις επιχειρήσεις.

«Καταλαβαίνετε πόσο απορροφήσαμε τις αυξήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου προσπάθησαν να περιορίσουν το κόστος που μετακυλίεται στον καταναλωτή, αξιοποιώντας παράλληλα τις αποθηκευμένες ποσότητες που διέθεταν.

Μόνο που αυτά τα αποθέματα, όπως ανέφερε, πλέον έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί.

Επομένως, ο καφές παραμένει μια μικρή καθημερινή απόλαυση που δύσκολα κόβεται, όμως όσο η πρώτη ύλη και το κόστος μεταφοράς ανεβαίνουν, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια να απορροφώνται οι αυξήσεις. Και κάπως έτσι, το επόμενο φλιτζάνι μπορεί να είναι λίγο πιο… πικρό και στην τιμή.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/10/2026 - 13:19
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς, για τη Γενιά 60+
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς, για τη Γενιά 60+

Goldman Sachs: Προτείνει χαμηλότερες κρατικές δαπάνες για να περιοριστεί το κόστος δανεισμού
Ειδήσεις

Goldman Sachs: Προτείνει χαμηλότερες κρατικές δαπάνες για να περιοριστεί το κόστος δανεισμού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΣΠ: Ανάγκη η βαρύτητα του εμπορίου να αποτυπώνεται και στον οικονομικό σχεδιασμό
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΣΠ: Ανάγκη η βαρύτητα του εμπορίου να αποτυπώνεται και στον οικονομικό σχεδιασμό

Μπολσονάρο και Λούλα στον δεύτερο γύρο: 5 σημεία «κλειδιά» για τις εκλογές στη Βραζιλία
Ειδήσεις

Μπολσονάρο και Λούλα στον δεύτερο γύρο: 5 σημεία «κλειδιά» για τις εκλογές στη Βραζιλία

Η λίμνη που εξαφανίζεται: SOS για την Κορώνεια
Περιβάλλον

Η λίμνη που εξαφανίζεται: SOS για την Κορώνεια

Αποστολάκη κατά Πιερρακάκη: Τι δεν μας είπε για τις 120 δόσεις και τους πλειστηριασμούς
Πολιτική

Αποστολάκη κατά Πιερρακάκη: Τι δεν μας είπε για τις 120 δόσεις και τους πλειστηριασμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:55

PCT – Αύξηση εσόδων 12% παρά τη μείωση της διακίνησης στον Πειραιά

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:51

MSC Cruises και Royal Caribbean: Νέος τερματικός σταθμός κρουαζιέρας στην Οκινάουα της Ιαπωνίας

Ειδήσεις
05/10/2026 - 13:47

Μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί - 220 πυροσβέστες και ισχυρές εναέριες δυνάμεις στο μέτωπο

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:45

Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο της Dynacom στα Στενά του Ορμούζ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/10/2026 - 13:38

Chery Τiggo 9 και Robert Lewandowski: Δύο «9άρια», μία κοινή πορεία προς την κορυφή

Νομίσματα
05/10/2026 - 13:36

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Στη ζώνη των $86.000 το Bitcoin

Ειδήσεις
05/10/2026 - 13:35

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 14 Νοεμβρίου με σκοπό την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης φωτισμού

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/10/2026 - 13:30

Chery: 3η μάρκα σε πωλήσεις λιανικής στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2026

Εμπορεύματα
05/10/2026 - 13:28

Έντονες διακυμάνσεις στο πετρέλαιο - Πάνω από τα $102 η τιμή του Brent

Πολιτική
05/10/2026 - 13:24

«Ναύαρχε, καλώς ήρθες»: Ο Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στο ΠΑΣΟΚ τον Αποστολάκη

Ανεμοδείκτης
05/10/2026 - 13:20

Ο Δούκας βράβευσε τον Σάντσεθ και... έπεσε η κυβέρνηση στην Ισπανία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/10/2026 - 13:16

«Πικρός» ο λογαριασμός του καφέ: Γιατί ανεβαίνουν ξανά οι τιμές – Τι λέει η αγορά

Ειδήσεις
05/10/2026 - 13:16

Νόμπελ Ιατρικής στην αποκωδικοποίηση των μυστηρίων του εγκεφάλου

Πολιτική
05/10/2026 - 13:10

«Αρχηγική» εμφάνιση Δένδια με αιχμές για Πιερρακάκη, Άδωνι: «Ήμουν πάντα ΝΔ»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 13:02

CrediaBank: Δυναμική παρουσία στην έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina 2026

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 12:53

Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς, για τη Γενιά 60+

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:52

Goldman Sachs: Προτείνει χαμηλότερες κρατικές δαπάνες για να περιοριστεί το κόστος δανεισμού

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:44

Γαλλία: Νέα εβδομάδα καταλήψεων στα λύκεια ενόψει πανεθνικών διαδηλώσεων

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:35

Ελευθέριος Βενιζέλος: Συνελήφθη 42χρονη με 450 λαθραία καπνικά προϊόντα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/10/2026 - 12:34

Εμπορικό «άνοιγμα» της Sunlight Group στη ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας μέσω της Lehmann Marine

Τεχνολογία
05/10/2026 - 12:31

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της ψηφιακής οικονομίας: Το ετήσιο θεσμικό συνέδριο του ΣΕΠΕ επιστρέφει

Πολιτική
05/10/2026 - 12:30

Καρυστιανού: Θεωρώ πολύ πιθανή την αυτοδυναμία της «Ελπίδας»

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:21

Πειραιάς: Συγκέντρωση αλιέων στο λιμάνι με βασικό αίτημα την επιδότηση του πετρελαίου

Πολιτική
05/10/2026 - 12:17

Πιερρακάκης: Ο Προϋπολογισμός του 2027 περιγράφει την Ελλάδα που θέλουμε να οικοδομήσουμε

Πολιτική
05/10/2026 - 12:13

Τσουκαλάς: Μέχρι τώρα οι επιστολές του Πρωθυπουργού μένουν στο «διαβάστηκε»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
05/10/2026 - 12:05

ΥΠΑΑΤ: Με την ΕΘΕΑΣ η εκκίνηση του εθνικού διαλόγου για τον πρωτογενή τομέα

Πολιτική
05/10/2026 - 12:01

Χατζηδάκης: Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά στηρίζει την παράταξη

Οικονομία
05/10/2026 - 11:59

Προϋπολογισμός 2027: Ανάπτυξη 2,3% το 2027 και πλεόνασμα 3,6% - Τα κυριότερα σημεία

Ειδήσεις
05/10/2026 - 11:57

Έκρηξη σε συνεργείο αεριοκίνησης στη Λάρισα

Πολιτική
05/10/2026 - 11:51

Παπασταύρου: Δεν προβλέπεται καμία εμπλοκή της Τουρκίας στο εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ