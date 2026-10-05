«Πικρός» ο λογαριασμός του καφέ: Γιατί ανεβαίνουν ξανά οι τιμές – Τι λέει η αγορά

Ο καφές δεν είναι απλώς μια αγαπημένη καθημερινή συνήθεια μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Έχει εξελιχθεί σε έναν μικρό, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό «δείκτη» της καθημερινότητας και της οικονομίας. Από το πρώτο φλιτζάνι στο σπίτι μέχρι τον καφέ στο χέρι, η κατανάλωση παραμένει σταθερή, την ώρα που οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα.

Ενδεικτικό της ιδιαίτερης θέσης που έχει αποκτήσει ο καφές στην ελληνική οικονομία είναι ακόμη και ο τίτλος «οικονομία του καφέ», που είχε χρησιμοποιηθεί σε έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για να περιγράψει την οικονομική κατάσταση της χώρας. Ένας τίτλος που κάθε άλλο παρά κολακευτικός ήταν, αλλά αποτύπωνε με εύστοχο τρόπο τη σημασία που έχει το συγκεκριμένο προϊόν στην καθημερινή ζωή και την οικονομική δραστηριότητα.

Το ερώτημα, πλέον, είναι ένα: πόσο ακόμη θα ακριβύνει ο καφές;

Οι διεθνείς εξελίξεις δείχνουν ότι η πίεση στις τιμές της πρώτης ύλης δεν έχει τελειώσει. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, Τάσος Γιάγκογλου, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1, η αγορά δεν επηρεάστηκε τόσο από την κρίση στην Ουκρανία όσο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διπλοί παγετοί που σημειώθηκαν σε Βραζιλία και Βιετνάμ είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων καφέ. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση από μεγάλες αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία αυξήθηκε, δημιουργώντας ένα σημαντικό έλλειμμα στα αποθέματα και οδηγώντας τις τιμές της πρώτης ύλης υψηλότερα.

Στην εξίσωση προστέθηκαν στη συνέχεια και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Όπως ανέφερε ο κ. Γιάγκογλου, οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ επηρέασαν την αγορά, καθώς τα ναύλα αυξήθηκαν σημαντικά, προσθέτοντας ακόμη μία επιβάρυνση στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Και τώρα, όπως σημείωσε, η αγορά βλέπει εκ νέου ανατιμητικές τάσεις.

Διπλασιάστηκε η τιμή της πρώτης ύλης στον Arabica

Τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ αποτυπώνουν το μέγεθος της πίεσης που έχει δεχθεί ο κλάδος.

«Μιλάμε για 100% για την τελευταία τριετία», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η χρηματιστηριακή τιμή της πρώτης ύλης έχει αυξηθεί κατά περίπου 100% στην ποικιλία Arabica και κατά 52% στην ποικιλία Robusta.

Και οι αυξήσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχουν σταματήσει. Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν εκ νέου ανοδικές τάσεις στις τιμές της πρώτης ύλης, γεγονός που δημιουργεί νέες πιέσεις για την αγορά και, τελικά, για την τσέπη του καταναλωτή.

Ωστόσο, η αύξηση που βλέπει ο καταναλωτής στο ράφι είναι μέχρι σήμερα αρκετά μικρότερη από την άνοδο της διεθνούς τιμής της πρώτης ύλης.

Ο καφές έχει αυξηθεί περίπου 25% σε σχέση με πριν από δύο χρόνια, παρά το γεγονός ότι η τιμή της πρώτης ύλης έχει καταγράψει πολύ μεγαλύτερη άνοδο.

Πόσο απορρόφησε η αγορά τις αυξήσεις

Η εξήγηση βρίσκεται, σύμφωνα με τον κ. Γιάγκογλου, στον έντονο ανταγωνισμό που χαρακτηρίζει τον κλάδο, αλλά και στα αποθέματα που υπήρχαν στις επιχειρήσεις.

«Καταλαβαίνετε πόσο απορροφήσαμε τις αυξήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου προσπάθησαν να περιορίσουν το κόστος που μετακυλίεται στον καταναλωτή, αξιοποιώντας παράλληλα τις αποθηκευμένες ποσότητες που διέθεταν.

Μόνο που αυτά τα αποθέματα, όπως ανέφερε, πλέον έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί.

Επομένως, ο καφές παραμένει μια μικρή καθημερινή απόλαυση που δύσκολα κόβεται, όμως όσο η πρώτη ύλη και το κόστος μεταφοράς ανεβαίνουν, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια να απορροφώνται οι αυξήσεις. Και κάπως έτσι, το επόμενο φλιτζάνι μπορεί να είναι λίγο πιο… πικρό και στην τιμή.