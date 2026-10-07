ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεοδωρικάκος: Η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών
Πολιτική
10:49 - 07 Οκτ 2026

Θεοδωρικάκος: Η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

«Κάνουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε την οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες», τόνισε σήμερα (7/10) ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. 

«Διεκδικούμε στην Ευρώπη με έμφαση και με ένταση να υπάρξει ελευθερία και δημοσιονομικός χώρος, ώστε αυτά τα παραπάνω που θα δώσουμε στην κοινωνία και στην οικονομία να μην μετράνε στις δημοσιονομικές υποχρεώσεις», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας στο ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια διεκδίκηση που προωθούν με ένταση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και η κυβέρνηση σε όλα τα fora, στα οποία μετέχει.

«Δεν είμαστε στο παρά ένα, είμαστε στο και πέντε», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, καλώντας την ηγεσία της Ευρώπης «να ακούσει τις καμπάνες που χτυπούν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο», οι οποίες, όπως ανέφερε, εκφράζονται σε κάποιες χώρες με κοινωνικές εκρήξεις και σε άλλες με την άνοδο της ακροδεξιάς. «Η Ευρώπη βρίσκεται σε συμπληγάδες και πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών, στις ανάγκες των λαών. Η ελληνική κυβέρνηση και η παράταξή μας διεκδικούν ακριβώς αυτό», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επισημαίνοντας τις βαριές οικονομικές συνέπειες των δύο πολέμων και τη μεγάλη μείωση των διυλιστηρίων στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή, που προκαλεί άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για να συγκρατήσει την τιμή κυρίως στο ντίζελ, αλλά οι αλλεπάλληλες αυξήσεις δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα.

«Υπάρχουν σημαντικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας που δοκιμάζονται από το κόστος ζωής», σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, προσθέτοντας πως «οφείλουμε να επιμείνουμε σε μέτρα και σε πολιτικές που θα στηρίζουν την κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα όσα πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια».
«Έχουμε ξανακάνει αξιόπιστη τη χώρα, για να μπορεί να δανείζεται με φθηνότερα επιτόκια ακόμα και από τέσσερις μεγάλες χώρες της παγκόσμιας οικονομίας: τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία. Αυτό είναι σπουδαίο και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις», υπογράμμισε.

Για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Οι ΗΠΑ ήταν, είναι και ασφαλώς θα είναι βασικός στρατηγικός σύμμαχος για την Ελλάδα». Υπογράμμισε το ενδιαφέρον για περαιτέρω αναβάθμιση της στρατηγικής σχέσης προς όφελος των εθνικών συμφερόντων και του ελληνικού λαού, με επίκεντρο την ασφάλεια, την άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Εκτίμησε ότι η επίσκεψη θα ενισχύσει τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Είναι εξαιρετικά καλοδεχούμενες οι αμερικανικές επενδύσεις», σημείωσε, αναφερόμενος σε σημαντικές προτάσεις όπως αυτή για την αξιοποίηση του λιμανιού των ναυπηγείων της ONEX στην Ελευσίνα για ευρύτερους σκοπούς, «όπου υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο από την DFC. Την αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα». Όπως είπε, το θέμα θα απασχολήσει την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης το αμέσως επόμενο διάστημα και «πιθανότατα θα χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι’ αυτό, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το λιμάνι των ναυπηγείων».

Σχετικά με την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι ισχύει έως το τέλος του χρόνου. Επισήμανε πως, σύμφωνα με τη Eurostat, «ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν αρνητικός τον Σεπτέμβριο», που ήταν ο πρώτος μήνας εφαρμογής της πρωτοβουλίας.

Απαντώντας στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συνέδεσε τον γενικό πληθωρισμό 5,1% με την πρωτοβουλία μείωσης τιμών, ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για «επίδειξη ασχετοσύνης» από τον πρώην πρωθυπουργό. Όπως διευκρίνισε, το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν εποπτεύει την αγορά ενέργειας, τα διυλιστήρια, το ηλεκτρικό ρεύμα ή τη στεγαστική πολιτική, τονίζοντας ωστόσο: «Ως Υπουργός Ανάπτυξης προσωπικά, θα υπερασπίζομαι πάντοτε το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή με την ακρίβεια
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή με την ακρίβεια

Θεοδωρικάκος: Όσοι μετέχουμε στο δημόσιο βίο πρέπει να υπηρετούμε τον πολίτη με σεμνότητα
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Όσοι μετέχουμε στο δημόσιο βίο πρέπει να υπηρετούμε τον πολίτη με σεμνότητα

Θεοδωρικάκος: Τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι άλλα από αυτά που λένε οι μετρήσεις
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι άλλα από αυτά που λένε οι μετρήσεις

Βουλή: Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις
Πολιτική

Βουλή: Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
07/10/2026 - 12:31

Χρηστίδης: Πολλοί βουλευτές και ευρωβουλευτές της ΝΔ είναι εκτός πραγματικότητας

Magazino
07/10/2026 - 12:28

Στο... σφυρί το εμβληματικό τσεκούρι του Τζακ Νίκολσον από τη «Λάμψη»

Ειδήσεις
07/10/2026 - 12:24

e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία από τη Δευτέρα (12/10) νέα πλατφόρμα για υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/10/2026 - 12:20

Chevron: «Θα ήταν λάθος» ένα αμερικανικό εμπάργκο στις εξαγωγές ντίζελ

Πολιτική
07/10/2026 - 12:11

Χατζηδάκης: Στηρίζουμε τα συμφέροντα της Ελλάδας «χωρίς φανφάρες και σαπουνόφουσκες»

Πολιτική
07/10/2026 - 12:04

Καραμανλής: «Η Ελλάδα χρειάζεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική» – Αιχμές για Τουρκία και Δύση

Ειδήσεις
07/10/2026 - 11:50

Σεισμική ακολουθία στην Κάσο: Οκτώ δονήσεις με τη μεγαλύτερη στα 4,1 Ρίχτερ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
07/10/2026 - 11:45

Αύξηση τζίρου 8,6% στο εξάμηνο – Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για διψήφια ανάπτυξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07/10/2026 - 11:38

Δυναμική παρουσία της Suzuki στην AUTO ATHINA 2026 με πρωταγωνιστή το νέο e VITARA

Ειδήσεις
07/10/2026 - 11:37

Μακρόν για 7η Οκτωβρίου: Η Γαλλία θα συνεχίσει να καταπολεμά τον αντισημιτισμό παντού και πάντα

Ειδήσεις
07/10/2026 - 11:21

Στην Κροατία ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο της MED9 - Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο

Οικονομία
07/10/2026 - 11:17

Τουλάχιστον €260 το μήνα (από €165) θα πληρώσει φέτος ένα τυπικό νοικοκυριό στην Αττική

Ειδήσεις
07/10/2026 - 11:08

«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», φώναζε βγαίνοντας από τη ΓΑΔΑ ο Φίλιππος Καμπούρης

Σχόλια Αγοράς
07/10/2026 - 10:59

Χρηματιστήριο: Το βλέμμα σταθερά στις τράπεζες - Profit taking μετά το διήμερο ράλι

Ειδήσεις
07/10/2026 - 10:59

Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί από ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones

Χρηματιστήρια
07/10/2026 - 10:52

Πιέσεις στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές νέα δοκιμασία για τα ομόλογα

Πολιτική
07/10/2026 - 10:49

Θεοδωρικάκος: Η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/10/2026 - 10:42

Η Εθνική Τράπεζα δωρίζει στον Δήμο Αθηναίων δύο ακίνητα

Αυτοδιοίκηση
07/10/2026 - 10:36

Μώραλης για «Καραϊσκάκης»: Θα αριθμεί 53.000 θέσεις - Τη σεζόν 2029-2030 η επιστροφή του Ολυμπιακού στο νέο γήπεδο

Πολιτική
07/10/2026 - 10:36

Ρούμπιο: Η Ελλάδα «πυλώνας σταθερότητας» και «απαραίτητος σύμμαχος» των ΗΠΑ

Πολιτική
07/10/2026 - 10:27

Ελεονώρα Μελέτη: Όταν για την κρίση στην εργασία φταίνε οι «αντιεπαγγελματίες» εργαζόμενοι

Πολιτική
07/10/2026 - 10:25

O Βελόπουλος ποντάρει σε πρόωρες εκλογές

Ειδήσεις
07/10/2026 - 10:20

Γκεοργκίεβα: Το AI αποτελεί τόσο ελπίδα όσο και κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία

Επιχειρήσεις
07/10/2026 - 10:17

Metlen: Ενοποιεί τις δραστηριότητες υποδομών της στη METKA - Εξετάζει εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
07/10/2026 - 09:53

Παράνομος τζόγος: Στα €1,8 δισ. τα πονταρίσματα – Στο στόχαστρο influencers και παράνομη διαδικτυακή διαφήμιση

Αναλύσεις
07/10/2026 - 09:50

Αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για μετοχές καθώς ενισχύονται οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/10/2026 - 09:46

Η Ελλάδα έχει λόγο στις θάλασσες του κόσμου

Ναυτιλία
07/10/2026 - 09:44

Ναυπηγεία Χαλκίδας: Στρατηγικές επενδύσεις και τεχνογνωσία στην αιχμή της Ανατολικής Μεσογείου

Ειδήσεις
07/10/2026 - 09:30

Στην Κάσο το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών

Ακίνητα
07/10/2026 - 09:30

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: 1.500 λιγότερα ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας – Το «σήμα» Πιερρακάκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ