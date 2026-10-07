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Ανδρουλάκης: Μπίζνα για τους εργολάβους η πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό
Πολιτική
15:49 - 07 Οκτ 2026

Ανδρουλάκης: Μπίζνα για τους εργολάβους η πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό

Reporter.gr Newsroom

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Την πεποίθηση ότι το μοντέλο του επιτελικού κράτους έχει αποτύχει παταγωδώς εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο Συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», που διοργανώνεται από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Με αφορμή το δημογραφικό, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κατανομή του πληθυσμού δημιουργεί μια εικόνα επικίνδυνη για το μέλλον. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι, αν αυτή συνδυαστεί με τη γήρανση του πληθυσμού, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο προβληματική. «Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει στο πρόγραμμά του την περιφερειακή ανάπτυξη», τόνισε, εξηγώντας ότι χωρίς αυτήν η πίεση στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα, έστρεψε τα βέλη του προς την κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι «το μοντέλο του επιτελικού κράτους επιδείνωσε το πρόβλημα που προϋπήρχε». Όπως κατήγγειλε, «όλα αποφασίζονται σ’ έναν κλειστό πυρήνα εξουσίας», με αποτέλεσμα να έχει αποδυναμωθεί τόσο η αυτοδιοίκηση όσο και η πολιτική λειτουργία της ίδιας της κυβέρνησης. «Το μοντέλο απέτυχε παταγωδώς», επανέλαβε με νόημα.

Στη Ν.Δ., επέμεινε ο κ. Ανδρουλάκης, δεν πιστεύουν στην αποκέντρωση. «Θέλουν να ελέγχουν την τοπική αυτοδιοίκηση, θέλουν να ελέγχουν τους δημάρχους, θέλουν να ελέγχουν τις ανεξάρτητες αρχές», πρόσθεσε, καταλήγοντας ότι οι επιλογές της Ν.Δ. είναι ιστορικά συγκεντρωτικές, ενώ εκείνες του ΠΑΣΟΚ ιστορικά αποκεντρωτικές.

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Κριτική στην πρόταση Μητσοτάκη για αύξηση ύψους κτιρίων- «Φαεινή ιδέα που δίνει μπίζνα στους εργολάβους»

Όσον αφορά την πρόταση του Πρωθυπουργού για την αύξηση του ύψους των κτιρίων ως μέτρο αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για μια «φαεινή ιδέα που δίνει μπίζνα στους εργολάβους» και που «θα κάνει το πρόβλημα ακόμη χειρότερο».

Όπως ανέφερε, η Αθήνα είναι ήδη επιβαρυμένη σε επίπεδο κατασκευής στον κεντρικό αστικό ιστό. «Έρχεται ο πρωθυπουργός και λέει “δίνω συν 2-3 ορόφους μπόνους για να λύσω το πρόβλημα, να έχω περισσότερη προσφορά κατοικιών”. Αυτό που λέει στην πραγματικότητα είναι να αποκτήσουμε αστικές χαράδρες που θα κάνουν αβίωτη τη ζωή στο κέντρο της πόλης», επεσήμανε με έμφαση, προκρίνοντας ως προτιμητέα λύση την οριζόντια και όχι την κάθετη ανάπτυξη της πόλης.

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε μια πρόταση η οποία, όπως υποστήριξε, «δεν κάνει μπίζνα τη στέγαση προς όφελος συμφερόντων και δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ». Σύμφωνα με αυτήν, όσα σπίτια έχουν αγοραστεί μέσω golden visa και φτάνουν στην πενταετία, οπότε απαιτείται ανανέωση, θα πρέπει είτε να χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση είτε να διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση. «Ουσιαστικά, απαγορεύουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση και το Airbnb σε όποιον έρχεται να ανανεώσει την golden visa», διευκρίνισε. Μέσω αυτής της πρότασης, εκτίμησε ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα απόθεμα 15.000 έως 20.000 ακινήτων.

Ως επιπλέον λύσεις για το στεγαστικό πρόβλημα παρέθεσε το πάγωμα της έκδοσης νέων golden visa, καθώς και την υλοποίηση εκτεταμένων προγραμμάτων ανακατασκευής παλαιών κατοικιών.

Κόμβοι σε κρίσιμα σημεία της πόλης για την αποσυμφόρηση των ΙΧ

Για το κυκλοφοριακό, ο κ. Ανδρουλάκης διαμήνυσε ότι «πρέπει να πάρουμε στρατηγικές αποφάσεις», παραπέμποντας στην ανάγκη για καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς, έξυπνα φανάρια και ανισόπεδους κόμβους. Ειδικά για τους τελευταίους, δήλωσε ότι πρέπει να δημιουργηθούν σε κρίσιμα σημεία της πόλης, όπου παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Δεν παρέλειψε, πάντως, να σημειώσει ότι το κυκλοφοριακό είναι και θέμα κουλτούρας. Προς αυτή την κατεύθυνση, επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ όλοι οι νέοι έως 24 ετών να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πώς η Αθήνα θα γίνει σύγχρονη πόλη

Τέλος, όσον αφορά την Αθήνα, ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι μπορεί να γίνει μια σύγχρονη πόλη, αρκεί να γίνουν παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα «ανθρώπινα» πεζοδρόμια, στην καθαριότητα, αλλά και στην ανάγκη να «δώσουμε αρμοδιότητες στους δήμους» για δημοτικά ιατρεία και προγράμματα όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι».

«Με μικρές καθημερινές παρεμβάσεις η Αθήνα μπορεί να αποκτήσει έναν άλλο χαρακτήρα. Μπορεί να γίνει με προσπάθεια και συνεργασία όλων των φορέων», κατέληξε, επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρέπει να «μετατρέπουμε τα προβλήματα σε μπίζνες για τους λίγους και τους εργολάβους».

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