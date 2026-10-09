Μητσοτάκης: Αιχμές κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα – «Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα»

«Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα», σχολίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ την Παρασκευή (9/10), μιλώντας μεταξύ άλλων για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, αλλά και τον «ελαφρύ κυματισμό» στο Αιγαίο, και αφήνονται αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ιδιαιτέρως επικριτικός ήταν ο κ. Μητσοτάκης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας: «Μου κάνει πολύ εντύπωση πώς ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά».

Και προσέθεσε:

«Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι, αυτό μπορεί να είναι ενδεχομένως και ένα επαναλαμβανόμενο σαρδάμ. Αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το '29 και το '30 στην χώρα μας, ότι οι πιλότοι μας σύντομα θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται, ότι ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στη βάση της Ανδραβίδας για να τα υποδεχθούμε, και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον, είναι εκτός των προγραμμάτων F-35. Και περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση».

«Από εκεί και πέρα, ας το κρίνουν οι ακροατές σας αυτό, αν αυτός συνιστά υπεύθυνη στάση. Να πω μόνο το εξής. Ο κύριος Τσίπρας είναι πρωθυπουργός. Όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35, και θα παραλάμβανε 100 F-35, αν δεν έκανε το λάθος, να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κυρίου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των Ηνωμένων Πολιτειών να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία; Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία», ανέφερε ακόμη.

«Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα»

Απαντώντας εμμέσως, πλην σαφώς, στις αιχμές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, σχετικά με τις την επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα», ενώ έστειλε εκ νέου μήνυμα σταθερότητας, λέγοντας πως ο δύσκολος χειμώνας που μας περιμένει απαιτεί σταθερή κυβέρνηση και «θα ήταν λάθος η χώρα να εκπέμψει ένα σήμα αδυναμίας». Τόνισε, δε, πως «η χώρα έχει κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία».

«Δεν βλέπω ενδείξεις αλαζονείας από τους υπουργούς»

Ερωτηθείς, δε, για όσα έχουν σχολιαστεί – με αφορμή τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη – περί αλαζονείας και Υπουργούς που έχουν «καβαλήσει το καλάμι», ο πρωθυπουργός σημείωσε:

«Ξέρετε, δεν υπάρχει κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για αλαζονεία. Δυστυχώς, η άσκηση της εξουσίας στο μυαλό των πολιτών μπορεί να είναι ταυτισμένη με αυτό το οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται ως αλαζονεία... Εγώ δεν το βλέπω. Στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται. Και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Και όσο περισσότερο έχουμε την ευθύνη της κυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ κι εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινοβουλευτική ομάδα ενδείξεις αυτής της συμπεριφοράς, γιατί πρώτα απ' όλα δεν το δέχονται οι πολίτες».

Στην ερώτηση, μάλιστα, αν σκοπεύει να προχωρήσει σε ανασχηματισμό, απάντησε κατηγορηματικά «όχι», ενώ σημείωσε ότι η ΝΔ δείχνει αξιοσημείωτη πολιτική αντοχή και έστειλε μήνυμα στους υπουργούς να μην υπάρξει χαλάρωση εν όψει της εκλογικής αναμέτρησης.

«Θέλω να τελειώσουμε το έργο μας και δεν θα ανεχόμουν να κατέβουν τα μολύβια, το έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς για να μπορέσουμε να κριθούμε εν συνόλω για το κυβερνητικό μας έργο», δήλωσε.

Απαντώντας, τέλος, σε όσους λένε ότι η παράταξη μετακινείται από τα δεξιά προς το κέντρο και «χάνει την ψυχή της» ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν είχε πει ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες του Κέντρου, της Δεξιάς και της Αριστεράς; «Το έγραψε στην ιδρυτική μας διακήρυξη».